Máynez y MC abrazan el “modelo Samuel” y ponen a NL por delante… de Jalisco y Alfaro

Jorge Álvarez Máynez, abanderado presidencial del partido Movimiento Ciudadano, ha dicho que de llegar a encabezar el Gobierno de México, replicará lo mejor del modelo “del nuevo” Nuevo León, que implementó hace poco más de dos años el Gobernador Samuel García Sepúlveda, sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, el estado norteño ha presentado diversas problemáticas durante dicho periodo.

-Con información de Tamara Mares

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– El 11 de enero pasado, cuando Jorge Álvarez Máynez anunció su postulación a la Presidencia por Movimiento Ciudadano, tuvo que resistir el “fuego amigo” que horas antes había recibido desde Jalisco, en donde estudió y se sumó al partido naranja años atrás. En un mensaje que consignó toda la prensa, el Gobernador Enrique Alfaro estalló por la manera en que se anunció la precandidatura presidencial de su partido, “en una mesa con botana y cerveza” junto al otro Gobernador emecista y aspirante presidencial frustrado, Samuel García Sepúlveda.

Álvarez Máynez, desde su nominación como candidato única y sin competencia, le ha dado la espalda, en los hechos, al grupo Jalisco, gracias al cual llegó al Congreso de la Unión, como él mismo lo ha señalado, para concentrarse en Nuevo León y lo que considera como un modelo ejemplar que él ve en el Gobernador Samuel García, a quien la Senadora Indira Kempis, relegada del proceso interno emecista, y otras voces, han advertido que, ante las inercias, se ha hecho del control del partido fundado por Dante Delgado Rannauro.

Los 15 días en los que Máynez ha iniciado su camino hacia el proceso electoral, en el que arrancó en tercer lugar, se ha dado bajo la sombra de Samuel García, quien en los 10 días que buscó contender por la Presidencia redujo la brecha con Xóchitl Gálvez, la abanderada del PRI-PAN-PRD. Desde que dejara su sueño, ante el conflicto que mantiene en el Congreso del estado con su oposición, el Gobernador neoleonés ha destapado a Máynez, lo ha acompañado en su registro y en su cierre de campaña.

“La capital política de Movimiento Ciudadano ya pasó de Guadalajara a Monterrey, al menos en términos de la estrategia del candidato a la presidencia. Y ahí terminó su brevísima precampaña, la terminó precisamente en Monterrey. Yo creo que de fondo, es una ruptura, lo que yo no sé todavía es si va a ser una ruptura que tiene que ver solamente con el Gobernador Enrique Alfaro o es una ruptura de fondo para el futuro entre Movimiento Ciudadano Nacional y Movimiento Ciudadano Jalisco”, expresó en entrevista Enrique Toussaint, analista político.

Ya el 16 de enero, la Senadora Indira Kempis, quien fue excluida por Movimiento Ciudadano del proceso interno para la candidatura presidencial, sostuvo en una entrevista con Los Periodistas que Álvarez Máynez era un “mandadero” del Gobernador Samuel García Sepúlveda, y que juntos buscaban hacerse del control del partido. “No es un hombre que esté a la altura que está viviendo el país, que esté a la altura de la gente y que esté a la altura de un movimiento político, que no ha respetado sus propias bases”.

Jorge Álvarez Máynez ha hecho caso omiso a estas críticas y ha destacado el modelo de Gobierno que tiene García en Nuevo León, un modelo que, ha sostenido, busca implementar en todo el país como bandera de su campaña, aún cuando los resultados del Gobernador han sido cuestionados en su estado por los niveles de inseguridad que han ido al alza, por el incremento en las tarifas de transporte público, la crisis hídrica que enfrenta la entidad y la indiferencia que ha mostrado en casos como el feminicidio de la joven Debanhi Escobar.

Lo cierto es que aunque el mandatario de Nuevo León ha presumido de una nueva estrategia de seguridad, del uso de equipos de alta tecnología para combatir esta problemática, y que, incluso, ha asegurado que los delitos de alto impacto han disminuido en la entidad que encabeza, datos consignados en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan lo contrario.

Por ejemplo, en 2020, último año que terminó en su totalidad bajo el mandato de Jaime Rodríguez, alias “El Bronco”, el número de víctimas por homicidio doloso sumaron 847; las víctimas de lesiones dolosas ascendieron a cuatro mil 724; el total de los feminicidios fue de 67.

En octubre de 2021, García Sepúlveda asumió el Gobierno de Nuevo León, ese año las víctimas por homicidio doloso alcanzaron las mil 003, 18.4 por ciento más respecto al año anterior; las víctimas por lesiones dolosas fueron seis mil 007, 27 por ciento más en comparación con el 2020. Por su parte, las víctimas por feminicidio sumaron 66, similar al año anterior; y las víctimas por delitos contra la libertad personal fueron tres mil 875, 26 por ciento más que en 2020; y se registraron un total de 648 extorsiones.

En 2022, el estado sumó mil 328 víctimas por homicidios dolosos, 32 por ciento más respecto al 2021; seis mil 815 víctimas de lesiones dolosas, 13 por ciento más que el año anterior; las víctimas de feminicidios sumaron 102, 54.5 por ciento más que en 2021; las víctimas de delitos contra la libertad personal fueron cuatro mil 019, 3.7 por ciento más que en 2021, y las extorsiones sumaron 781 casos, 20.5 por ciento más que el año anterior.

Para 2023, se registraron mil 338 víctimas de homicidios dolosos, un incremento del 0.75 por ciento respecto al 2022; las víctimas de lesiones dolosos fueron siete mil 004, 2.7 por ciento más que el año anterior; los feminicidios fueron 73; las víctimas de delitos contra la libertad personal sumaron tres mil 632; y las víctimas de extorsión fueron 841.

NO ES LA ÚNICA CRÍTICA A SU GESTION

Después de anunciar sus aspiraciones a la candidatura presidencial de México, Samuel García Sepulveda fue exhibido por incumplir con su promesa de no aspirar a la candidatura presidencial mientras estuviera como Gobernador de Nuevo León. De hecho, el que se bajara de la contienda se debió al conflicto que mantiene desde el inicio de su gestión con el PRI y el PAN en el Congreso.

De igual forma se le ha señalado por el manejo frente a la crisis hídrica por la que atraviesa Nuevo León. En septiembre de 2023, el Gobernador García junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron el acueducto denominado El Cuchillo II, proyecto que contó con una inversión de 12 mil millones de pesos y que prometía terminar con el desabasto de agua en el estado.

No obstante, pese a que que se estimaba que el ducto de 93 kilómetros abastecería los próximos 10 años a la zona conurbada de Nuevo León con cinco mil litros de agua por segundo, apenas al mes de inaugurada la ciudadanía empezó a reportar que continuaban los cortes de agua y las restricciones para acceder a este recurso.

En octubre de 2023, el Gobierno de Nuevo León declaró emergencia en el estado, debido a la sequía y desabasto de agua en las presas, pese a que el propio Samuel García, meses antes, sostuvo que sin importar que no hubiera lluvia estaba garantizado el abasto de agua.

Otra de las problemáticas a las que se han enfrentado los ciudadanos de Nuevo León es el aumento en el costo del transporte público. En agosto del 2023, tuvo lugar una protesta en contra del alza en el precio de este servicio, según reportaron medios locales.

Pese a este cúmulo de críticas, así como el protagonismo que ha adquirido Samuel García junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, Álvarez Máynez ha cerrado filas con el Gobernador, quien mantuvo su apoyo al líder máximo de MC, Dante Delgado, durante el conflicto generado en agosto pasado cuando Enrique Alfaro pidió sumarse a Xóchitl Gálvez y rompió con el dirigente ante su negativa.

“Más allá de que el Gobernador Enrique Alfaro anunció ya su retiro de la política, y por lo tanto él ya no va a ser un actor preponderante –si lo puedo llamar de esa manera– dentro de los debates de futuro para Movimiento Ciudadano, creo que sí ha habido un distanciamiento que ha tratado de ser arreglado un poco con la política, con algunos enlaces con presencia institucional en el acto, en el acto institucional que se oficializó la candidatura de Álvarez Máynez hubo algunos emecistas destacados de Jalisco, pero el Gobernador dejó clara su posición: no le gustó lo que sucedió no sólo por las formas, también por el fondo”, apuntó Toussaint.

En efecto, al nombramiento oficial de Máynez como precandidato asistieron el Senador Clemente Castañeda, a quien Alfaro apoyó para buscar la candidatura en Jalisco, pero fue designado Pablo Lemus, también presente en el evento. Castañeda reconoció las diferencias en MC, pero llamó a demostrar que son más sus coincidencias.

De igual forma asistieron Verónica Delgadillo, aspirante a gobernar Guadalajara. Manuel Romo, dirigente del partido en Jalisco, y Juan José Frangie, quien pidió licencia como Presidente municipal de Zapopan para buscar la reelección.

Jalisco es importante para Movimiento Ciudadano porque, junto a Nuevo León, el otro estado que encabeza, gobierna a 14 millones 132 mil 593 personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero está por debajo del Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna a 16 millones 23 mil 775 personas en cinco entidades.

Además, todavía en agosto pasado estaba claro el respaldo de MC Jalisco a Enrique Alfaro, pues cuando el Gobernador declaró que ya no entendía el proyecto del partido y pidió considerar una alianza presidencial con el PRI y PAN hacia 2024, tanto el partido local como presidentes municipales, diputados federales y dos senadores –incluido Clemente Castañeda– mostraron su apoyo en un pronunciamiento.

Ahora, Enrique Alfaro ha calificado como “ocurrencias y banalidad” las decisiones que llevaron al nombramiento del nuevo precandidato de MC.

“No hay una buena relación y creo que a todo el mundo le queda bastante claro, pero el tema es si va a haber una ruptura de fondo y también que, de alguna manera, una parte importante de Movimiento Ciudadano de Jalisco siente que su peso electoral no ha sido considerado para la toma de decisiones. Es decir, que si bien Nuevo León es un estado emergente emecista, pues sigue siendo el 15-16 por ciento del voto, y Movimiento Ciudadano Jalisco es la tercera parte del votante, y en algunos procesos se ha llegado a ser el 40 por ciento del voto”, expresó Toussaint.

Y puntualizó: “Incluso, de alguna manera, el crecimiento de Movimiento Ciudadano no se entiende sin aquella candidatura que perdió Enrique Alfaro en 2012; a partir de este 2012 que perdió contra el PRI en Jalisco pero que se quedó a nada de poder ganar pues fue el cambio de Convergencia a Movimiento Ciudadano, el crecimiento del partido, y de alguna manera yo lo que noto es que MC en Jalisco entiende, sus principales figuras, que no los tomaron en cuenta, que al final la decisión de Jorge Álvarez Máynez fue tomada por Dante Delgado y por lo que le podemos decir son algunos integrantes del grupo Nuevo León, destacadamente el propio Samuel García”.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.