El encargo de Zaldívar era abrir, extirpar y cerrar. Subestimó al tumor. Lo derrotó

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- “Yo coincido que por el bien de todos, primero los pobres. En eso coincido plenamente con el Presidente”. Esa era la postura que hace más de un año, en octubre de 2022, compartió Arturo Zaldívar con “Los Periodistas” en SinEmbargo Al Aire. En ese momento estaba en sus últimas semanas como Ministro Presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), una posición desde la cual prometió poner fin a la corrupción, el nepotismo y otros males que vuelven al Poder Judicial, a los ojos de los mexicanos, en una de las instituciones menos confiables.

Por entonces, la relación entre los poderes Judicial y el Ejecutivo era cordial. Al menos, en el discurso el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconocía el papel de Zaldívar y éste, a su vez, era visto como un aliado del Primer Mandatario. Ahora Zaldívar ha dejado su lugar como Ministro cuando le quedaba poco más de un año y un mes para cumplir con su periodo.

Su salida se da en un contexto difícil para el Poder Judicial, con críticas hacia su Presidenta, la Ministra Norma Piña, de comulgar con los intereses de la posición y sobre todo con señalamientos ante los lujos de una burocracia dorada que representan los magistrados y los mismos ministros.

Esa posición se le adjudicó por diversas declaraciones, votos y por episodios que sacó a la luz que lo alejaron de la oposición; el más grave el de las amenazas que sufrió por parte del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa por el caso de Florence Cassez.

Luego de presentar su renuncia se disiparon las dudas sobre su bando, ya que Claudia Sheinbaum publicó una fotografía de ambos con el siguiente texto: “Me reuní con Arturo Zaldívar. Acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país”.

Él, por su parte, escribió en su carta: “Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan”, afirmó. “El México con el que soñamos es posible. Sigamos avanzando en su construcción. ¡Hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre!”.

LA LLEGADA A LA CORTE

Arturo Zaldívar llegó a la Suprema Corte en 2009, como propuesta de Calderón Hinojosa de quien se distanciaría años después por asuntos derivados del trabajo de la propia Corte, particularmente por el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, ocurrido en 2012, uno de los más emblemáticos en su carrera.

Zaldívar hizo público lo ocurrido hasta años después, ya en la administración de López Obrador y cuando él era el Presidente de la Corte. Acusó que fue blanco de intimidaciones y amenazas por parte del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa luego de que en 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a Cassez, detenida en diciembre de 2005 en el ya famoso operativo montado por la Policía Federal de Genaro García Luna para el noticiero de Carlos Loret de Mola en Televisa.

“Fuimos interceptados, yendo yo con mi familia el fin de semana en mi vehículo, por tres camionetas de la Policía Federal, en donde los policías descendieron de la camioneta con armas largas y me apuntaron durante 5 o 10 minutos; pero no conformes con ello, se metieron a mi casa con la idea de que ahí iban a encontrar algo que pudiera perjudicar”, contó en el documental de Netflix que aborda el caso. Ahí detalló que las intimidaciones ocurrieron luego de que el 7 de marzo de 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a Cassez. No obstante, solo dos ministros votaron a favor y se necesitaban al menos tres votos, por lo que el proyecto fue desechado.