Piña tendió una trampa a magistrados electorales para reunirlos con “Alito”: Milenio

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le tendió una trampa a las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que en diciembre pasado organizó una cena a la que llegó Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito“, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según reveló este jueves el periódico Milenio.

De acuerdo con el reportero Salvador Frausto, la Ministra presidenta de la Corte convocó, a través de WhatsApp, a la cena a magistradas y magistrados porque “tenía mucho que decir”; sin embargo, paralelamente invitó al dirigente del PRI y al panista Santiago Creel, quien es el actual coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, aunque éste último decidió no asistir.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre, un día después de la renuncia Reyes Rodríguez Mondragón, entonces presidente del TEPJF, en donde asistió, sin previo aviso, “Alito” Moreno.

Salvador Frausto reportó que a la cena asistieron tres integrantes del Tribunal: Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto Fregoso; y dos ministros de la Corte.

Además, la cena habría tenido lugar en la casa del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ubicada en Paseo de la Reforma, Lomas de Chapultepec.

Según el testimonio de algunos de los asistentes recabados por Frausto, la presencia de Moreno fue interpretada como un “albazo” y una “expresión de apoyo” a la coalición integrada por PAN, PRI y PRD.

Al respecto, “Alito” Moreno respondió que como legislador está obligado a reunirse con ministras, ministros, magistradas y magistrados, ya que es un “diálogo natural” entre los Poderes de la Unión, por lo que confirmó que sí asistió a la cena, y comentó que se ha reunido en “muchísimas” ocasiones con ellas y ellos.

“Es nuestra responsabilidad, no sólo porque es transparente y abierto, nosotros como legisladores, yo soy presidente de la Comisión de Gobernación, una Comisión dictaminadora, donde hay temas de la Cámara, incluyendo los del Poder Judicial, y no nos hemos reunido en una ocasión, he platicado muchísimas veces con las y los ministros. Es un tema normal, es un tema natural, vemos temas de las entidades federativas, temas del Poder Legislativo”, explicó.

REACCIONES DE MORENA

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, acusó, en una conferencia de prensa realizada en Nayarit, a la Suprema Corte de Justicia de actuar políticamente y operar electoral previo a los comicios del próximo 2 de junio.

“De ser cierta esta cena, el problema es que sea la [Ministra] presidenta de la Suprema Corte quien está promoviendo. ¿Cómo la presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? Lo que muestra es el vínculo directo del que hemos estado hablando, y del que ha hablado el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] en donde la Suprema Corte, y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente”, criticó.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que saliera a votar en las próximas elecciones para que “la diferencia sea tan grande que no haya manera de poner en duda el resultado”.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo señaló es “sospechoso” que la Ministra presidenta de la Corte “convoque a escondidas, en lo obscurito”, cuando “se supone debería guardar una neutralidad absoluta y no meterse en temas electorales”.

“Este activismo del PRIAN nos da la razón en lo que ha venido acusando el Presidente de la República, en que es un poder conservador al servicio de la corrupción en México. No representan para nada las aspiraciones de justicia del pueblo de México”, mencionó.

PIÑA DECLARÓ LA GUERRA

La investigación que ordenó la Ministra Presidenta Norma Piña en contra de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, su antecesor en el cargo, que involucra a jueces y magistrados que desecharon amparos promovidos contra obras emblemáticas como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles “es claramente una declaratoria de guerra formal” contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y “es una apuesta clara por la candidata del PRIAN” Xóchitl Gálvez que además trata de descarrilar la campaña de Claudia Sheinbaum, denunció el Ministro en retiro Zaldívar en entrevista el pasado 13 de abril en “Los Periodistas”.

“La intencionalidad de Norma Piña es política, no es jurídica. Ella ha tomado una apuesta por la candidata del PRIAN, es muy cercana a todo el grupo de ellos. Nosotros vemos cómo ha jugado claramente a nombre de la derecha y si tenemos alguna duda hoy se confirma. A partir de la derecha toma esta decisión para tratar de descalificarme, de golpear la campaña de Claudia Sheinbaum, de afectar al Presidente y de querer blindarse de esta forma ante un inevitable triunfo de Claudia Sheinbaum el 2 de junio”, declaró Lelo de Larrea en entrevista con “Los Periodistas”.

Con base en un documento anónimo, presentado sin pruebas el 8 de abril, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó iniciar una investigación contra Arturo Zaldívar por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial, en cuyo escrito de denuncia se involucra también a jueces y magistrados, así como al exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y a Netzaí Sandoval, asesor de la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

El Ministro en retiro Zaldívar recordó que la Ministra Norma Piña quiso tomar el Tribunal Electoral cuando se iba a pedir la renuncia al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de esta instancia. ”Ella quería intervenir y se echó para atrás porque cometió el error de enviar unos chats muy delicados a un Magistrado y ante el riesgo de que esos chats salieran a la luz pública ella reculó. Entonces como no pudo controlar el Tribunal Electoral ahora quiere orillarnos, ponernos a la defensiva, tratando de generar esta percepción y esta cacería de brujas y esta persecución política”.

“No es casual, lleva un año y meses la Ministra claramente en contra de la 4T, tratando de tomar el control, fallando e incitando que se vayan en contra todos los asuntos, pero ahora sí creo que se excedió, que se le que se le pasó la mano y pues es muy grave que el poder que tiene que ser independiente neutral, el gran equilibrador, pues esté tomando partido y sé que ella en esta batalla, no representa todas las juezas y jueces”, puntualizó.

–Con información de Alejandro Páez y Álvaro Delgado