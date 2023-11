CLOSE UP | Samuel García y el fácil camino de la política: millones para ser popular

El Gobernador de Nuevo León Samuel García quiere ser Presidente antes de terminar su mandato como Gobernador en 2027. Lo que tiene de ambición por la inversión le falta en conciencia social: por un lado viaja a Asia para reunirse con industriales y presumir la marca de NL, pero por el otro –proveniente de una familia de abogados acomodada– obvia los impactos urbanos y ambientales de ello, en una entidad con crisis hídrica, de mala calidad del aire y, además, con altos índices delictivos.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– A sus 35 años quiere ser el Presidente de México, pero no ha concluido los dos últimos cargos públicos para los que fue electo: Senador de la República (2018-2021) y Gobernador de Nuevo León (2021-2027). El abogado regiomontano Samuel García Sepúlveda, cuya esposa influencer Mariana Rodríguez Cantú lo ha apoyado desde redes sociales, fue votado porque prometió ser diferente a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien también dejó la gubernatura para contender por la silla grande.

La decisión de García, que se autodenomina un hombre de leyes, contrasta con lo que hasta hace unos meses sostenía a sus gobernados: que se comprometía a quedarse a “jalar” en Nuevo León los seis años, que no había ninguna prisa y tal vez lo intentaría en 2030. Pero en su partido Movimiento Ciudadano lo convencieron y se va el 2 de diciembre rumbo a 2024. No sólo deja pendientes en la entidad en materia de inseguridad, crisis hídrica y contaminación atmosférica por la inversión industrial que tanto ha buscado en sus viajes a Asia, sino que provocó una incertidumbre respecto a su sucesor.

¿Será el Magistrado panista Arturo Salinas Garza, el rostro de su oposición?, ¿o será el Secretario de Gobierno Javier Luis Navarro Velasco, su brazo derecho, quien viene de la organización apartidista Consejo Cívico, patrocinado por USAID y Open Democracy?

–¿Usted mismo se toma en serio? –le preguntó el periodista Fernando del Collado en Tragaluz.

–Trato de ser muy responsable conmigo mismo –respondió en 2019, como Senador emecista de Nuevo León.

–¿Hay que tomarlo en serio?

–Sí… […] yo me considero estudioso, prudente y que le hecho muchas ganas.

–¿Soberbio, Senador?

–¡No! Quizás a veces se muestra en las redes alguien soberbio, pero cuando alguien me conoce sabe que soy muy sencillo.

–¿No se vende mejor como influencer?

–Algunos quisieran que me fuera a aquel campo, pero no es lo mismo.

Y otros tantos quisieran que no dejara todos los pendientes que dejará a Nuevo León como la desaparición forzada, el alza en homicidios, la contaminación atmosférica, la movilidad caótica y la crisis hídrica.

“El Gobernador Samuel García ha priorizado en su agenda política la inversión económica por sobre cualquier cosa. Habrá quienes lo vean bien por los beneficios de empleo y de crecimiento económico/comercial, que históricamente es parte de la idiosincrasia de Monterrey. Le falta de una manera muy consolidada una visión más social que involucre otras problemáticas, hay un asunto grave de desaparición forzada, por ejemplo”, dijo Antonio Hernández, activista y biólogo de Nuevo León.

Una vez más saturado la línea de @metrorreynlofi1 en la estación Exposición @joluisgarcia @nmasmonterrey pic.twitter.com/zg77BxSNMQ — Vecino de JuarezNL (@VecinoJuarezNL) October 27, 2023

SAMUEL “ACTIVISTA” Y LEGISLADOR

Samuel Alejandro García Sepúlveda (Monterrey, 1987), siempre trajeado como un egresado del ITESM, viene de la sociedad civil y de familia de clase alta, pero no de la política sino de despachos de abogados.

Hijo de una madre católica y un migrante de Tamaulipas “que siempre quiso un hijo político”, en octubre de 2014 como integrante de Rescatemos Nuevo León cuestionó la administración del priista Rodrigo Medina y el gasto de precampañas y campañas a Gobernador para 2015.

“Las campañas políticas excesivas banalizan el ejercicio democrático y lo convierten en una pasarela en la cual las propuestas y trayectorias de los aspirantes pasan a segundo plano”, criticó entonces, un año antes de llegar a la política neolonesa a través de una diputación estatal… plurinominal.

Casi una década después, es él quien ha derrochado dinero para su campaña a Gobernador y luego para su precampaña presidencial tanto en paredes físicas; en su II Informe de Gobierno “imparable”, como también en el lugar donde se mueve como pez en el agua: las redes sociales. De 2022 a 2023, el Gobierno de Nuevo León aumentó 160 por ciento el gasto en comunicación social: gastó 1.2 millones de pesos al día en su promoción.

La Diputada del Congreso de Nuevo León, la priista Lorena de la Garza, fue su compañera de generación en el ITESM. Él en Derecho y ella en Relaciones Internacionales. Lo considera mitómano y narcisista.

Presentó una iniciativa para regular la propaganda en redes sociales porque acusó que Samuel García ha usado presupuesto estatal para promocionarse incluso en cuentas del Gobierno como Nuevo León Travel. Pensando tanto en “El Bronco” como en García, también presentó una iniciativa para poner más condicionantes a los políticos para que sea más complicado obtener licencia y aspirar a otro cargo.

Del activismo ciudadano se metió a la política. En su periodo como Diputado local fue nombrado coordinador parlamentario de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León. Era 2015. En ese año, en entrevista televisiva con Maricela de la Toba soltó una frase que lo perseguirá en su aspiración a gobernar todo México:

“Habrás escuchado la frase, que ahora ya me consta que es real, que en México en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Uno lo escucha y te quedas hasta cierto punto anonadado porque se escucha muy frío. Pero es real”, aseguró a la periodista.

El Diputado Waldo Fernández, coordinador de Morena en el Congreso de Nuevo León, lo conoció en esa etapa de su vida.

“Lo conozco muy bien. Cuando yo era Diputado federal (perredista) él era Diputado local. Tenemos una relación a veces tirante, pero de mucho respeto. No puedo quejarme de que me hayan perseguido como se quejan los diputados del PRIAN. Es un joven Gobernador, es muy echado pa’delante. En mi opinión no debería irse a campaña, pero es su determinación, es un tipo determinado que maneja muy bien la comunicación política a través de las redes sociales; su esposa, la señora Mariana, le complementa mucho”, planteó.

Luego Samuel Alejandro aspiró a ser Senador de la República, a nivel federal. En 2018 hizo fórmula con Indira Kempis y, a través de campaña en redes sociales, ambos arribaron a la Cámara Alta en la Legislatura 2018-2021. Ahora, en 2023, ambos buscan ser los candidatos presidenciales de Movimiento Ciudadano, razón por la cual la Senadora emecista rechazó dar una entrevista a este espacio. Pero con quien también compartió el Pleno en ese periodo de 2018-2020 fue con el Senador panista Víctor Fuentes, con quien no pudo concretarse una entrevista.

Como Senador, a la par de que era cuestionado por sus viajes por el mundo (“algo paseado”, reconoció), Samuel García denunció en 2019 al Gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto desvío de recursos para su campaña presidencial. “El Bronco” fue detenido en su rancho de General Terán hasta marzo de 2022, pero fue liberado meses después al ser exonerado por un juez federal.

Antes de finalizar su periodo legislativo en 2021, el Senador con postura progresista (a favor de la mariguana, el aborto y los matrimonios del mismo sexo) solicitó licencia temporal para contender por la gubernatura de Nuevo León y, hasta la fecha, su sucesor es el emecista Luis David Ortiz Salinas, quien argumentó agenda llena para no dar una entrevista para este medio.

“He tomado la decisión de pedir licencia en el Senado para defender nuestra tierra de los viejos leones que no han hecho nada para solucionar los problemas de los neoloneses. Estoy orgulloso de la tierra donde nací y crecí”, escribió Samuel en sus redes sociales en noviembre de 2020. “El cambio generacional está aquí sin ataduras, ni compadrazgos, con el único compromiso de seguir sirviendo al ciudadano”.

SAMUEL CANDIDATO

El Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que la campaña del candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, fue financiada mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que incluyó a su madre y hermanos, así como empresas que, según una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera, están ligadas a una red de despojos inmobiliarios.

Su campaña recibió 14 millones de pesos –mayor al monto permitido de aportaciones privadas por 7 millones de pesos–, los cuales fueron donados por su madre Bertha Silvia Sepúlveda (11.6 mdp) y hermanos Silvia García (1.5 mdp) y Roberto García (840 mil pesos), quienes a su vez recibieron esos recursos de dos empresas. Por ello el INE y el Tribunal Electoral acordaron sancionar a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos.

El INE también planteó una multa de 55 millones de pesos al partido naranja porque la influencer Mariana Rodríguez promocionó la campaña mediante 45 fotografías y mil 300 historias de Instagram como “aportaciones prohibidas en especie”, pero el Tribunal Electoral (TEPJF) tiró la sanción bajo el argumento de que lo hizo por su libertad de expresión y no debía fiscalizarse.

Liliana Flores Benavides, del Colectivo Nosotros que ha analizado los gastos de García en publicidad, cuestionó el papel del INE respecto a sus dientes para sancionar estas acciones con multas irrisorias, tanto cuando hizo campaña para Gobernador como actualmente en su precampaña presidencial.

“El INE está callado”, cuestionó. “Se pronuncian cuando termina el proceso electoral con multas paupérrimas”.

–¿La política es selfies? –preguntó Fernando del Collado en Tragaluz en 2019.

–No, pero ha resultado […] habemos (jóvenes) quienes a veces pecamos de frivolidad. […] Creo que en un país como México, con dos rostros diferentes, el ser frívolo te puede hacer mucho daño.

Para cuando fue multado su partido por sus mañas en la campaña para Gobernador, él ya se había casado con Mariana Rodríguez y acumulaba un par de escándalos mediáticos. “Me casé contigo pa’ mí, no para que andes enseñando (la pierna)”, le dijo en videollamada a la influencer en agosto de 2020 el entonces Senador emecista durante inicios de la pandemia. El Diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez le pidió rectificar.

“Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar”, reconoció quien ya tenía la intención de contender por la gubernatura.

En vísperas de las elecciones estatales, García fue cuestionado porque se difundió –en medio de la guerra sucia– una entrevista donde comenta que él ha conocido a gente muy valiosa “que viven con un sueldito de 40-50 (mil pesos) y son felices; tienen pa’ su familia, pa´las colegiaturas…”. En México, el salario promedio del trabajador en el sector formal es de 7 mil pesos mensuales y de 16 mil pesos en el sector público.

Días antes también fue criticado por comentar que entre las experiencias más duras que recordaba era levantarse a las cinco de la mañana luego de salir de fiesta para acompañar a su padre al golf a cambio de que le pagara su semana por acudir a trabajar a su despacho.

“Era bien duro porque me decía: ‘si quieres que te pague la semana, te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana’. Entonces lo odié porque mi raza salía los viernes y yo salía también los viernes. Te metías a la una o dos de la mañana y me levantaba a las cinco porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié”, recordó García sobre sus 15 años.

NUEVOLANDIA: SAMUEL GOBERNADOR

Ambos jóvenes funcionarios públicos, Samuel García y Mariana Rodríguez, no han parado de promocionarse entre historias de su Instagram mientras las industrias contaminan sin castigo y la crisis hídrica continúa a la par de la inversión extanjera de Tesla; García sube videos estilo TikTok al mismo tiempo que –aunque se están ampliando las líneas del metro- los usuarios de transporte público viajan hacinados al trabajo y perciben mayor inseguridad por una nueva ola de asesinatos.

“Llego a mis 33 años de edad ante el reto más importante de mi vida y quizás ante la situación de contexto más delicado del milenio (la pandemia)”, declaró en su toma de protesta en octubre de 2021, donde agradeció a su esposa y a sus padres, a Movimiento Ciudadano y envió saludos calurosos al Presidente Andrés Manuel López Obrador. “El transporte público de cabeza, la contaminación a tope, el ánimo atropellado. Yo quiero proponer un nuevo comienzo”.

En el Acueducto Cuchillo II, que Nuevo León impulsa junto con la Conagua federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que la Conagua concedió ocho contratos de obra pública antes de que existiera el proyecto ejecutivo, los estudios pertinentes, los planos y los programas generales de ejecución. Esto, que no publicó en sus redes, generó que el criterio para seleccionar proveedores no fuera claro, lo que constituye una violación a la Ley de Obras Públicas.

Antonio Hernández, activista y biólogo de Nuevo León, planteó que la problemática del agua se atraviesa por el conflicto político con Tamaulipas por la repartición de aguas fronterizas de la sobreexplotada presa “El Cuchillo”, que abastece al nuevo acueducto federal, pero que se alimenta de subcuencas que en algún momento se agotarán: el río Santa Catarina y el río Ramos, que se juntan en el río San Juan.

“Es un aumento de infraestructura y oferta para abastecer el consumo doméstico. Sin embargo, en el tema de fondo, está la conservación de la cuenca. El agua que se almacena en la presa ‘El Cuchillo’ es finita, si se sigue extrayendo en algún momento se puede agotar y podemos estar nuevamente en una situación de crisis”, afirmó.

En el marco de la electromovilidad y el nearshoring, el Gobernador Samuel García ha viajado a Asia para reunirse con representantes de Mazda o Toyota y ha enfatizado las millonarias inversiones que generarán empleos, incluyendo la de Tesla. Pero omite los efectos socioambientales y la planeación urbana. El biólogo activista prevé que suceda un desorden urbano como en Pesquería, donde convergen la automotriz coreana KIA, la eléctrica Iberdrola y la acerera Ternium.

“Todo este boom de crecimiento de industrias relacionadas con el ámbito automotriz ha desencadenado el crecimiento exponencial de los asentamientos humanos que no tiene la garantía de servicios urbanos básicos y que son un derecho, me refiero al agua, a la movilidad. Estos antecedentes hay que relacionarlos con la llegada de Tesla”, planteó Hernández.

En videos de TikTok el Gobernador también presume que él no roba como sus antecesores del PRIAN (el priista Rodrigo Medina estuvo en la cárcel por el caso KIA). Pero al menos omite información. En 2019, García dijo tener tres casas: dos en San Pedro Garza y una donde nació, en Monterrey. En su última declaración patrimonial de mayo de 2023, solo reconoce una vivienda en “donación” por más de 8 millones de pesos.

Pero, agrega, la mayoría de sus ingresos (más de 4 millones anuales) no vienen como Gobernador sino por fondos de inversiones y de asesoría jurídica, ya que es socio de los despachos Firma Jurídica y Fiscal Abogados, y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros.

“De donde vivo y de donde como es de la firma que mi papá creó y por los clientes que en su momento yo metí, que siguen dejando honorarios yo tengo una parte de eso”, ha asegurado en entrevistas.

Por su parte, Mariana Rodríguez, titular de la oficina estatal Amar a Nuevo León, quiere ser Senadora. Fue cuestionada en 2021 por sustraer a un bebé del sistema de Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Capullos por un fin de semana sin los permisos necesarios, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA).

Pese a las alertas de que no existen las adopciones temporales y que rayaba en la trata de menores, la “chavacana” siguió publicando historias en Instagram del infante de entonces cinco meses e informó que aumentaron las solicitudes de acogimiento familiar. Ahora ambos usan a su bebé Mariel para obtener más likes y tener de compadre al Alcalde de Monterrey, el emecista Luis Donaldo Colosio.

–¿Qué político no quiere ser? –le cuestionó Fernando del Collado en Tragaluz hace cuatro años.

—El típico político que se hace de favores, de poder y solo para llevar carne a su asador –respondió el que decía que no quería ser aspirante presidencial este 2024 y ahora se ha registrado.

“En el país habrá una candidatura presidencial. En Nuevo León lo que va haber es un referéndum de su Gobierno. La gente va a validar el Gobierno de Samuel García o lo van a cuestionar a través del voto en estas elecciones presidenciales”, comentó el Diputado Waldo Fernández, coordinador de Morena en el Congreso de Nuevo León

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.