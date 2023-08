Pato’ O’Ward sube al podio en el Gran Prix de la IndyCar 2023; se mantiene en top 3

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El piloto mexicano Patricio O’Ward logró subir al podio este domingo al imponerse en el Gran Prix de la serie IndyCar 2023 por detrás del neozelandés Scott Dixon, en una segunda carrera consecutiva, que lo mantiene en el top 3 del campeonato.

Dixon finalizó en segundo lugar en Bommarito, manteniendo sus opciones de conquistar el campeonato de la IndyCar, con una carrera magistral en el World Wide Technology, después de quedar a 70 puntos del español Alex Palou, que terminó séptimo.

Pese a obtener el segundo puesto por cuarta vez, Pato O’Ward subió a su séptimo podio del año, sin poder ocultar su frustración tras finalizar la carrera.

Anotha one. P2 in St Louis. Great job @ArrowMcLaren we will keep on pushing.

Otro buen champañazo. Quedamos segundo, contento con mi carro y con el buen trabajo de equipo. pic.twitter.com/hLYv9VEMwq

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) August 28, 2023