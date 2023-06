Hay un déficit democrático en Jalisco y no hay voluntad de Alfaro, acusa Kumamoto

El Regidor de Zapopan reconoció que en los últimos años el crimen organizado y la violencia han ganado terreno en todo el estado, dijo que a pesar de esta situación han logrado detectar que existe una cerrazón por parte del Gobierno de Enrique Alfaro para cambiar la forma a la que se está haciendo frente y puso de ejemplo los recortes presupuestales que tuvo la Secretaría de Seguridad en 2021 y 2022.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Pedro Kumamoto Aguilar, Regidor de Zapopan, aseguró que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no tiene voluntad por hacerle frente a la crisis de violencia y homicidios que se viven en el estado, sino que el mandatario, afirmó, está más preocupado por defender su imagen y utiliza las fuerzas del estado para reprimir a todo aquel que piensa diferente a él.

En entrevista en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Kumamoto, primer candidato independiente en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular en Jalisco, recalcó que el Gobernador no tiene voluntad para trabajar y está más enfocado en otros asuntos.

“Para nosotros es muy importante señalar lo que está pasando aquí (en Jalisco) porque si algo hemos aprendido es que este problema se va a responder en medida de que se ponga en el centro de la discusión de la agenda pública, en la medida de que haya voluntad de trabajar. ¿Cuál es la voluntad que se está mandando? No hay voluntad, no hay escucha y lo más grave, los actores del estado, las autoridades, nuestros policías, están siendo utilizados por esta autoridad política para callar las voces y para decir ‘avancen, aquí no pasa nada’ y eso es lo más grave”.

“Lo que alcanzamos a detectar es la cerrazón para cambiar la forma a la que se está haciendo frente a este fenómeno que es multifactorial, que tiene muchos factores, pero las respuestas son las que tienen que modificarse.Lo que nos hemos topado es que los recursos de seguridad, siendo la prioridad número uno de los jaliscienses, lo que se encuentra es que año con año se están reduciendo los recursos. En 2022 y 2021 la Secretaría de Seguridad estuvo presentado recortes, no solo se le asignan pocos recursos, sino que se les quitan los que tienen, 511 y 600 millones de pesos en cada uno de los años respectivamente”,

Pedro Kumamoto cuestionó los motivos por los cuales el Gobierno estatal ha reducido el presupuesto para seguridad, justo cuando Jalisco atraviesa por un grave problema de violencia. “No estamos pudiendo responder a todas las contingencias que estamos viviendo por qué se le están destinando menos recursos a estos espacios”.

Por ejemplo, la entidad ocupa el primer lugar en desapariciones y fosas clandestinas del país. Tan sólo en el Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez se han registrado 6 mil 419 personas desaparecidas en los últimos cuatro años, del total de 13 mil 600 personas reportadas desde 1964, refieren las cifras oficiales.

Aunado al problema por el recorte de presupuesto, Pedro Kumamoto señaló la negativa de Enrique Alfaro de encabezar el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda.

“Que no asista no es un tema de que falte o no falte, tiene que ver con una representación muy clara de dónde están las prioridades políticas dentro del estado. Quién es el representante político debería estar también asumiendo que esta es una causa que mueve a muchísimas personas”.

Kumamoto recordó que en Jalisco hay al menos 6 mil 549 personas desaparecidas, sin embargo, dijo, esta cifra podría ser mucho mayor debido a los casos que no se reportan.

“Las organizaciones lo que dicen es que hay una cifra negra que no se está reportando, entonces estos 6 mil 549 casos podría haber más, 15 por ciento de las personas desaparecidas de este país son de Jalisco”.

Hoy, desde la CDMX, pedimos a medios de comunicación nacionales, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión y especialistas a que nos ayuden a visibilizar la grave situación de violencia e inseguridad que se vive en Jalisco, destacamos 5 puntos: — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) May 31, 2023

Este miércoles, desde la Ciudad de México, Pedro Kumamoto pidió a medios de comunicación nacionales, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión y especialistas difundir la grave situación de violencia e inseguridad que se vive en Jalisco.

El regidor de Zapopan enlistó las cinco problemáticas que requieren mayor atención en el estado como la crisis de homicidios y desapariciones, recortes presupuestales a la seguridad pública, represión de la protesta civil pacífica, indiferencia y revictimización gubernamental y la pérdida de autonomía de la CEDHJ.

Kumamoto afirmó que es necesario levantar la voz para que en Jalisco se haga un cambio de fondo en el modelo de seguridad y para que el Gobierno Federal ponga más atención a nuestro estado.

“Es evidente que lo que se ha hecho hasta el momento no ha funcionado y no podemos seguir así. Ayúdanos a compartir”.

Ayúdanos a que se conozca la verdad sobre Movimiento Ciudadano. Desde Jalisco levantamos la voz junto a @SusanaDeLaR y nuestra comunidad. pic.twitter.com/4cDru1pCL9 — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) May 25, 2023

Apenas el pasado 25 de mayo, integrantes de Futuro, partido político en Jalisco, denunciaron a través de un video “la verdad sobre Movimiento Ciudadano”, al que acusaron de ser “represor” y “destructor de ecosistemas” en los lugares donde gobierna.

“El día de hoy les queremos pedir su ayuda para que en todo el país se sepa lo que Movimiento Ciudadano está haciendo aquí en Jalisco”, dijo Pedro Kumamoto, regidor en el ayuntamiento de Zapopan en el video publicado a través de redes sociales.

Susana De la Rosa, Diputada local de Jalisco, detalló que la denuncia se hace justo ahora, “cuando a nivel nacional se está cuestionando tan fuerte a Movimiento Ciudadano por intervenir en la elección del Estado de México, después de que dijeron que no lo iban a hacer y al final terminaron ayudando a Morena, lo cual es bastante chistoso porque no sé cómo esperaban que nadie se diera cuenta que llamar a no votar por la competencia de Morena es ayudar a Morena, pero bueno sus motivos tendrán”.

Kumamoto destacó que lo importante era aprovechar que MC está en la mira para visibilizar lo que se está viviendo en Jalisco con los gobiernos naranjas porque “en donde gobiernan hacen todo lo contrario a lo que dicen”.

La Diputada Susana reclamó la represión en Jalisco a estudiantes y madres de desaparecidos.

“Con qué cara salen a denunciar la represión, cuando aquí en Jalisco han utilizado a la policía para levantar y golpear a estudiantes, para violentar a las madres de personas desaparecidas y, ahora, para amedrentar a las activistas ambientales que defienden un parque en Guadalajara, lo cual sucedió hace apenas una semana”, dijo.

Agregó que a nivel nacional Movimiento Ciudadano dice que les interesa un modelo de seguridad, mientras que en Jalisco, gobernado por el emecista Enrique Alfaro, usan a la policía para acallar a quienes exigen cuentas al gobierno, recortan el presupuesto de seguridad en medio de una de las peores crisis y se niegan a hacer cualquier cambio o reforma.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado