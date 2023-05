VIDEO: Kumamoto y diputados locales acusan a MC de represor en estados donde gobierna

“Con qué cara salen a denunciar la represión, cuando aquí en Jalisco han utilizado a la policía para levantar y golpear a estudiantes”, denunciaron Pedro Kumamoto y diputados locales del partido Futuro a los gobiernos de Movimiento Ciudadano.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– Integrantes de Futuro, partido político en Jalisco, denunciaron a través de un video “la verdad sobre Movimiento Ciudadano”, al que acusaron de ser “represor” y “destructor de ecosistemas” en los lugares donde gobierna.

“El día de hoy les queremos pedir su ayuda para que en todo el país se sepa lo que Movimiento Ciudadano está haciendo aquí en Jalisco”, dijo Pedro Kumamoto, regidor en el ayuntamiento de Zapopan en el video publicado a través de redes sociales.

Susana De la Rosa, Diputada local de Jalisco, detalló que la denuncia se hace justo ahora, “cuando a nivel nacional se está cuestionando tan fuerte a Movimiento Ciudadano por intervenir en la elección del Estado de México, después de que dijeron que no lo iban a hacer y al final terminaron ayudando a Morena, lo cual es bastante chistoso porque no sé cómo esperaban que nadie se diera cuenta que llamar a no votar por la competencia de Morena es ayudar a Morena, pero bueno sus motivos tendrán”.

Ayúdanos a que se conozca la verdad sobre Movimiento Ciudadano. Desde Jalisco levantamos la voz junto a @SusanaDeLaR y nuestra comunidad. pic.twitter.com/4cDru1pCL9 — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) May 25, 2023

Kumamoto destacó que lo importante era aprovechar que MC está en la mira para visibilizar lo que se está viviendo en Jalisco con los gobiernos naranjas porque “en donde gobiernan hacen todo lo contrario a lo que dicen”.

La Diputada Susana reclamó la represión en Jalisco a estudiantes y madres de desaparecidos.

“Con qué cara salen a denunciar la represión, cuando aquí en Jalisco han utilizado a la policía para levantar y golpear a estudiantes, para violentar a las madres de personas desaparecidas y, ahora, para amedrentar a las activistas ambientales que defienden un parque en Guadalajara, lo cual sucedió hace apenas una semana”, dijo.

Agregó que a nivel nacional Movimiento Ciudadano dice que les interesa un modelo de seguridad, mientras que en Jalisco, gobernado por el emecista Enrique Alfaro, usan a la policía para acallar a quienes exigen cuentas al gobierno, recortan el presupuesto de seguridad en medio de una de las peores crisis y se niegan a hacer cualquier cambio o reforma.

Sobre la preocupación que ha externado MC sobre los ecosistemas y medio ambiente a nivel nacional, Kumamoto señaló que en Jalisco pasa todo lo contrario: “Aquí los venden, los destruyen o dejan que se quemen”

“Los gobiernos de Movimiento Ciudadano se han acostumbrado a usar el poder en contra de las personas y es momento de ponerles un alto, pero para eso necesitamos su ayuda”, agregó Kumamoto en su mensaje, en el que pidió compartir el video y alzar la voz en contra de los abusas del partido naranja.

El estado de Jalisco, gobernado por el emecista Enrique Alfaro, es un estado cuyos niveles de violencia no han disminuido y donde la policía es señalada de reprimir protestas de estudiantes, madres de desaparecidos y ecologistas.