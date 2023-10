Samuel García piensa en el 24 mientras en su estado las cifras de violencia repuntan

Datos de incidencia delictiva consignados en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México revelan que durante la gestión del Gobernador Samuel García Sepúlveda, los delitos de alto impacto, como homicidios dolosos, feminicidios y delitos que atentan contra la libertad de las personas, han ido en aumento en Nuevo Léon, pese a que el mandatario estatal afirme lo contrario.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Mientras Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, gasta miles de pesos en promocionar su imagen, en el estado que encabeza se empieza a recrudecer la violencia ya que a pesar de que el mandatario local lo niega, cifras oficiales demuestran un aumento en víctimas de delitos de alto impacto. Tan sólo de 2021 a la fecha, los homicidios dolosos incrementaron 32 por ciento, mientras que en los feminicidios presentaron una alza de más del 50 por ciento.

“Los números dejan saber que este año va a ser uno de los más sangrientos desde que tenemos registro o desde que tenemos un referente muy grave que fue por allá del año 2010, cuando todo el país vivía una situación terrible”, consideró sobre este tema Juan Manuel Ramos, director general y vocero de la organización Redes Quinto Poder Nuevo León, en entrevista para SinEmbargo.

De acuerdo con datos de incidencia delictiva consignados en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del Gobierno de México, durante la gestión del mandatario García Sepúlveda, proveniente del partido Movimiento Ciudadano, de 2021 a la fecha, los delitos de alto impacto han ido en aumento en Nuevo Léon.

Las cifras del SESNSP señalan un aumento de víctimas de homicidios dolosos, feminicidios y delitos que atentan contra la libertad de las personas, no sólo durante la corta administración de García Sepulveda en el estado sino también con respecto al número de víctimas con las que cerró su gestión el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”.

En 2020, último año que terminó en su totalidad bajo el mandato de “El Bronco”, el número de víctimas por homicidio doloso sumaron 847; las víctimas de lesiones dolosas ascendieron a cuatro mil 724; el total de los feminicidios fue de 67; y las víctimas por delitos contra la libertad personal, entre los que se encuentran los diversos tipos de secuestro, tráfico de menores, rapto y otros delitos que atentan contra la libertad personal fueron tres mil 071.

En octubre de 2021, García Sepúlveda asumió el Gobierno de Nuevo León, ese año las víctimas por homicidio doloso alcanzaron las mil 003, 18.4 por ciento más respecto al año anterior; las víctimas por lesiones dolosas fueron seis mil 007, 27 por ciento más en comparación con el 2020; las víctimas por feminicidio sumaron 66, similar al año anterior; y las víctimas por delitos contra la libertad personal fueron tres mil 875, 26 por ciento más que en 2020.

En 2022, el estado sumó mil 328 víctimas por homicidios doloso, 32 por ciento más respecto al 2021; seis mil 815 víctimas de lesiones dolosas, 13 por ciento más que el año anterior; las víctimas de feminicidios sumaron 102, 54.5 por ciento más que en 2021; y las víctimas de delitos contra la libertad personal fueron cuatro mil 019, 3.7 por ciento más que en 2021.

En tanto, de enero a agosto de 2023, los homicidios dolosos ya alcanzaban las 842 víctimas; las lesiones dolosas con cuatro mil 913; los feminicidios con 50 víctimas; y las víctimas por delitos contra la libertad personal ya eran dos mil 530, en tan sólo siete meses.

No obstante, pese a los datos del SESNSP, el mandatario continúa negando que haya un repunte de la violencia en Nuevo Léon.

Sobre la respuesta que ha tenido el Gobierno que encabeza García Sepúlveda, director y vocero de Redes Quinto Poder opinó que no ha sido la mejor, en primer lugar, porque las autoridades responsables se deslindan de las cuestiones que les corresponden y culpan a otros, en lugar de trabajar de manera conjunta.

“Esto debe ser una coordinación efectiva entre el Gobierno federal, el Gobierno estatal y, desde luego, las autoridades municipales porque a veces nos quieren dar a entender que una cosa le toca a uno y otra cosa le toca a otro”, consideró.

A esta situación se suman las declaraciones del mandatario estatal que trata de minimizar la situación al asegurar que son hechos aislados, al tiempo que, expresó Ramos, se mantiene una campaña permanente con la que el Gobernador busca “de retratar un estado que lamentablemente no existe para todos”.

Además, Ramos reprochó que García Sepúlveda no mantenga una dinámica de cuestionamientos hacia su administración, y que, por el contrario, el equipo que lo rodea no permite que se le acerquen para tocar temas sensibles ya que esto podría afectar las eventuales aspiraciones presidenciales del mandatario neoleonés.

“A diferencia del Presidente, aquí el Gobernador no ofrece respuestas y no hay esta dinámica de cuestionamiento directo a los medios de comunicación, lo hace sí, a través de su Secretario de Seguridad, pero digamos que los temas difíciles, sensibles […] No dejan que se le acerquen al Gobernador para que esto no lo afecte en sus aspiraciones, pero lamentablemente eso no apoya mucho en el tema”, consideró.

El pasado 24 de agosto, durante la inauguración del Festival Internacional Santa Lucía, que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, el Gobernador Samuel García Sepúlveda, aseguró que la seguridad en Nuevo León ha mejorado hasta en 15 por ciento, con lo que rechazó que la violencia se esté recrudeciendo en esa entidad.

“Vamos muy bien en los índices [de seguridad], inclusive este mes ya la Fiscalía reportó que en delitos de alto impacto tenemos 15 por ciento menos, entonces no comparto que se recrudece [la violencia]”, sostuvo el mandatario estatal tras la ceremonia del evento, en el que, dijo, todos los asistentes podrían sentirse seguros.

“Nuevo León no deja de equiparse, no estamos exentos a temas de seguridad, pero lo que sí les prometo y las cifras lo constatan, vamos mejor y este Festival va a estar cien por ciento seguro”, expresó el Gobernador, pese a lo cual reconoció que un día antes se registraron varios homicidios, sin embargo, reiteró que fue un hecho aislado.

“No se vale que por un mal día contaminemos lo que se ha hecho en seis meses, por eso le voy a pedir a (Gerardo) Palacios Pámanes –Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León– que demuestre con números y hechos las mejorías”, adelantó.

Asimismo, expresó su intención de llevar a cabo un “Nuevo León informa, porque no pueden agarrar hechos aislados del concepto general, todo este año, todos los índices y me remito a las pruebas, en todos hemos mejorado, feminicidios, homicidios, detenciones”, añadió el mandatario estatal.

Días después, el 31 de agosto, el mandatario volvió a tocar el tema de la violencia en el estado. En conferencia de prensa aseguró esta problemática ha disminuído gracias a una estrategia de seguridad que desde hace poco más de 13 meses se implementó, en el que participa la nueva Fuerza Civil, y a la que, dijo, se sumó una inversión de 15 mil millones de pesos.

Incluso, lanzó una indirecta al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al expresar que en Nuevo León “no hay abrazos” y sí Estado de derecho. “Hemos invertido a la nueva Fuerza Civil 15 mil millones de pesos. Nunca antes había recibido tal inversión la institución de Seguridad Pública. Porque sí queríamos enfrentar al crimen organizado, porque aquí no hay abrazos, aquí hay Estado de derecho”, sostuvo.

El mandatario estatal estuvo acompañado del Secretario Palacios Pámanes, quien durante su participación aseguró que de enero a julio de este 2023 hubo una disminución del 20 por ciento en el delito de homicidio doloso y del 35 por ciento en los feminicidios con respecto al mismo periodo de 2022.

Sin embargo, estas afirmaciones contrastan las cifras que se pueden encontrar en el SESNSP. Por ejemplo, el delito de homicidio doloso sólo presentó una disminución de 0.9 por ciento, de enero a julio de este 2023, con respecto al mismo periodo del 2022 ya que en los primeros siete meses del año pasado se registraron 742 víctimas de este delito, mientras en los primeros siete meses del presente año hubo 735.

Respecto a los feminicidios, si bien hubo una reducción esta fue del 32 por ciento ya que se contabilizaron 42 víctimas, de enero a julio de este 2023, 20 menos que durante el mismo periodo del 2022, cuando el SESNSP registró 62 víctimas de feminicidio en el estado de Nuevo León.

Además, cifras del Ejecutómetro NL 2023, una medición que el periódico El Norte lleva a cabo en ese estado con base en datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía de Nuevo León, señalan que en lo que va del presente año ya van mil 066 homicidios, y tan sólo en octubre hubo 41 homicidios.

Al respecto, Juan Manuel Ramos destacó que a la actual administración del emecista lo que le importa es el despliegue de lo “espectacular” como la compra del nuevo helicóptero Black Hawk para la denominada Fuerza Civil, o de otros tantos equipamientos con los que el Gobierno se hace promoción pero no atacan el problema de raíz.

“Nosotros como ciudadanos estamos viendo que se le da la prioridad a lo espectacular, el nuevo anuncio del helicóptero, el nuevo anuncio de unas camionetonas ahí blindadas y los anuncios y los anuncios, pero la realidad arrastra como en muchas otras situaciones en el estado, como es de la propia agua y el tema de transporte público”, enfatizó.

Han sido los medios de comunicación, particularmente la prensa local, los que han dado seguimiento a estos delitos. El 26 de septiembre se reportó que fueron hallados varios cuerpos humanos desmembrados en siete puntos distintos de la ciudad de Monterrey, Nuevo Léon, lo que las autoridades estatales atribuyeron a una “purga” en un grupo delictivo que opera en el norte del país.

Todos los días asesinan en promedio a 90 ciudadanos, pero López Obrador está feliz por que solo junio fue el mes más sangriento de este año. ¿Y el tiktoker @samuel_garcias ? MASACRE EN APODACA, EJECUTAN A SEIS, DOS MUJERES Y CUATRO HOMBRES, ALGUNOS ESTABAN MANIATADOS. 4… pic.twitter.com/w3ln2xfOho — José Díaz (@JJDiazMachuca) July 4, 2023

El 24 de agosto, tres cuerpos que se encontraban colgados de un puente vehicular fueron hallados en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, a la altura del kilómetro 21 de la carretera rumbo a la localidad de Colombia, lo que provocó que la vialidad fuera cerrada, según informaron medios locales.

En junio pasado, se halló una cabeza humana en el canal de desagüe que se localiza entre las avenidas Benito Juárez y Teófilo Salinas, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Los restos humanos estaban al interior de una hielera, en donde también presuntamente había un narcomensaje, del que no se dieron mayores detalles.

En este mismo municipio, el pasado mes de mayo, se localizaron dos cuerpos encobijados, los cuales además estaban maniatados y fueron arrojados a la orilla de la autopista que conduce a Reynosa, sobre un camino de terracería que va hacia el Ejido Calderón.

A finales de septiembre, una nota titulada “Samuel García gasta en redes millones del presupuesto para promoverse él, y ‘su obra'”, que se publicó en el diario digital SinEmbargo, consignó que el mandatario estatal ha empleado durante los últimos dos años casi 50 millones de pesos en publicidad a su favor en las redes sociales como Facebook e Instagram.

Además, la misma investigación periodística señaló que en lo que va de este 2023, el Gobernador neolonés, uno de los perfiles más populares de Movimiento Ciudadano para ocupar la candidatura presidencial de 2024, ha gastado 35 millones 906 mil 872 pesos en publicidad en estas dos plataformas.

Otro problema que el director de Redes Quinto Poder ve como un obstáculo para afrontar la inseguridad en Nuevo León son las constantes diferencias entre el Congreso del Estado y el Gobierno local, ya que si bien García Sepúlveda es el primer responsable de dotar seguridad a la entidad, se necesita de un trabajo conjunto de todos los poderes para lograr mejoras en el tema.

“En materia de seguridad en el estado, el Gobernador es el primer responsable, pero debe haber una coordinación, así lo marca la propia Constitución, con los tres niveles de Gobierno, por lo que, agregó, “no ayuda mucho que los diferendos políticos se lleven a esto, esto es un error porque la seguridad es algo que debería estar por encima de cualquier color partidista y de cualquier diferendo”, sostuvo.

Por ello, Ramos exhortó a todas a las autoridades a “que se pongan a jalar en el tema que nos está quitando el sueño”, ya que los números señalan que estar cerca de las cifras en homicidios dolosos que se alcanzaron entre los años 2010 y 2012 en el estado, cuando todo el país atravesaba con lo que se denominó la “guerra contra el narco”.

– Con información de AP y Tamara Mares Rivera

