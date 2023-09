Epidemia de construcciones ilegales persigue a Lemus, carta fuerte de MC en Jalisco

Como Alcalde de Zapopan y Guadalajara, Pablo Lemus, quien quiere ser el próximo Gobernador de Jalisco de la mano de Movimiento Ciudadano, dio licencias irregulares e infraestructura de movilidad a inmobiliarias de donadores y socios.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Pablo Lemus, el político de Movimiento Ciudadano que lidera las encuestas para ser el Gobernador de Jalisco, es un empresario que es acusado de utilizar sus cargos públicos como Alcalde de Zapopan (2015-2021) y de Guadalajara (2021-actual) para supuestamente beneficiar con permisos irregulares y con infraestructura pública a proyectos inmobiliarios de donadores (Tierra y Armonía) y socios (los García Arce), así lo muestran documentos oficiales.

No tan cercano al Gobernador emecista Enrique Alfaro, como sí lo es el otro aspirante, el Senador Clemente Castañeda, el expresidente de la Coparmex Jalisco (2008-2011) Lemus también es señalado de “indolente” por familiares de víctimas de desaparición forzada, el principal problema de la entidad que quiere gestionar.

El equipo de comunicación social de Lemus respondió a SinEmbargo que “al calor del proceso electoral en puerta se toman algunos hechos que se interpretan de forma inexacta para tratar de afectarlo en sus aspiraciones políticas. Las autorizaciones otorgadas a desarrollos habitacionales o comerciales durante su gestión en Zapopan se hicieron conforme a la ley y los reglamentos, sin importar la existencia de relaciones de amistad o parentesco con los promotores. Como expresidente de Coparmex Jalisco, Lemus Navarro conoce a la mayoría de los empresarios de la entidad, y no por ello es posible afirmar que les ha beneficiado indebidamente”.

La respuesta íntegra está adjuntada al final de este texto.

“La figura de Pablo Lemus es la del empresario que no le importa nada, sólo su ambición personal y empresarial. Seguramente –de ganar en junio 2024– hará negocios inmobiliarios y seguirá ampliando los límites de la ciudad sobre los bosques de Jalisco, ya dañados con aguacateras sin control. Al final de su administración en Zapopan, nosotros sumábamos la aprobación de seis fraccionamientos en una de las zonas del bosque Nixticuil”, advirtió en entrevista Adrián Hernández, integrante del Comité en Defensa del Bosque Nixticuil, una área natural protegida afectada tanto por licencias dadas por la gestión de Lemus como por suspensiones violadas.

La empresa inmobiliaria Tierra y Armonía construye en Zapopan la mini ciudad Capital Norte: casas, departamentos y locales comerciales rodeados de áreas verdes, ciclovía y plazas. El Ayuntamiento bajo gestión de Lemus le ha dado licencia (2019) y le construyó con dinero público una mejora vial que da a la entrada de su fraccionamiento, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia.

Los dueños de Tierra y Armonía (RFC: OTA101203UK2) son José Errejón Hernández y Beatriz Eugenia Alfaro, tíos del Gobernador emecista Enrique Alfaro, y de esta empresa Lemus ha recibido por arrendamiento (donación) un millón 850 mil pesos, de acuerdo con sus declaraciones fiscales de 2017, 2018 y 2020 como Alcalde de Zapopan.

Tras las primeras donaciones, entre 2015-2018, el gobierno de Lemus le dio a Tierra y Armonía infraestructura vial: en una hectárea del bosque Nixticuil, y pese a suspensiones judiciales ganadas por el Colectivo en Defensa del Bosque Nixticuil, se construyeron obras en la avenida Dr. Ángel Leaño con una amplia banqueta, ciclovía y empedrado rumbo a la entrada a Capital Norte, como muestra la imagen.

“Es prácticamente un regalo (donaciones), pero un regalo a cambio de qué: de darles facilidades, de permitirles que construyan sin licencia de construcción, de facilitarles todos los trámites y verificaciones para que recuperen pronto su inversión, pavimentación de calles donde está la inversión que eleva la plusvalía de las propiedades; tiene que ver con un contubernio entre los constructores y el Gobierno o que constructores gobiernan para otros constructores”, comentó al respecto el Regidor de Morena Alejandro Puerto.

La vocería de Lemus dijo a SinEmbargo que Capital Norte “se trata de una acción urbanística aprobada desde 2007 bajo el nombre de Mirasierra. Su desarrollo se hace conforme a los lineamientos de los planes parciales vigentes y se hace respetando el polígono de protección del Bensedi”. Las autorizaciones de 2019, agrega, se hicieron cumpliendo con los planes parciales establecidos, se pagaron las contribuciones establecidas y se siguió la normatividad existente. La avenida Ángel Leaño existe desde hace más de 30 años en la zona y lo que hizo el Gobierno de Zapopan fue rehabilitar “para beneficio de más de 50 mil personas que habitan en la colonias”, no como “un acceso exclusivo” al desarrollo.

Sobre las donaciones públicas en sus declaraciones fiscales, precisó: “Se trata del pago de la renta de un bien inmueble que es propiedad de Pablo Lemus”.

LOS OTROS “REGALOS”

No es la primera vez que el aspirante a Gobernador de Jalisco Pablo Lemus le da “obsequios” a la empresa Tierra y Armonía desde la administración pública. En noviembre de 2019, el pleno del municipio de Zapopan aprobó un dictamen (188/2019) para desincorporar un terreno municipal en la zona céntrica Plaza Arcos a favor de Tierra y Armonía.

Esto para que, a cambio de construir un museo público, Tierra y Armonía construya una torre de departamentos de nueve pisos y un centro comercial, cerca de la estación Centro del Tren Ligero, lo que provocó rechazo de los vecinos por falta de consulta ciudadana y por el potencial deterioro en el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico del centro de Zapopan como sus arcos, por donde pasa la tradicional peregrinación de la Romería, cuando la Virgen de Zapopan es trasladada de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan, evento al que acuden miles de personas.

“Para la edificación de la Plaza Arcos no se requería consulta ciudadana, pues el predio no era totalmente del municipio, sino que había copropiedad con algunos particulares. Es importante señalar que Prodeur avaló el proyecto y que el INAH determinó que no había algún señalamiento dentro de su competencia”, argumentó la vocería de Lemus.

Pero el Regidor morenista Alejandro Puerto interpuso un amparo ante un juzgado federal para que se clausure esta obra al argumentar irregularidades en la licencia de construcción. El Gobierno de Zapopan ahora del emecista Juan José Frengie –que tiene su restaurante Sandy’s cerca– presentó una queja ante el amparo y el proceso de la suspensión de la obra está paralizado.

“En el periodo de Lemus, desincorporaron un espacio público que a través de una licitación amañada se la asignaron a Tierra y Armonía. La licencia de construcción es irregular, el cambio de uso de suelo es irregular, el impacto ambiental está reconocido y hay un impacto por tráfico, presión en servicios públicos y subir el precio de las rentas en el centro histórico: es un predio valiosísimo, envidiable”, afirmó vía telefónica el Regidor.

En lateral a la ampliada avenida Dr. Ángel Leaño para el proyecto Capital Norte (TyA), se busca construir una plaza comercial cerca del fraccionamiento Cima de Zapopan. Durante la gestión de Lemus, en 2016, el Ayuntamiento de Zapopan le otorgó licencia para giro y anuncio.

“Vive al lado del bosque, en el corazón de La Cima de Zapopan. Últimas seis casas en venta en Zapopan desde $5’000,000.00”, se anuncia Cima de Zapopan en internet. Pero omite que está sobre una zona de recarga de acuífero.

De acuerdo con una solicitud de información pedida por el comité ciudadano, detrás está la familia García Arce, dueña de la embotelladora AGA y de la que el suegro de Lemus, Hugo Villa Manzo, fue socio mediante la empresa Multiva, un grupo financiero del que Pablo Lemus fue miembro del consejo de administración (1997) y director regional (2005-2008).

El Regidor de Morena Alejandro Puerto, que ha estado presente en estas clausuras, confirmó que esta familia posee el terreno donde se intenta construir la plaza comercial. Y agregó: “La familia García Arce es de las más poderosas en Jalisco, son dueños de Sidral Aga y tienen dominio sobre espacios que serán estratégicos en el corto y largo plazo, terrenos gigantes”.

El equipo de comunicación social del aspirante al gobierno de Jalisco afirmó sobre ello: “Se trata de un solar de 1 millón 80 mil metros de superficie que cuenta con uso de suelo mixto, comercial y de servicios, y su primera licencia de urbanización data del año 2005, cuando Lemus Navarro no era el Alcalde de Zapopan. Las autorizaciones otorgadas para dicho predio durante el periodo 2015-2021 se hicieron conforme a los usos permitidos por los planes establecidos”.

¿GENTRIFICACIÓN EN GUADALAJARA?

El Alcalde Pablo Lemus no detuvo sus prácticas inmobiliarias en Zapopan. Ahora con el Plan de Repoblamiento del Centro lidera una política que se abre al modelo de Airbnb en el centro de Guadalajara, una de las principales ciudades del país. Él niega que se trate de gentrificación.

“Aquí les decimos Movimiento Inmobiliario, eso es lo que son en realidad. Son parientes, son sus propios negocios; es un partido que va directamente por la depredación”, aseguró Héctor Robledo, miembro de Caracol Urbano, un colectivo que entregó un contra informe sobre Lemus por su política de gentrificación.

Lemus presentó el martes 12 de septiembre su segundo Informe de Gobierno a puerta cerrada en el Teatro Diana, entre gritos de “Gobernador” y sólo con acceso con boleto a personalidades del sector empresarial y político, entre ellos, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el Gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Afuera, el colectivo Caracol Urbano repartió el contra informe entre tapatíos molestos por el cierre de la avenida céntrica y la falta de camiones. “Guadalajara, la ciudad en que todos quieren vivir de sus rentas”, dice el panfleto. “Entrégame tu casa, te quiero repoblar”; se trató de un documento que acusa la política pública de sustituir a locatarios antiguos para desplazarlos a zonas marginales para que lleguen inquilinos con más dinero para estancias cortas, “un campo fértil de edificios como activos financieros o inversiones en rentas de estancia corta” (Airbnb).

“El Alcalde está impulsando desde el año pasado algo a lo que le llama ‘plan de repoblamiento del centro’, la llamada a las inmobiliarias a construir 10 mil viviendas que son departamentos en promedio desde 35 metros cuadrados. Es un llamado para comprar y hacer Airbnb, no para vivir. Este tipo de políticas como ya está visto y probado en muchas otras ciudades del mundo (Nueva York, Barcelona) lo que provoca es la subida de los alquileres y por tanto el desplazamiento de gente”, dijo el miembro del colectivo, Héctor Robledo.

El activista tapatío contextualizó: “Los alcaldes que llegan aquí en Jalisco están alineados con políticas inmobiliarias que están más allá de los partidos. Lo que menos necesitamos es concreto, sino vivienda digna en un estado donde hay cientos de miles de casas abandonadas por precio y costo de la vida”.

También afuera de aquel informe “VIP” del empresario y emecista, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco intentó solicitarle los pendientes en materia de desaparición forzada, fenómeno en el que Jalisco lidera a nivel nacional.

Las cámaras de seguridad no funcionan por falta de mantenimiento y los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara están pintando de color naranja (el del partido Movimiento Ciudadano) los cuadros donde están las cédulas de desaparecidos. Pero no fueron escuchados, sólo se encontraron con rejas y policías locales.

“Esperemos que no quede de Gobernador porque serían seis años batallándole aún más. Si es pésimo el Gobierno de Alfaro pudiera ser peor el Gobierno de Lemus porque es más indolente y aprovechado”, aseguró Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza, quien busca a su hijo desde hace dos años.

Desde el inicio de la administración en Guadalajara, dijo la vocería de Lemus, se han efectuado diversas mesas de trabajo encabezadas por el Presidente Municipal. La primera reunión con representantes de los colectivos ocurrió el 21 de febrero de 2022. A partir de entonces han continuado las reuniones con los colectivos como Entre Cielo y Tierra, Fundej, Huellas de Amor, Amor y Servicio, Luz de Esperanza, entre otros.

Empresario y político, Pablo Lemus aparece con ventaja en las encuestas rumbo a la gubernatura de Jalisco, entre ellas, la de Reforma que en este septiembre lo coloca con el 47 por ciento de preferencia por encima del 31 por ciento del morenista Carlos Lomelí, señalado por hacer negocios farmacéuticos cuando era el super delegado de la entidad.

