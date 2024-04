Entrevista ¬ La Presidenta de la SCJN ataca directamente a AMLO y a Claudia: Zaldívar

El Ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea expuso en entrevista con “Los Periodistas” que con la investigación que ordenó la Ministra Piña contra él, jueces y magistrados además de violarse el sigilo y la secrecía de las investigaciones, se vulnera el principio al debido proceso, el principio de presunción inocencia, el derecho de defensa y daña, de manera seria, la imagen y reputación de al menos 61 personas que trabajan y trabajaban en el Poder Judicial.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).– La investigación que ordenó la Ministra Presidenta Norma Piña en contra de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, su antecesor en el cargo, que involucra a jueces y magistrados que desecharon amparos promovidos contra obras emblemáticas como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles “es claramente una declaratoria de guerra formal” contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y “es una apuesta clara por la candidata del PRIAN” Xóchitl Gálvez que además trata de descarrilar la campaña de Claudia Sheinbaum, denunció el Ministro en retiro Zaldívar.

“La intencionalidad de Norma Piña es política, no es jurídica. Ella ha tomado una apuesta por la candidata del PRIAN, es muy cercana a todo el grupo de ellos. Nosotros vemos cómo ha jugado claramente a nombre de la derecha y si tenemos alguna duda hoy se confirma. A partir de la derecha toma esta decisión para tratar de descalificarme, de golpear la campaña de Claudia Sheinbaum, de afectar al Presidente y de querer blindarse de esta forma ante un inevitable triunfo de Claudia Sheinbaum el 2 de junio”, declaró Lelo de Larrea en entrevista con “Los Periodistas”.

Con base en un documento anónimo, presentado sin pruebas el 8 de abril, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó iniciar una investigación contra Arturo Zaldívar por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial, en cuyo escrito de denuncia se involucra también a jueces y magistrados, así como al exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y a Netzaí Sandoval, asesor de la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

En ese sentido, el Ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien es el asesor de la candidata Claudia Sheinbaum para la Reforma al Poder Judicial, relató cómo el martes empezó a circular en los chats sobre todo el Poder Judicial esta denuncia a la cual le quitaron los metadatos para que no pudiera identificarse de dónde salió. “Desde ahí, para mí, era obvio que eso se había enviado desde la presidencia de la Corte, pero pensé que se iba a quedar en una cuestión mediática, pero el miércoles inopinadamente la Ministra Presidenta admite a trámite esta denuncia violando la normatividad de la materia y además todos los precedentes”.

“Una denuncia tiene que tener un mínimo de elementos de pruebas para que pueda ser admitida. Esta denuncia primero era nómina y segundo no aportaba ninguna prueba. Era una telenovela, una fantasía absoluta totalmente fantasiosa. Entonces, admitir esta investigación es violatorio de todos los precedentes, es ilegal, es irregular, pero lo más grave no es que se haya admitido, al final del día yo no tengo nada que esconder y si se quiere investigar que se investigue lo que se quiera, sino haber filtrado a los medios y a las redes, el auto admisorio de la Ministra Presidenta”, ahondó Zaldívar.

El Ministro en retiro expuso que además de violarse el sigilo y la secrecía de las investigaciones, se vulnera el principio al debido proceso, el principio de presunción inocencia, el derecho de defensa y daña, de manera seria, la imagen y reputación de al menos 61 personas que trabajan y trabajaban en el Poder Judicial y todo sin ninguna prueba.

“Y fíjense qué curioso, hoy la candidata del PRIAN sale a decir que me tengo que apartar del equipo de la campaña de Claudia. Es nado sincronizado de la derecha, claramente. Yo lamento mucho esto porque me parece que es un precedente delicadísimo que se utilice a la presidencia de la Corte con intenciones político-electorales en un momento tan trascendente para la vida del país. Se está dañando a muchas personas, es una cacería de brujas completamente absurda”, denunció Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

E insistió: “Hay indicios de que esta misma denuncia, por lo que les he comentado de los tiempos y demás, seguramente se elaboró en la propia oficina de la Ministra Piña y después estas filtraciones a los medios para tratar de deslegitimar y de afectar el Gobierno del Presidente, de la campaña de nuestra próxima Presidenta y a mí en lo particular que soy el encargado de llevar a cabo todo lo necesario para la Reforma Judicial. No es casual, ni los momentos, ni los tiempos es parte de esta guerra sucia y a la derecha no le ha funcionado y esto tampoco les va a funcionar”.

En ese sentido, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea cuestionó la independencia judicial “que tanto cacarean” desde la oposición. “Entonces, la independencia judicial solo es cuando favorece los intereses de la derecha, esto es en contra del Presidente. Esto es verdaderamente absurdo. Muchos de estos jueces arriesgaron su vida en asuntos muy delicados y muy graves de delincuencia organizada. Es una infamia a lo que se está haciendo por parte de Norma Piña, es una infamia política y es una infamia humana”.

—¿A quién más ve usted Ministro Zaldívar que esté involucrado? —se le preguntó

—Primero yo veo a la oficina de la Presidenta claramente y seguramente ella influenciada por gente muy cercana a la candidata del PRIAN, que son cercanos a ellos, que no los quiero mencionar en este momento, los mencionaré por las vías adecuadas, de ser necesario, pero sí es clarísimo que esto es una conspiración, es una venganza, es una cacería de brujas para tratar de deslegitimar al Gobierno, al Presidente, para tratar de golpear la campaña y también para tratar de quitarme a mí autoridad moral en este proceso tan delicado de la negociación de la Reforma Judicial, pero no les va a alcanzar como no les ha alcanzado en el pasado.

El Ministro en retiro Zaldívar recordó que la Ministra Norma Piña quiso tomar el Tribunal Electoral cuando se iba a pedir la renuncia al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de esta instancia. ”Ella quería intervenir y se echó para atrás porque cometió el error de enviar unos chats muy delicados a un Magistrado y ante el riesgo de que esos chats salieran a la luz pública ella reculó. Entonces como no pudo controlar el Tribunal Electoral ahora quiere orillarnos, ponernos a la defensiva, tratando de generar esta percepción y esta cacería de brujas y esta persecución política”.

“No es casual, lleva un año y meses la Ministra claramente en contra de la 4T, tratando de tomar el control, fallando e incitando que se vayan en contra todos los asuntos, pero ahora sí creo que se excedió, que se le que se le pasó la mano y pues es muy grave que el poder que tiene que ser independiente neutral, el gran equilibrador, pues esté tomando partido y sé que ella en esta batalla, no representa todas las juezas y jueces”, puntualizó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado