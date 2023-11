“Mi ciclo ha terminado”, se despide el Ministro que intentó renovar el Poder Judicial

“El día de hoy he presentado al Presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación”, dijo en sus redes sociales.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El académico y jurista Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​​ intentó, como Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), renovar al Poder Judicial Federal. Sabía del reto. Tenía el encargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aunque lo intentó, no pudo. No concluyó. No está claro qué tanto avanzó, pero la reconstrucción de esa mole opaca quedó para después: hoy presentó su renuncia el único que lo ha intentado en los últimos años.

“El día de hoy he presentado al Presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación”, anunció a través de su cuenta de X, red social conocida anteriormente como Twitter.

Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que su “ciclo en la Corte ha terminado”. “Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas”, destacó en la publicación que recapitula parte de su trabajo en el máximo tribunal del país.

“Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan”, afirmó. “El México con el que soñamos es posible. Sigamos avanzando en su construcción. ¡Hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre!”, agregó.

