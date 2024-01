Máynez, quien viene de PRI y PRD, se presenta para 2024 como “candidato de lo nuevo”

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).– Jorge Álvarez Máynez fue presentado esta tarde como el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, un día después de que Samuel García, Gobernador de Nuevo León y precandidato por sólo 10 días, lo destapara en un video con el lema “el candidato de lo nuevo”.

No son sus únicas ligas con esa “vieja política” con la que tratan de distanciarse. En octubre de 2021, Álvarez Máynez confirmó su amistad con el empresario Claudio X. Gónzalez, creador de la alianza del PAN-PRI-PRD. “Es un amigo personal, al que además aprecio y respeto”, respondió a una fotografía difundida por el partido Morena en la Ciudad de México donde se les ve juntos en un restaurante.

Dante Delgado describió a Álvarez Máynez, de 38 años, como “un joven preparado”. También agradeció a Samuel García su aporte a MC y aclaró que que se tomaron el tiempo para designar a su precandidato después de realizar encuestas y estudios de opinión.

El legislador se ha distinguido por presentar diversas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por los gastos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos contra la alianza de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista (PVEM) y la de los partidos Acción Nacional (PAN), el PRI, y el PRD. Esas críticas, afirmó, lo distingue a él y a su partido de las y los demás políticos.

Este miércoles, Álvarez Máynez dijo que la decisión de dejar fuera Samuel García fue un acto de “extorsión de la vieja política –en referencia a la alianza PAN-PRI-PRD–”. Y celebró que por primera vez MC estará en la boleta presidencial. “Es algo que valoro”, expuso.

Ayer por la tarde, los integrantes de la Comisión Operativa Nacional tomaron la decisión por unanimidad de presentar el resultado a la Comisión de Convenciones y Procesos Internos. “Estuvimos hablando con las dirigencias del partido”, afirmó Delgado. También explicó que la Comisión Operativa Nacional, a través de él, pidió a Samuel Garcia que presentara a Jorge Álvarez como precandidato presidencial, dos horas después de que se aprobó el nombramiento.

Dante Delgado agregó que, aunque algunos no lo reconozcan, el Gobernador de Nuevo León, es una dirigencia importante en el partido.

Samuel García Sepúlveda reconoció a su vez que, tanto en reuniones formales como informales, él siempre nombró a Álvarez Máynez como precandidato presidencial de MC. Insistió que “en la vieja política” se pelean cargos, lo dijo haciendo alusión al documento que Marko Cortés, dirigente del PAN, difundió ayer para denunciar que el PRI no ha cumplido con el reparto de organismos, incluso autónomos, que pactaron en Coahuila.

García Sepúlveda describió al ahora precandidato como “la opción de los jóvenes”, y, al igual que Dante Delgado, presumió el alcance que tuvo en redes el video donde ayer se anunció al precandidato.

El Diputado Jorge Álvarez concretará hoy su registro ante la Comisión Operativa Nacional y la de Convenciones y Procesos Internos esta tarde en la sede del partido, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. En el lugar se colocó un cartel color naranja donde se le describió como “el candidato de lo nuevo”.

Antes del registro de Jorge Álvarez, Alfaro rechazó la forma en que Samuel García destapó al Diputado como candidato presidencial, “en una mesa con botana y cerveza”, y sugiere que no apoyará ninguna imposición de la burocracia del partido Movimiento Ciudadano.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, escribió en redes sociales.