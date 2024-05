“Jefe Goliat”, el exmando del blindaje de Taboada acusado por abusos y malos manejos

Durante el tercer y último debate rumbo a la elección del nuevo Jefe o Jefa de Gobierno para la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia, acusó de “explotación sexual, extorsión, abuso policial” al “Jefe Goliat”, quien forma parte del equipo de campaña de Taboada, incluso, presentó imágenes de los diarios que consignaron el caso.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- Fue acusado de presunta protección de actos de corrupción, en un caso de trata de personas y de intentar fabricar un delito para culpar a un candidato de Morena a Concejal en la Alcaldía Benito Juárez. Se trata de César Barrientos Deras, conocido como “Jefe Goliat”, quien actualmente forma parte del equipo de campaña de Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por coalición Va X la CdMx.

Durante el tercer y último debate rumbo a la elección del nuevo Jefe o Jefa de Gobierno para la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia, acusó de “explotación sexual, extorsión, abuso policial” al “Jefe Goliat”, quien forma parte del equipo de campaña de Taboada, incluso, presentó imágenes de los diarios que consignaron el caso.

Barrientos Deras, quien estuvo a cargo de coordinar el programa denominado Blindar Benito Juárez durante la administración del Alcalde Santiago Taboada en esa demarcación, fue señalado de delitos de corrupción en un caso que involucró una supuesta trata de personas, situación por la que, hace ocho años, fue separado de su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina.

De acuerdo con La Jornada, el “Jefe Goliat” enfrenta al menos nueve denuncias por extorsiones, amenazas, abuso de autoridad y hasta desalojos a propiedades de vecinos adultos mayores de Benito Juárez. El mismo medio señala que Barrientos Deras además comanda un grupo de choque en la demarcación territorial que se encarga de retirar, violentamente, la promoción de todos los candidatos de Morena.

De acuerdo con notas periodísticas publicadas en mayo de 2016, el exfuncionario fue separado del cargo que ostentaba en la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) capitalina por presuntamente permitir el secuestro de 15 mujeres extranjeras, quienes también eran explotadas sexualmente, luego de que en abril de ese mismo año, se localizara a las víctimas en un inmueble ubicado en la colonia Nápoles, de la Alcaldía Benito Juarez.

Datos de ese entonces señalan que el “Jefe Goliat” permitió que policías federales mantuviera secuestradas a 15 mujeres originarias de países como Colombia, Venezuela, Paraguay y Argentina, a quienes también extorsionaban, bajo la amenazas de que las pondrían a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

El hallazgo de las mujeres tuvo lugar tras la denuncia de vecinos del edificio de Indiana 6, hasta donde elementos de la SSP llegaron para rescatar a las mujeres. Durante el operativo, los elementos de la policía capitalina detuvieron a dos agentes federales, identificados como Antonio Javier Rivera Narváez y Misael Rojas Vargas, así como a dos civiles, Manuel Villa Fuerte Mejía y Víctor Manuel Carmona Caselín.

Por estos hechos, Barrientos Deras fue separado del cargo temporalmente. En tanto, una investigación periodística del diario El Universal, señaló que sobre el “Jefe Goliat” también pesaban acusaciones de abuso de autoridad, motivo por el cual la Secretaría de Seguridad capitalina abrió una carpeta de investigación por Asuntos Internos, según se informó en ese momento.

Pese a estos señalamientos, Taboada nombró a Barrientos Deras como coordinador de su programa de seguridad denominado Blindado Benito Juárez. Tras solicitar licencia en el cargo, Taboada integró a su equipo de campaña al “Jefe Goliat” como coordinador de propaganda. Incluso, en un video que Brugada publicó en sus redes sociales, se puede ver al exmando coordinado la instalación de propaganda en favor de Taboada.

De manera ilegal, el candidato de la oposición, Santiago Tajada, ha hecho uso de los recursos, servidores e instituciones públicas para fines electorales. No es la primera vez que se revela la corrupción del Cártel Inmobiliario que pretende seguir engañando a la gente, pero no lo… pic.twitter.com/4XX0d6qmdh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 13, 2024

A lo anterior, se suma el señalamiento que contra Barrientos Deras también hizo Hugo Torres, candidato por Morena a Concejal en la Alcaldía Benito Juárez, a quien intentó responsabilizar del homicidio de Eder Hernández, quien ahora formaba parte de una brigada que cuidaba las lonas de abanderados morenistas, hecho que ocurrió en la colonia Portales.

En entrevista para el programa “Los Periodistas”, que se transmite por el canal de YouTube Sin Embargo Al Aire, Torres relató que agentes de policía de Blindar Benito Juárez que están al servicio de la Alcaldía armaron un montaje luego del asesinato de Eder Hernández, quien integraba una brigada que cuidaba las lonas de abanderados morenistas, y lo responsabilizaron del homicidio al enterarse que era candidato de Morena.

“En el momento que identificaron que yo era Hugo Torres Zumaya, candidato de Morena a Concejal, mi vida cambió y decidieron cambiarme de testigo a imputado y probable culpable de homicidio. Y en ese momento me di cuenta cómo los policías de blindar BJ, que lo dirige Goliat, operador de Santiago Taboada de la Policía Benito Juárez, y los policías de ese Sector Portales me empezaron a tomar fotografías y videos”, recordó el morenista.

El candidato a Concejal detalló que posterior al asesinato filtraron esas fotos a la prensa para “intrumentar una campaña de linchamiento” para perjudicar a su partido. Torres relató que la noche del crimen él no estaba en el patio donde hubo el conflicto que derivó en el asesinato de Eder Hernández, un expanista al que el Partido Acción NAcional (PAN no ha querido dar de baja.

“Tramposamente un policía de Blindar BJ me dice, ‘es muy importante que tú no te muevas, que aquí te quedes porque tú nos vas a servir de testigo para esclarecer todo esto que está pasando’. Yo dije, no hay ningún problema y ahí estuve. De la nada apareció un jefe de sector, jefe Cedillo, ese sí de la Secretaría (de Seguridad de la CdMx) y me dijo algo que nunca olvidaré: ‘tú lo mataste, tú y ella lo mataron y lavaron el cuero”, recordó.

Sostuvo que él se encontraba dentro del domicilio donde estaban reunidos para la logística de sus actividades de campaña. “El que hace la llamada al servicio del 911 soy yo, dos veces. Yo nunca participé en la riña […] yo me encontraba dentro del inmueble y el pleito fue en el patio del inmueble. Yo jamás participé en esa riña, la riña se dio en el patio del departamento y la riña fue entre vecinos, un conflicto vecinal que hasta creo que había antecedentes”, relató.

“Están grabadas mis dos llamadas. Yo salgo, ahí en la calle de Emperadores en la Colonia Portales, porque no había mucha señal adentro, y yo hago las dos llamadas y tardaron siglos. Llegó Blindar Benito Juárez y luego llegaron personas del Sector Portales de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México”, ahondó el morenista.

Hugo Torres aclaró que fue gracias a los videos de las cámaras privadas de vecinos que se pudo demostrar que él no participó en el crimen. “Gracias a Dios hay un seguimiento de todas las cámaras y la Policía de investigación me dijo, eso también te ayudó porque todo lo que dijiste es cierto”.

Hugo Torres fue detenido el pasado jueves 25 de abril, junto con Alejandra Pacheco, novia de Eder Hernández, por el asesinato de este. Los tres, explicó, integraban una brigada que cuidaba las lonas que han sido colocadas en Benito Juárez de la candidata a la Jefatura de Gobierno del oficialismo, Clara Brugada, y a la Alcaldía, Leti Varela.

Torres aclaró que los tres formaban parte de la campaña de Morena y precisó que si Eder Hernández aparece en el padrón del PAN es porque el partido no había querido darlo de baja. Además, consideró que todo el montaje en su contra se debe a que fue uno de los vecinos que impulsó hace unos años la Revocación de Mandato de Santiago Taboada, actual candidato del PRI y PAN a la Ciudad de México, como Alcalde de Benito Juárez.

“Nosotros llevamos denunciando más de dos, tres años, que la Policía de Benito Juárez y Blindar BJ son una sola coordinación. Nosotros lo dijimos desde que nos golpearon en la explanada delegacional, nunca llegó la Policía de la Ciudad de México. Yo siempre he señalado que la Jefa Andrómeda y que Goliat son un solo cuerpo policial al mando de Santiago Taboada”.

La Fiscalía de la Ciudad de México liberó a Hugo Torres al determinar que no había pruebas en su contra. Horas después, se detuvo a dos de los presuntos responsables del asesinato de Eder Hernández, quienes fueron captados en un video huyendo de la escena del crimen.

Quiero contarles como aprovechándose de una tragedia, el grupo político que encabeza el #CartelinmobiliarioDeIPAN en la alcaldía Benito Juárez, en tan solo una hora intentó destruir mi vida, familia, reputación y derechos sociales. 📹 VIDEO: https://t.co/wfGAjzdG1h pic.twitter.com/nv7AODTDsB — Hugo Torres Zumaya (@HugoTorresCDMX) April 28, 2024

Por su parte, Alejandra Orozco Pacheco, quien trabaja en la campaña de Leticia Verela, candidata de Morena a Alcaldesa de Benito Juárez, denunció que a policías de la Ciudad de México también trataron de inculparla en el asesinato de Eder Hernández, su pareja e integrante del equipo de la morenista. Además, señala al Partido Acción Nacional (PAN) por lucrar con el caso.

“Los policías manejaron todo a su conveniencia para mostrarnos como si fuéramos los asesinos”, expuso Alejandra Orozco en entrevista con SinEmbargo. De acuerdo con su testimonio, ese día, sus vecinos Carolina y Carlos –quienes ya fueron detenidos y él vinculado a proceso por homicidio–, tocaron a su puerta, discutieron y Carolina la golpeó en la nariz, mientras que Carlos forcejeó y agredió a Eder, quien recibió un disparo.

Las llamadas de Hugo al 911, y el que Alejandra corriera a la calle para apretar uno de los botones de auxilio ante la tardanza de los servicios de emergencia, además de periciales y videos de cámaras de seguridad sirvieron para probar que no participaron en el asesinato.

“Llegan [los policías] y lo primero que hacen es grabar el cuerpo de Eder y me empiezan a grabar a mí. Yo no me había percatado de un casquillo que estaba en el piso, sino que la policía [Karen Díaz a quien se refieren como ‘Gama’], les dice a los otros y lo levanta. Le pregunto por qué lo levanta y ella me dijo que qué me importa. Le pedí por favor ver a Eder, que era lo que me preocupaba. Pero los mandos lo que hicieron fue sacarme de mi casa, y cerraron la puerta. No vimos qué hicieron, sólo llegaron más elementos”, recordó.

Al lugar también llegó un policía integrante del programa Blindar BJ, quien fotografió a Alejandra Orozco y a Hugo Torres; ambos acusan a integrantes de este programa de haber filtrado a comunicadores las fotos e información usada en medios y difundida en redes sociales para señalarlos como responsables del crimen.

A Alejandra le negaron la atención médica pese a estar herida de la nariz, y la detuvieron y sin explicarle el por qué. Al llegar a la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio d, la policía Lucía Karen Pérez Ortiz, identificada como “Jefa Andrómeda”, le pidió inculpar a Hugo Torres a cambio de ayuda.

“Me dijo: ‘Hugo está diciendo que fuiste tú’. Se fue, regresó y luego me dijo: ‘Tu caso está bien difícil, si tú dices que Hugo lo mató, yo te ayudo’”, detalló Orozco, quien el 6 de mayo contra varios policías involucrados en el caso, por las agresiones e irregularidades con las que respondieron las autoridades ante el asesinato de Eder.

Aunque Alejandra y Hugo no fueron vinculados a proceso por algún delito, en la Alcaldía Benito Juárez se han repartido volantes con sus rostros y el de la candidata de Morena Lety Varela acompañados de la palabra “asesinos”. Los papeles también muestran el cuerpo sin vida de Eder.

A estos señalamiento, la aspirante de Morena al Gobierno capitalino sumó la supuesta agresión armada que una familia, entre la que se encontraban menores de edad, sufrió por parte del “Jefe Goliat”, en 2020, en la que, presuntamente, éste disparó mientras se encontraba en estado de ebriedad, cómo aseguró Clara Brugada durante el tercer y último debate rumbo a los comicios para renovar la Jefatura de Gobierno capitalino.

En entrevista para SinEmbargo, la candidata de Morena al gobierno de la capital mexicana reiteró que además de las acusaciones que enfrentó en 2016, en 2020, supuestamente, Barrientos Deras, quien habría estado alcoholizado, agredió con un arma de fuego a una familia, entre quienes se encontraban algunos niños, situación que abría culminado en su detención.

“Estoy preocupada porque es una persona que tuvo acusaciones de explotación sexual, que tuvo acusaciones de abuso policial, de extorsión, y en el 2016 fue destituido por la Secretaría de Seguridad, y luego cuando Taboada entra de Alcalde, lo nombra su Jefe de Seguridad, y hoy, siendo todavía Jefe de Seguridad de la Alcaldía Benito Juárez, se convirtió en coordinador de propaganda de la campaña de Taboada”, dijo.

“Ya siendo coordinador de seguridad de la Benito Juárez, resulta que en el 2020, dispara a una familia en donde iban niños, en total estado de ebriedad, han pasado por muchas situaciones que yo creo que no puede ser, alguien que quiere gobernar la ciudad que esté proponiendo a una persona como esta como su responsable de loa principal estrategia que él propone en la Ciudad de México”, añadió la abanderada de Sigamos Haciendo Historia.

– Con información de Montserrat Antúnez

