Falta de quórum y disputas entre PAN-PRI contra MC paraliza agenda legislativa en NL

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- En un nuevo capítulo de la crisis por la que atraviesa el Congreso de Nuevo León, Ricardo Canavati Hadjopulos, Diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el presidente de dicha Legislatura, solicitó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) retirar la representación de 13 diputados del partido Movimiento Ciudadano.

La petición de legislador tricolor tuvo lugar el miércoles 23 de abril, luego de que han pasado más de 45 días desde que los diputados de la fracción naranja ya no acuden a la sesiones del pleno desde el pasado 7 de febrero cuando este bloque se ausentó del Congreso en protesta por la negativa de las bancadas del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) de tomar protesta a los suplentes José Pérez Bernal y Rosaura Guerra.

El enfrentamiento en el que se encuentran enfrascados las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y MC ha provocado que se mantengan decenas de asuntos pendientes por analizar, tanto en las comisiones como en el pleno del recinto legislativo, entre ellos, la reforma que envió Samuel García, Gobernador de Nuevo Léon respecto a la Refinería de Cadereyta.

Ante esta situación, y con base a lo establecido en la legislación local vigente, Canavati también solicitó la presencia de los suplentes, para lo cual entregó un oficio en la Oficialía de Partes del Congreso, mismo que contiene los nombres de los 13 diputados de Movimiento Ciudadano acusados de no asistir a más de 24 sesiones.

Los diputados emecistas que fueron señalados de no asistir durante más de 45 días al pleno del Congreso de Nuevo León son: Daniela Puente, José Juan Tovar, Guadalupe Guidi, Eduardo Gaona, Iraís Reyes, José Alfredo Pérez, Norma Benítez, María del Consuelo Gálvez, Perfecto Reyes, Raymundo Treviño, Raúl Lozano, Tabita Ortiz y Sandra Pámanes.

Apenas el pasado 17 de abril, diputados del PAN y del PRI utilizaron dos mantas, que colocaron en el salón de sesiones, con la que exhibieron a sus compañeros faltistas de Movimiento Ciudadano. “Diputados naranjas igual a diputados faltistas, sesiones ausentes: 24”, era la leyenda plasmada en una lona, en la que también se publicaron los rostros de los legisladores emecistas faltistas.

Incluso, el pasado 14 de marzo, Lorena de la Garza, diputada local por el PRI, exhortó a los legisladores del partido naranja a reintegran sus respectivos sueldos debido a que no estaban acudiendo a las sesiones del pleno, pero en respuesta, Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC en el Congreso, sostuvo que sus faltas estarían justificadas bajo el argumento de que estaban defendiendo las instituciones.

Este mismo 23 de abril, los diputados del partido Naranja tomaron protesta a Rosaura Guerra, quien ha estado a la espera por más de medio año esperando para rendir protesta como Diputada local en suplencia de la legisladora priista Alhinna Vargas. Hecho que la oposición, conformada por el PRI y el PAN, calificó de inválido, al argumentar que la misma tuvo lugar luego de que el pleno cerrara sesión.

No es legal la toma de protesta de Rosaura Guerra @DiputadosMCNL al señalar la mayoría de los legisladores que se dio después de estar cerrada la sesión @RealPolitikNL @cesarmty @mexnewz @DiputadosPRI_NL @DiputadosPANNL pic.twitter.com/G86VLq7ItO — Personajes (@reportecoco) April 23, 2024

Entre acusaciones verbales por parte de los legisladores, tanto del partido naranja como de la oposición, se confirmó a Rosaura Guerra como Diputada de manera oficial, según la sentencia que emitió hace el TEE, explicó Tabita Ortiz, diputada por Movimiento Ciudadano y vicepresidenta de la Mesa Directiva, en rueda de prensa.

“En el recinto dimos cumplimiento a la sentencia que nos notificaron el día de ayer y que nos ordenan a las dos diputaciones que tenemos calidad de vicepresidente tomarle protesta a la compañera Rosaura Guerra en un plazo máximo de 48 horas”, sostuvo Ortiz, quien también acusó Canavati por no cederle la palabra.

“Yo mencioné que quería tomar asistencia y no me hizo caso, ni siquiera me volteó a ver a pesar de que soy diputada en funciones”, expresó la legisladora de la fracción parlamentaria del partido naranja, que con la suma de Guerra, acumula 15 diputaciones, lo que a su vez lo convierte en la primera fuerza en el Congreso neoleonés.

Hoy desde el Congreso del Estado la Bancada de MC, dimos rueda de prensa para refrendar nuestro apoyo a Rosaura Guerra para que se le tome protesta como Diputada. ☝️🏛️ También señalamos la necesidad de que se fortalezca nuestro Sistema Estatal Anticorrupción.🚨✨ pic.twitter.com/07Wb9bZvwX — Tabita Ortiz (@TabitaOrtizH) April 15, 2024

Esta confrontación entre la bancada de Movimiento Ciudadano y la oposición PRI-PAN viene desde el momento en que el Gobernador Samuel García asumió la gubernatura de Nuevo León. El pasado mes de diciembre, Nuevo León atravesó por una crisis política.

Lo anterior, luego de que cerca de la medianoche del 2 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Luis Enrique Orozco asumiera como Gobernador Interino, Samuel García Sepúlveda decidió, de último momento, reasumir su cargo.

Estaba previsto que Samuel García tomara una licencia por seis meses a partir del primer minuto de este sábado para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), pero de último momento retomó la gubernatura para la que fue electo en 2021.

El presidente del Congreso estatal, Mauro Guerra Villarreal informó del hecho en un comunicado, en el que precisó que la suspensión que se había otorgado el Tribunal Superior de Justicia a García Sepúlveda quedó sin efecto toda vez que asumió el cargo Luis Enrique Orozco, exvicefiscal del Ministerio Público, que fue nombrado Gobernador interino por el Congreso del estado.

“El Poder Ejecutivo ya fue notificado de este sobreseimiento, lo cual ratifica la licencia que las diputadas y los diputados le concedimos a Samuel García Sepúlveda para separarse del cargo del dos de diciembre del presente año al dos de junio de 2024. Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reitero no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, esta sigue vigente”, se lee en el comunicado.

El 2 de diciembre de 2023, Luis Enrique Orozco, Gobernador interino de Nuevo León, arribó por la mañana a Palacio de Gobierno, pero no pudo entrar porque las puertas estaban cerradas, mientras que Samuel García publicó una fotografía con un mensaje en el que aseguró que seguía trabajando.

En entrevista con medios locales, el Gobernador interino nombrado por el Congreso y ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lamentó la situación y reiteró que él es el mandatario estatal hasta que el Poder Legislativo local no le informe de la cesación de su nombramiento.

Pero este no ha sido un hecho aislado, a finales de enero de 2023, las fracciones del PRI y del PAN en el Congreso de Nuevo León promovieron un juicio político contra el Gobernador García Sepúlveda por “haber dañado intereses públicos fundamentales” al no haber presentado a tiempo el Presupuesto de Egresos de 2023, que ya fue aprobado, y por incumplir con la publicación de 56 decretos en el Periódico Oficial del Estado.

Al juicio político, se ha sumado además la solicitud que ambos partidos aprobaron desde el Pleno de la Legislatura local para que la Auditoría del Estado revise diversos proyectos del Gobierno de Samuel García de los ejercicios fiscales de los años 2022 y 2023 como son las Líneas 4, 5 y 6 del Metro y la compra de un avión KING AIR para la estimulación de lluvia a través del bombardeo de nubes y cuyo costo fue de 70 millones de pesos.

Cabe señalar que Samuel García ha tenido que lidiar con el Congreso desde que llegó al poder, particularmente por la alianza que conformaron el PAN y el PRI para bloquear al mandatario. El conflicto entre ambos poderes ha sido constante y ha impedido la aprobación de diversas reformas, así como la designación del Fiscal de la entidad.

–Con información de Obed Rosas

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.