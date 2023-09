De las Heras: 78% aprueba a AMLO. Para 2024, Claudia 68%, Xóchitl 14%, Samuel 4%...

El ejercicio reveló una aprobación del 78 por ciento para el Presidente López Obrador y un 68 por ciento de preferencias a Sheinbaum Pardo.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– El nivel de aprobación para el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es del 78 por ciento a unos días de cumplir su quinto año de Gobierno, de acuerdo con una encuesta divulgada este domingo.

Por otro lado, un 14 por ciento desaprueba el desempeño del mandatario en septiembre; mientras que el seis por ciento se mantiene neutro y el dos por ciento restante lo desconoce, según el sondeo de la casa encuestadora De las Heras Demotecnia.

Otro indicador revela que si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, tendría el 68 por ciento de las preferencias.

La Senadora Xóchitl Gálvez perdería con 13 por ciento si se enfrenta a la exjefa de Gobierno capitalina y el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, tendría cinco por ciento y el actor Eduardo Verástegui alcanzaría el tres por ciento.

Si se tratara de defender los intereses de las familias mexicanas, el 64 por ciento de los encuestados eligió a Claudia Sheinbaum; el 13 por ciento votó por la panista Xóchitl Gálvez; el 5 por ciento a Samuel García; y sólo el tres por ciento a Eduardo Verástegui.

En caso de que no se pudiera votar por el candidato de preferencia, los mexicanos eligieron como su segunda opción de voto para Presidente de México a Samuel García con 19 por ciento; a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con un empate del 17 por ciento y a Eduardo Verástegui con el 10.

Mientras que el seis por ciento no iría a votar; el tres por ciento anularía su voto; el siete por ciento no sabe y el dos por ciento lo mantiene en secreto; sin embargo, el 19 por ciento no votaría por ninguno.

A la pregunta de “Independientemente de quién le gustaría que gobernara, por lo que sabe o ha oído

decir, ¿qué partido o candidato o candidata tiene en este momento MÁS posibilidades de ganar la próxima elección de Presidente de la República en donde usted vive?, la respuesta fue la siguiente: Claudia Sheinbaum, 68 por ciento; Xóchitl Gálvez, 13 por ciento; Samuel García, tres por ciento; Eduardo Verástegui un por ciento.

Luego, De las Heras Demotecnia pregunta: En general, ¿usted cree que la situación del país va en la dirección correcta? El 62 por ciento consideró que sí; el 30 por ciento aseguró que va en la vía incorrecta y el ocho por ciento no sabe.