El favorito no tiene aval de Alfaro, quien aboyó la marca “MC” con años de excesos

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo). El escenario político de Jalisco de cara a las elecciones de 2024 ha perfilado hasta el momento principalmente a dos aspirantes como favoritos para contender: el Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, por el Partido Movimiento Ciudadano y a Carlos Lomelí por Morena. Un escenario al que habría que sumar otros componentes como la mano del Gobernador Enrique Alfaro y un factor no previsto aún y que podría alterar el curso de la contienda: la aplicación de la paridad de género en la selección de candidatos.

El primero es un político que no es militante de Movimiento Ciudadano, pero que tiene aceptación entre la población, según lo que muestran las encuestas, pero con el problema de no contar con el respaldo y confianza del Gobernador Enrique Alfaro. El morenista Lomelí a su vez es un aspirante que ya ha contendido sin éxito por el gobierno, cuyos negocios farmaceuticos han sido indagados por las autoridades y, en general el “ más quemado de los que puede haber”, señala Javier Hurtado González, investigador de la Universidad de Guadalajara.

Jalisco es la joya de la corona de Movimiento Ciudadano y uno de los nueve estados que tendrán elecciones en 2024. En esa entidad, además de elegirse al Gobernador, renovará su legislatura con 20 diputados de mayoría relativa y 18 de representación proporcional para integrar la LXIV Legislatura; así como la renovación de 125 ayuntamientos, en los que se elegirán a sus presidentes municipales, síndicos y regidores.

Sin embargo, Lemus y Lomelí no son los únicos aspirantes.

Otros de los principales son la Senadora Verónica Delgadillo quien dijo a SinEmbargo que está muy claro que ella también es de las precandidatas para el gobierno del estado.” Soy la única precandidata de Movimiento Ciudadano hoy para la gubernatura, acompañada de mi compañero el Senador Clemente como otro posible candidato”.

También figuran Alberto Esquer Gutiérrez, Secretario de Asistencia Social del Gobierno del Estado; Salvador Zamora, Alcalde de Tlajomulco; y el Senador Clemente Casteñeda, quien recientemente fue hospitalizado por una hernia lumbar, pero confirmó en su cuenta su participación como aspirante y advirtió que “no será tan fácil que lo descarten de la carrera en 2024”.

Por Morena se ubican el regidor Carlos Lometí, principalmente, seguido de Luis Alberto Michel Rodríguez, María Antonieta Cárdenas Mariscal, Favio Castellanos y Chema Martínez.

Del Partido Acción Nacional (PAN), quienes han sido mencionados son Alfonso Petersen Farah, exsecretario de Salud en el estado y Fernando Garza; el PRI se posiciona Hugo Contreras Zepeda y Laura Haro, y del partido, Futuro, a Pedro Kumamoto.

En el actual escenario preelectoral de Jalisco, se evidencian diversas tendencias de intención de voto tanto para partidos como para candidatos. No obstante existen discrepancias entre las encuestas, algunas otorgando una ventaja a Morena sobre Movimiento Ciudadano, mientras que otras dan como ganador a este último partido.

La más reciente encuesta, realizada por Massive Caller, posiciona al partido Morena con 8 puntos porcentuales por encima de Movimiento Ciudadano. El sondeo publicado el pasado 18 junio da una intención de voto al partido guinda de 34.1 por ciento, seguida por Movimiento Ciudadano con una intención de voto de 26.1 y 18.9 por ciento para la alianza PRI, PAN y PRD.

Para doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad de Guadalajara (UdG), Javier Hurtado, el crecimiento de Morena en las encuestas en Jalisco, a pesar de ser un estado con mayor tendencia hacia partidos conservadores, se puede atribuir también en parte al desgaste y la inconformidad de muchas personas con la política del gobernador Enrique Alfaro, especialmente en temas de seguridad.

Además, comentó que es importante considerar y contrastar la alta popularidad y aceptación a nivel nacional del Presidente López Obrador y, aunque su aprobación en Jalisco no es la más alta, sigue siendo significativa.

Enrique Alfaro se ha caracterizado por minimizar los señalamientos en su contra y aún cuando ha sido captado en video confrontándose con ciudadanos que le han reclamado su conducción como Gobernador él ha insistido en negar que Jalisco pase por un problema de inseguridad. Sin embargo, los datos dicen otra cosa. Desde 2019, esta entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas. Hasta el 7 de junio, el estado reportaba al menos 14 mil 984 casos de personas de las que se desconoce su paradero. De este total, el 49.78 por ciento (7 mil 460) se registraron en la administración de Alfaro.

Además, Jalisco es una de las entidades con un alto número de fosas clandestinas localizadas. Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda en su Mapa Nacional de fosas clandestinas, actualizado hasta el 30 de enero de 2023, dan cuenta de cómo en el estado se han realizado al menos 317 hallazgos desde el año 2006.

LOS ASPIRANTES

Aunque las encuestas posicionan mejor a Morena como partido por encima de Movimiento Ciudadano, cuando se acota a los aspirantes, son los posibles postulados del partido naranja quienes tienen ventaja.

La encuesta publicada por Reforma a inicios de junio coloca al partido naranja al frente de las preferencias de voto con cualquiera de sus posibles competidores. De acuerdo con el ejercicio, Movimiento Ciudadano aventaja a Morena por siete por ciento, independientemente de las o los candidatos.

El sondeo estatal realizado en mayo, pero publicado el lunes 5 de junio, señala que el posible candidato Pablo Lemus, Alcalde de Guadalajara, lidera las preferencias con un 45 por ciento, por delante del posible candidato de Morena, Carlos Lomelí, que tuvo un 28 por ciento.

En el mismo ejercicio, pero para el partido Morena, el exdiputado Carlos Lomelí tiene las preferencias con el 60 por ciento, seguido por el Rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, con 22 puntos porcentuales.

El doctor Javier Hurtado– quien recalcó que las encuestas y tendencias son meras fotografías del momento y no pueden considerarse definitivas–detalló que aunque en Movimiento Ciudadano se perfila Pablo Lemus Navarro como un candidato con aceptación entre la población, el problema que tiene el Alcalde tapatío es que no cuenta con el respaldo y confianza de Enrique Alfaro.

El profesor en Ciencia Política, con especialidad en Teoría Política por la Universidad de Guadalajara, José Antonio Elvira de la Torre, destacó a su vez que en Movimiento Ciudadano existen varias figuras, y no solo se encuentra el Alcalde de Guadalajara, sino también el Senador por Jalisco, Clemente Casteñeda, quien sería un aspirante fuerte. Además, hay un par de alcaldes y funcionarios del Gobierno estatal interesados en competir por la candidatura, aunque quizás con menos posibilidades.

El especialista resaltó que, en el caso del Alcalde de Guadalajara, su aspiración destaca en términos de imagen y popularidad, pero coincide con Hurtado en que las encuestas no son determinantes. Según el profesor Elvira, la popularidad es el principal activo del Alcalde de Guadalajara, pero no cuenta con el respaldo del Gobernador Alfaro.

En relación al partido Morena, Elvira de la Torre dijo que existe incertidumbre en cuanto a la definición de la candidatura y el proceso interno que se llevará a cabo. Sin embargo, comentó que ante la posibilidad de que el partido defina un método de elección interna, el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí podría ser considerado como candidato sin mayores complicaciones. No obstante, han surgido otros actores y mujeres dentro del partido que también podrían asumir dicha candidatura.

Por su parte, Javier Hurtado señaló que hasta el momento se menciona como posible candidato “al más quemado de todos”, que en este caso sería Carlos Lomelí. Sin embargo, aún existe una situación de total incertidumbre y especulación en dicho partido.

El especialista también mencionó y destacó la participación del partido “Hagamos”, fundado por el exrector Raúl Padilla, donde señaló que aunque ha habido acuerdos entre el partido, el gobernador y el rector de la Universidad de Guadalajara, no se espera que tengan un candidato a gobernador fuerte que pueda disputar votos tanto a Morena como a Movimiento Ciudadano.

Otros partidos como “Futuro”, liderado por Pedro Kumamoto, y el Partido Verde, detalló el especialista, se posicionan de manera distinta en el panorama electoral, ya que estima que “Futuro” obtendría un porcentaje de votación menor a un dígito, mientras que el Partido Verde hará lo que siempre hace: aliarse con el ganador, como ha ocurrido históricamente.

José Antonio Elvira coincidió en que el panorama electoral aún no están completamente definidos y que es prematuro establecer conclusiones finales.

Hay tres características clave que deben considerarse en esta contienda electoral, de acuerdo con el experto. En primer lugar, la evaluación de los gobiernos estatales y municipales del partido en el poder no ha sido favorable en términos de satisfacción ciudadana con su desempeño. Además, la evaluación de los gobiernos del partido con mayor fuerza política en el estado, Movimiento Ciudadano, tampoco es positiva.

Por otro lado, dijo, algunos actores políticos han planteado la idea de que la competencia se centrará en dos fuerzas principales: por un lado, la fuerza del Gobierno del Estado, (que sería Movimiento Ciudadano) con su capacidad presupuestal y su inserción en el ámbito político y social. Mientras tanto, el partido Morena cuenta con una presencia nacional y un impacto significativo en términos de recursos y potencial interés en la candidatura.

¿PUEDE CAMBIAR LA JUGADA?

Para el profesor Elvira hay un factor interesante: la posibilidad de una segunda coalición y una alternativa política que podría surgir en Jalisco. La conformación de una coalición a nivel nacional o una candidatura con amplio respaldo podrían tener efectos importantes en las candidaturas a gobernadores y gobernadoras en los estados. Esta situación podría resultar en la existencia de tres posibles fuerzas políticas en Jalisco.

Aunado al panorama político en la entidad, que se encuentra en constante evolución, otro un factor clave que podría modificar las intenciones de voto y generar nuevas expectativas: la aplicación de la paridad de género en la postulación de candidatos.

Hurtado González explicó en tanto que si los partidos políticos se vieran obligados a postular mujeres en donde obtienen los mayores porcentajes de votación, el panorama electoral en Jalisco experimentaría cambios significativos por que a pesar de tener mujeres al frente de los partidos y en el Congreso del Estado, la política en este estado sigue mostrando rasgos machistas.

El investigador de la UdeG explicó que la paridad total implica que en las elecciones de 2024, en los nueve estados donde se elegirá gobernador, al menos cinco candidatos de cada partido deben ser mujeres. Esta situación plantea un escenario interesante de cara a las elecciones de 2024, lo cual genera cuestionamientos sobre el cumplimiento de esta disposición por parte de Movimiento Ciudadano.

El especialista añadió que la Ley General de Partidos establece claramente que los partidos deben postular mujeres en aquellos espacios o distritos donde tengan los porcentajes más altos de votación, y Movimiento Ciudadano tiene su mayor votación precisamente en Jalisco.

A pesar de contar con un prospecto estrella como Pablo Lemus Navarro, quien goza de buena aceptación entre la población, la opción de postular a una mujer como candidata podría chocar con el machismo que prevalece en un estado conservador.

“El rasgo característico que nosotros tenemos en Jalisco es que la política es muy machista. No obstante, que todas las presidentas de los partidos son mujeres. No obstante, que en el Congreso del Estado la mayoría de los diputados son mujeres, sin embargo, las mismas mujeres, los políticos, los dirigentes partidarios piensan masculinamente, piensan en términos de hombres, es decir, piensan quién va a ser el candidato, nunca especulan acerca de quién puede ser la candidata y entonces ahí tenemos una situación muy interesante. A mí me parece que estas personas no conocen o fingen ignorar el asunto de la paridad total que se aprobó en la Constitución y que es una cosa muy seria aquí, que incluso está en la ley, los acuerdos y en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Es la paridad total y esos criterios de acuerdos y jurisprudenciales que dicen que, por ejemplo, en las elecciones de 2024 en los 9 estados que se van a elegir gobernador, en cinco de esos estados por cada partido político deben ser mujeres. Eso es irrebatible y eso es lo que no quieren ver el Movimiento Ciudadano. La Ley General de Partidos dice que los partidos políticos deben postular mujeres en aquellos espacios o distritos donde tengan los más altos porcentajes de votación, no los más bajos obvio. Entonces, yo me pregunto: ¿De los 9 estados donde va a haber elecciones en junio de 2024 por parte de Movimiento Ciudadano, dónde tienen los porcentajes más altos de votación? ¡En Jalisco, en consecuencia debe ser mujer! Entonces, yo no entiendo cómo no ven (los de MC)”, detalló Hurtado.