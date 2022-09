El actuar de Enrique Alfaro ante los reclamos ciudadanos no es normal: especialista

Ciudad de México 4 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, maneja niveles de frustración que “no son normales” y ejerce una violencia pública que “seguramente debe ser mucho mayor” cuando se maneja en privado, afirmó en entrevista Boris González Ceja, Secretario General de la Asociación Mexicana de Psicología y desarrollo comunitario, a raíz de los recientes videos en los que se ve al mandatario de Movimiento Ciudadano confrontarse con ciudadanos que le reprochan sus acciones de Gobiernos.

“Los informes que nos llegan de los psicólogos de Jalisco es que estos niveles de frustración que maneja no son normales, así lo hemos visto con otros políticos, cuando su función pública les exige tener cierto grado de humildad, de tranquilidad y de sencillez para poder entender los problemas que nos competen a todas y todos”, dijo el especialista en entrevista con SinEmbargo .

El licenciado en Psicología y Maestro en Psicoanálisis indicó que los políticos suelen generar violencia o ser omisos a ella en los entornos en los que se desenvuelven, una situación que calificó como “preocupante”.

“La violencia que generan ellos o que permiten y son omisos o la dejan pasar, la gente va a hacerle solicitudes y ahí públicamente él se pone a despreciarlos, a encararlos, a intimidarlos, todas esas violencias, si él se atreve a hacerlo públicamente, en privado deben ser unos violentadores de primer mundo, la violencia es uno de los síntomas que aparecen”, añadió.

Boris González Ceja afirmó que la Asociación Mexicana de Psicología y desarrollo comunitario ha logrado identificar que los políticos suelen buscar a personas que les aplaudan, “que les alimenten el ego”, lo que desde el punto de vista psicológico no genera ningún beneficio.

En días pasados, el nombre de Enrique Alfaro se volvió tendencia en redes sociales luego de que comenzara a circular un video en donde el Gobernador de Jalisco amenaza a un trabajador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que le reclamó por los retrasos en las obras dentro del plantel.

El pasado 26 de agosto, Alfaro acudió a las instalaciones del Centro Universitario de los Valles (CUValles), donde la Rectora, doctora María Luisa García Batiz, y miembros de la universidad intentaron sostener un diálogo con él para comunicar las necesidades de la comunidad universitaria.

En los videos que circulan en redes se puede constatar cómo el Gobernador se negó a mantener una conversación con la Rectora del plantel y con el Secretario Administrativo, Luis León.

“¿Cómo van las obras?”, pregunta Alfaro mientras saluda a la Rectora y al Secretario. “Mal”, responde Luis León, “¿Por qué?”Cuestiona el funcionario. “Están detenidas”, responde el hombre.

Acto seguido, los demandantes comienzan a mostrarle al Gobernador una serie de documentos mientras intentan explicarle la situación de los retrasos en la obra. Ante esta situación, Alfaro empieza a caminar y exclama “a eso venimos, relájense”. “No, no viene a eso”, responde Luis León. “¿A qué vengo?”, pregunta Alfaro molesto mientras se detiene. “Pues no sé a qué vienen, está hablando la Rectora, por respeto a la Rectora queremos que la escuchen”, responde el Secretario. Enseguida, el Gobernador continúa su camino y exclama: “Yo vengo en plan tranquilo, vengo a grabar un video, a decir la información. Cuida lo que haces”.

“Tenemos obras atrasadas, tenemos un edificio que para nosotros es muy importante y te queremos dar información. Nada más esto”, exclamó la Rectora.

Tras los reclamos, Alfaro, visiblemente molesto, se acerca al Secretario Administrativo, Luis León y lanza la segunda amenaza.

“Le estás faltando el respeto a los diputados, al presidente municipal y al Gobernador, nada más mídele bien a tus palabras”.

Tras los hechos, la UdeG difundió un comunicado en sus redes donde rechazaron las amenazas e intimidaciones del Mandatario hacia la Rectora del Centro Universitario de los Valles y el Secretario Administrativo.

Luego de lo sucedido, estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) ofrecieron atención psiquiátrica a Enrique Alfaro debido “a los problemas de personalidad que afectan el trabajo que realiza por el estado y que sus trastornos psicológicos afectan sus decisiones”.

Ante esta situación, Boris González Ceja indicó que no sólo el Gobernador Enrique Alfaro, sino muchas de las personas que se dedican a la política, tienen problemas de personalidad muy marcados, lo que lleva a la necesidad de plantear la idea de aplicar exámenes psicológicos a todos aquellos que deseen ocupar un cargo público.

“Mucha de la gente que se dedica a la política tiene problemas de personalidad muy marcados y eso hace que nos lleve a tener que plantear la necesidad de tener que aplicar exámenes, no solamente médicos, sino psicológicos, sobre todo porque médicamente no nos da los mismos indicadores ni las mismos orientaciones que se requieren. En la política se requieren tener gente sana psicológicamente, gente habilitada, funcional”.

El Secretario General de la Asociación Mexicana de Psicología y desarrollo comunitario ahondó en esta situación y afirmó que en México, la gran mayoría de los políticos se preocupan más recibir aplausos y reconocimientos que por el bienestar de las personas.

“Se requiere autoridades que sean distintas, se requiere que se formen de otra manera, muchos de ellos esperan que les estén aplaudiendo todo el tiempo y hablo desde el Presidente, gobernadores hasta presidentes municipales, eso es algo de la política mexicana debe criticarse y entenderse que no se puede vivir con eso, la gente requiere soluciones”.

En marzo de este año, Sandra Cuevas, titular de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación hacia dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana razones por las que fue suspendida de su cargo. La política de la alianza Va por México logró “un acuerdo reparatorio” con los afectados que incluyó, entre otras medidas, “someterse a seis meses de tratamiento psicológico, orientado al manejo de la ira y de sus emociones”.

En el acuerdo se señalaba que la Alcaldesa debería “someterse a seis meses de tratamiento psicológico, orientado al manejo de la ira y de sus emociones, tomando dos sesiones por mes ante la psicóloga Brenda Georgina Briseño Sierra, quien rendirá un informe mensual respecto a esas sesiones a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso”.

Boris González Borja mencionó que casos como el de Sandra Cuevas justifican que se pueda exigir que los funcionarios reciban atención psicológica e impulsen políticas de salud mental para toda la población.

“Nosotros revisamos ese caso [de Sandra Cuevas] y sí es justificado que las funcionarios y funcionarios públicos no solamente estén habilitados psicológicamente, sino también se les exige que ellos deben de cumplir con las políticas del derecho humano a la salud mental, no es nada más que ellos lo vivan, también deben hacer cumplir el derecho humano a la salud mental de la población, lo que suena complicado pero no es fuera del otro mundo”.