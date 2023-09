Samuel García gasta en redes millones del presupuesto para promoverse él, y “su obra”

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobernador Samuel García Sepúlveda y el Gobierno de Nuevo León han gastado, en conjunto desde el día que tomó protesta ante el Ejecutivo local el 4 de octubre de 2021, casi 50 millones de pesos en anuncios en las redes sociales Facebook e Instagram, de la empresa Meta.

“Tesla eligió a Nuevo León para construir su fábrica más grande del mundo”, “Cabalgando juntos por el aniversario de Monterrey y por todo Nuevo León” y promoción sobre escuelas nuevas y acciones para mitigar la crisis hídrica en el estado son algunos de los anuncios que ha hecho en las redes a través de tres perfiles: Samuel García, El Gobierno de Nuevo León y NuevoLeón.Travel.

Mientras el Gobernador de Nuevo León, uno de los perfiles más populares de Movimiento Ciudadano para ocupar la candidatura presidencial de 2024, aún no decide si contendrá por el puesto, en lo que va de 2023 –que son nueve meses–, su publicidad pagada en estas dos redes sociales ha alcanzado un valor de 35 millones 906 mil 872 pesos. Es decir, 1.8 veces lo que desembolsó durante todo el año anterior.

“Se ha intensificado el pago de pauta comercial en redes sociales, que es un monto muy grande, que por un lado han documentado diversos medios y por el otro lado, pues que no está presupuestado”, señaló Liliana Flores Benavides de Colectivo Nosotros, una de las organizaciones que presentó una denuncia en el 2022 ante la Contraloría neoloense por el gasto de García en publicidad, a SinEmbargo.

Los anuncios no se limitan a la entidad federativa que gobierna, puesto que llegan hasta Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Chihuahua, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Cancún, Quintana Roo; entre otras ciudades.

El mismo Movimiento Ciudadano ha reiterado que respetará los tiempos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) del proceso electoral federal, que contempla un periodo de precampañas a partir del 5 de noviembre. Sin embargo, el partido naranja ha invertido desde su página nacional miles de pesos para promocionar la imagen de Samuel García no solamente dentro del estado de Nuevo León, sino hasta Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México y Sonora.

El incremento de gastos en anuncios durante el 2023, a comparación de 2022, se produce en un momento en el cual aunque MC no ha definido a su candidato para la Presidencia. El director de De las Heras Demotecnia, Rodrigo Galván, dijo en el programa de “Los Periodistas” de SinEmbargo Al Aire que el Gobernador de Nuevo León tiene mayor potencial para competir contra Morena en las elecciones presidenciales de 2024, que Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata del Frente Amplio por México.

“A mí me parece que si Samuel continúa siendo el favorito de MC y decide irse solo, que electoralmente es lo que más le conviene, me da la impresión que por el target, los medios y cómo se mueve en ellos, por el tipo de estados en donde está ese target, a mí me da la impresión de que tiene mayor oportunidad de crecimiento Samuel que Xóchitl y que pudiera mandar al Frente al tercer lugar”, dijo Galván a los reporteros Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.