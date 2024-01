No sólo es la fosa localizada en Luis Moya: las desapariciones acechan a Zacatecas

Cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO) indican que durante el 2023 se contabilizaron en Zacatecas mil 185 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, lo que representa un incremento del 40 por ciento respecto al 2022, cuando las personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en dicha entidad sumaron 846.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La crisis de desapariciones en Zacatecas volvió a quedar en evidencia con el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Luis Moya. No obstante, este descubrimiento no es el único que exhibe la problemática en la entidad pues según datos de organizaciones, con base en cifras oficiales, durante el 2022, este estado encabezó la tasa más alta de personas desaparecidas y no localizadas.

De acuerdo con el informe titulado Impunidad en Delitos de Desaparición en México 2023, elaborado en conjunto por el Centro Pro de Derechos Humanos (Centro ProDH) y la organización denominada Impunidad Cero, durante el 2022 el estado de Zacatecas registró la tasa más alta de personas desaparecidas y no localizadas con 27 casos por cada 100 mil habitantes.

El informe, presentado el pasado mes de diciembre de 2023, también señala que en 2022 “el estado con la tasa más alta de registros de personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes fue Zacatecas con 27”, al que le siguen Quintana Roo con 19; Tamaulipas con 16.7, Ciudad de México con 15.2; y Morelos con 14.3.

Además, en esa entidad, la tasa promedio de hombres desaparecidos en en mismo periodo fue de 11 por cada 100 mil. En tanto, en las desapariciones de mujeres la tasa promedio fue de 3.36 por cada 100 mil. “En 10 de las 32 entidades federativas la tasa de desaparición de mujeres supera el promedio”, subraya el informe, en el que se detalla que Quintana Roo con 14; la Ciudad de México con 11.6; y Zacatecas con 9.2 son los estados con las tasas más altas.

“Los datos presentados anteriormente ponen en evidencia que en México la crisis de personas desaparecidas se ha convertido en una crisis humanitaria”, subraya el informe del Centro ProDH) y de la organización Impunidad Cero.

Por su parte, las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO) indican que durante el 2023 en Zacatecas se contabilizaron mil 185 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, lo que representa un incremento del 40 por ciento respecto al 2022, año en que las personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en Zacatecas sumaron 846.

De las mil 185 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas durante el 2023 en Zacatecas, 793 personas, el equivalente al 66.92 por ciento del total, permanecen desaparecidas y no localizadas; y 392 personas, el 33.08 por ciento, fueron localizadas, 49 sin vida y 343 con vida.

Respecto a los municipios con más incidencia de desapariciones, Fresnillo encabezó en 2023 la incidencia en este delito con 344 casos, 277 hombres y mujeres; en segundo lugar quedó Guadalupe con 146 desapariciones, 96 fueron hombres y 50 mujeres; y en tercer lugar, quedó la ciudad de Zacatecas con 121 casos, 80 fueron hombres, 40 mujeres y en 1 caso no se determinó el sexo.

Las cifras del 2023 son superiores a las registradas durante el 2022, cuando se tuvo un total de 846 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en Zacatecas, de las que 458 personas siguen con estatus de desaparecidas y no localizadas; y 388 personas fueron localizadas, 69 personas sin vida y 319 personas con vida, según datos del RNPDNO.

Durante el 2022, el municipio de Fresnillo también estuvo a la cabeza por el alto índice de desapariciones en Zacatecas con 261 casos, 186 hombres y 75 mujeres; en segundo lugar quedó Zacatecas capital con 90 casos, 64 hombres y 26 mujeres; y en tercer lugar, el municipio de Guadalupe, con 59 casos, todos hombres.

Además, durante los primeros días de este 2024, del 1 al 12 de enero, ya se tienen registro de 12 casos de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las que 10 siguen como desaparecidas y no localizadas y sólo dos fueron localizadas con vida, según cifras del RNPED, organismo dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

FOSAS CLANDESTINAS

El informe Impunidad en Delitos de Desaparición en México 2023 también abordó la problemática de las fosas clandestinas, con base en información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y destacó que en México, de 2006 a abril de 2023, aproximadamente se han localizado cinco mil 698 fosas clandestinas.

El documento también detalló que las entidades con más fosas clandestinas localizadas son Veracruz con 668, Tamaulipas con 554, Guerrero con 498, Sinaloa con 484, y Chihuahua con 415. No obstante, se resaltó que esta “información debe ser interpretada y utilizada con cuidado por dos razones”, una, porque son cifras que complementan el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y, dos, porque podría existir un “traslape” de cifras.

“Primero, de acuerdo con la CNB estos datos no corresponden al Registro Nacional de Fosas Clandestinas, más bien lo complementan y, por lo tanto, no sabemos cómo difieren con el registro oficial. En segundo lugar, la descarga de información acumulada puede ser por dos periodos 2006-2018 y 2018/12/01 al 2023/04/30. Dado que hay un traslape entre los intervalos temporales no podemos saber si el conteo de diciembre de 2018 se está duplicando”.

“Desde la sociedad civil existen esfuerzos por sistematizar y publicar información sobre el número de fosas clandestinas localizadas obtenida mediante solicitudes de transparencia. Sin embargo, también en estos casos se han identificado inconsistencias importantes entre el número que reportan las fiscalías estatales a la sociedad civil y el número que reportan a la CNB”, se añadió en el informe.

Apenas el pasado jueves 11 de enero, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Zacatecas informó sobre el hallazgo de 10 cuerpos en “distintos estados de conservación” durante una brigada de búsqueda en los municipios de Luis Moya, Ojocaliente, Genaro Codina y Cuauhtémoc.

La búsqueda se realizó el miércoles 10 de enero, la cual estuvo conformada “por un grupo multidisciplinario (…) donde se lograron resultados positivos en la localización de víctimas del delito de desaparición cometida por particulares” y se puntualizó que el hallazgo tuvo lugar en “una zona de inhumación irregular en inmediaciones del municipio de Luis Moya”.

Por ello, “personal especializado de las distintas unidades forenses, de la Dirección General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General, se encuentran realizando los estudios y análisis pertinentes que lleven a la pronta identificación de los cuerpos localizados, con el objetivo de estar en posibilidad de ser entregados a sus familiares”.

Zacatecas recibió el 2023 con la noticia del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en la comunidad de El Cuidado, municipio de Tepetongo, Zacatecas, los cuales correspondían a un grupo de jóvenes que desaparecieron el 25 de diciembre de 2022 luego de salir de un bar en el municipio de Jerez, Zacatecas, y se dirigían de regreso a su casa en Colotlán, Jalisco.

Las víctimas fueron identificadas como las hermanas Viviana y Daniela Márquez Pichardo, su prima, Paola Vargas Montoya, y José Gutiérrez Padilla, novio de Daniela, quienes enviaron los últimos mensajes a sus familiares cuando iban por la carretera federal, pero perdieron todo contacto con ellos cuando pasaban cerca de la comunidad de Víboras, municipio de Tepetongo.

El paradero de los cuatro jóvenes fue desconocido por casi un mes hasta el martes 17 de enero cuando la Fiscalía del estado confirmó que había encontrado el vehículo de una de las víctimas así como una fosa clandestina en el Rancho Monte de la Presa Vieja, de la comunidad El Cuidado, en el municipio de Tepetongo, en donde se encontraban los restos de los cuatro jóvenes.

El 3 febrero de 2023, la Fiscalía del estado informó que el 30 de enero halló restos humanos en una fosa clandestina en el municipio de Tepetongo, mismos que correspondían a un enfermero identificado como Refugio Robles Gaytán, quien desapareció el 5 de septiembre de 2022 cuando se trasladaba del municipio de Guadalupe a Tlaltenango.

“Se realizó el hallazgo de un cuerpo en reducción esquelética en el municipio de Tepetongo, tras el procesamiento del lugar se recuperaron diversos fragmentos óseos que, al estudio de genética forense, arrojó correspondencia con las muestras recabadas para cotejo en la indagatoria iniciada sobre la desaparición del joven enfermero zacatecano”, explicó la FGE a través de un comunicado.

La dependencia local también enfatizó que no cesaría la investigación y que “los datos de prueba que deriven del presente hallazgo se sumarán a la carpeta de investigación” con la finalidad de que todos esos datos condujeran al esclarecimiento de los hechos.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.