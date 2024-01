Calderón inició su guerra con la Familia Michoacana. Sigue allí. Se esconde y regresa

Hace apenas seis años, La Familia Michoacana parecía agonizar, sin embargo, desde inicios de 2023, ha dado muestras de un resurgimiento con diversos hechos particularmente violentos. El último de estos tuvo lugar el pasado 5 de enero, en el municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero, que dejó al menos cinco personas muertas.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Por algunos años se creyó extinto, pero desde inicios del 2023, el cártel de la Familia Michoacana ha dado muestras de que aún es una organización criminal violenta, con injerencia y control en Tierra Caliente, región de la que forma parte el estado de Guerrero, en donde el pasado 5 de enero tuvo lugar una nueva masacre que dejó, al menos, cinco muertos.

La Familia Michoacana hizo su aparición de manera pública por primera vez en el estado del mismo nombre, la entidad en la que Felipe Calderón Hinojosa declaró su “Guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006 y en donde también años después nacieron las autodefensas.

Desde ese entonces, con la implementación del Operativo Conjunto Michoacán, a la fecha la entidad ha vivido distintas espirales de violencia en las que ha resultado involucrado este cártel de la droga que ha diversificado su economía ilícita a actividades como la extorsión.

Hace aproximadamente seis años, la Familia Michoacana empezó a perder influencia, luego de que desde el 2011, en su interior comenzó una fragmentación, la cual permitió el surgimiento de varios grupos que se adjudicaron el nombre de la organización, la cual en su momento fue considerado uno de los grupos criminales más poderosos de México, dedicado específicamente a la producción de metanfetaminas.

No obstante, distintos episodios que han tenido lugar en las últimas semanas han mostrado que esta agrupación criminal aún tiene injerencia y poder en varias regiones del país, como en el Estado de México, Guerrero, Michoacán, e incluso Hidalgo y Morelos, en donde una de sus principales actividades es el cobro de piso.

El pasado 8 de diciembre, se registró un enfrentamiento entre agricultores e integrantes de esta agrupación criminal lo que dejó un saldo de al menos 14 muertos y varios desaparecidos, luego de que presuntos miembros de La Familia michoacana se enfrentaron a agricultores en la comunidad de Texcapilla, en el municipio de mexiquense de Texcaltitlán.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos tuvieron lugar en una cancha deportiva, en donde agricultores se citaron con presuntos integrantes de una célula de la Familia Michoacana, quienes exigían el pago de derecho de piso a los campesinos. Sin embargo, los agricultores no habrían juntado el monto solicitado, por lo que intentaron llegar a un acuerdo.

El pasado ​​2 de septiembre, pobladores de Lindavista y Plan Verde, en la sierra de San Miguel Totolapan, Guerrero, denunciaron que integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana atacaron con armas de fuego los poblados de esos ejidos.

Mediante una llamada, un campesino de la zona denunció al diario local El Sur que desde las 4 de tarde del 31 de agosto, pobladores se empezaron a enfrentar a la Familia Michoacana en los linderos de los ejidos de Coronillas y Ciénega de Puerto Alegre, donde pertenecen Linda Vista y Plan Verde respectivamente.

La fuente dijo que “la gente de la Familia Michoacana intentó ingresar a la localidad y los repelieron, por la noche (del jueves) cesó el enfrentamiento, ayer todo el día se dio otra refriega y las autoridades nunca llegaron”, reveló el testigo.

“En Toro Muerto hay soldados y ayer en la tarde llegaron más, pero para Lindavista no avanzan, ya hay varios caídos de ambos lados, todos los hombres están en las orillas del pueblo defendiendo con lo que tienen. Las mujeres y niños ya se están bajando para la Costa Grande en camionetas”, añadió el poblador.

En julio de 2023, tortillerías de Taxco, Guerrero, y algunas de sus comunidades, fueron cerradas debido al cobro de extorsiones de miembros del crimen organizado. Mediante redes sociales se denunció que además del pago de cuotas, a algunos empresarios les están exigiendo que les entreguen llaves de sus locales, aparentemente con el fin de garantizar el pago del “derecho de piso”.

De acuerdo con información de fuentes del lugar y denuncias en Internet, varias tortillerías tanto de la cabecera municipal de Taxco como de las comunidades de Huajojutla, San Miguel Acuitlapán, Acamixtla y El Cedrito cerraron nuevamente sus puertas debido a las extorsiones que les están exigiendo miembros de la delincuencia organizada.

Según las fuentes, el embate contra los negocios fue porque una célula de La Familia Michoacana pretendía imponer cuotas más elevadas a los comerciantes y empresarios. Esto, debido a que los estaba obligando a elevar los precios de sus productos para que pagaran extorsiones más altas, por lo que algunos prefirieron cerrar sus negocios.

En agosto del mismo año, productores de limones en Michoacán denunciaron amenazas y extorsiones a gran escala por parte de presuntos integrantes de la Familia Michoacana. En respuesta, el Gobierno del estado de Michoacán aseguró en ese momento que había abierto una investigación penal sobre esas extorsiones.

Además, en redes sociales circularon fotografías de mensajes distribuidos en la región de Tierra Caliente en Michoacán en los que se podía leer: “Del pago naiden se salva, pa’ que no busquen padrino”. “Algunos de ustedes que tienen empaques de limón en Buenavista saben cómo se entrega el pago y qué pasa con los que no pagan”, se agregaba en el texto.

Las amenazas parecían hacer referencia a lo que ocurrió de 2010 a 2012, cuando los cárteles de La Familia Michoacana y después los Caballeros Templarios incendiaban empacadoras, imponían precios del limón, exigían pagos e incluso indicaban a los productores cuándo podían cosechar sus cultivos.

Estas amenazas y extorsiones tampoco respetaron la semana santa, ya que en abril de 2023, grupos católicos de Taxco, Guerrero, denunciaron que La Familia Michoacana intentó obligar a los participantes a comprarles a ellos las nuevas cruces y los rollos de vara de zarzamora que cargan en la espalda a un alto costo.

En un último ataque, el pasado 5 de enero, en Buenavista de los Hurtado, municipio de Heliodoro Castillo, en Guerrero, al menos cinco personas perdieron la vida. Información de la Fiscalía General del estado (FGE) señala que el hecho “derivó de la confrontación entre los grupos criminales de la ‘Familia Michoacana’ y ‘Los Tlacos’, quienes mantienen una disputa por el control de la zona”.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia local dio a conocer que inició una carpeta de investigación por el ataque contra 30 personas en dicha localidad y detalló que localizó a cinco personas sin vida luego de que un grupo de derechos humanos informara de la aparición de un auto calcinado con cinco cráneos al interior y “un número indeterminado de cuerpos”.

“A través de la Policía Investigadora Ministerial desde el 5 de enero de 2024, se realizaron las primeras investigaciones de campo en dicha localidad consistentes en entrevistas a los pobladores del lugar, recorridos en diferentes zonas del municipio”, señaló la FGE guerrerense.

“Lo anterior, permitió obtener información fehaciente para establecer la existencia de restos óseos calcinados correspondientes a cinco personas en un vehículo incendiado y únicamente la comisión del delito de referencia”, añadió.

“Posteriormente, el personal de los servicios periciales arribó a mencionado sitio para realizar levantamiento y fijación de indicios; sin embargo, solamente se localizó un vehículo incendiado, los restos óseos mencionados ya habían sido retirados por los ciudadanos de Tetela del Río”, subrayó.

La dependencia también indicó que ofreció a los familiares y habitantes de la localidad presentar la denuncia correspondiente y realizar la prueba de genética para determinar la identidad de las víctimas, para generar nuevas líneas de investigación, situación que fue rechazada por los residentes del lugar.

La FGE Precisó que “después de realizar las entrevistas y recorridos por parte de la Base de Operaciones Mixta integrada por personal de la Policía Investigadora Ministerial, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, no se obtuvo información respecto a personas heridas, desaparecidas o privadas de su libertad, para poder establecer la comisión de algún otro delito”.

EL AUGE DE LA FAMILIA

El 22 de noviembre de 2006 la Familia Michoacana se dio a conocer de manera pública, 18 días antes de que el entonces Presidente Felipe Calderón diera inicio a la denominada “Guerra contra el narcotráfico” con el despliegue del Ejército mexicano justamente en el estado de Michoacán.

Mediante un desplegado público el Cártel se asumió como un grupo que prometía acabar con los diversos delitos que amenazan con mermar la tranquilidad y “dignidad” de los pobladores, por lo que incluso recibió el apoyo de la ciudadanía, pero no pasaría mucho tiempo en que mostrara su verdadero rostro, que los hacía igual y en ocasiones peor al resto de los grupos criminales.

De acuerdo con la investigación Territorios Violentos en México. El caso de Tierra Caliente, Michoacán, de Enrique Guerra Manzo, la Familia Michoacana creó un “nuevo sistema delincuencial”, ya que al presentarse como un grupo que presuntamente estaba protegiendo a la organización logró el apoyo de una base social, misma que proveía de recursos al Cartel, que creía los iba a proteger de otras bandas criminales.

Por ello, la Familia Michoacana logró en un control el 70 por ciento de los ayuntamientos de Michoacán, pero tras la pugna por el liderazgo que enfrentó a José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango, y a Nazario Moreno González, alias “El Chayo”, este poderío se desvaneció y permitió el surgimiento de los Caballeros Templarios.

El cártel de los Caballeros Templarios, liderados por “El Chayo”, también buscó hacerse de una base social como en sus inicios lo hizo la Familia Michoacana, lo que provocó un feroz enfrentamiento entre ambos grupos criminales y contribuyó al derrumbe de la Familia, la cual por años parecía agonizar, pero que ahora está resurgiendo.

Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, de dominio público gracias al grupo de hacktivistas Guacamaya, muestran que las autoridades le siguen el rastro a la Familia Michoacana al menos desde 2020, que ha hecho su reaparición con varios nombres similares.

El 17 de noviembre de 2022, la Oficina de Activos Extranjeros Especiales (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y a su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “La Fresa”. La OFAC afirmó que los hermanos eran “cabecillas conjuntos” del grupo criminal al que llamó “La Nueva Familia Michoacana”.

Según investigaciones realizadas por InSight Crime en Michoacán, los residentes locales no usan el alias “La Nueva”. De hecho, el nombre “La Nueva Familia Michoacana” ya no representa a un grupo, como lo indica la investigación de InSight Crime.

Según Carlos Arrieta, periodista investigativo que vive en Michoacán, La Nueva Familia Michoacana fue el nombre dado a una confederación criminal en 2014. Este bloque estaba conformado por remanentes de la Familia Michoacana —que había colapsado con la captura de su exlíder Carlos Rosales Mendoza— y los Caballeros Templarios —antiguo rival que se desprendió de la Familia Michoacana— más otros grupos de menor envergadura.

La intención del bloque era resistir el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. por lo que en 2014, luego de que Rosales Mendoza salió de prisión se celebró un encuentro de capos, en el que se suponía que se formalizara la alianza del bloque.

Sin embargo, Rosales Mendoza fue asesinado en ese encuentro, probablemente por los Caballeros Templarios. Y ese fue el final de La Nueva Familia Michoacana, pero el bloque que quedó seguiría para conformar la base de los Cárteles Unidos (CU), relató Arrieta.

Pero ese hecho no impidió que los hermanos Olascoaga hayan seguido operando alrededor de Michoacán y que hayan logrado erigirse los capos más poderosos del cartel. Pero no estaban solos. También han surgido otros líderes, y se desataron varias luchas internas luego de que los hermanos negociaran un pacto de no agresión con delegados del CJNG naturales de Michoacán, comentó Arrieta.

Los Correa, un grupo señalado de masacrar a 20 personas en marzo de 2022 en un ataque contra el CJNG durante una riña de gallos clandestina en Zinapécuaro, al este de Michoacán, actúan como brazo armado de la Familia Michoacana en el estado, explicó Arrieta.

Para todos los fines, el nombre del cartel sigue siendo La Familia Michoacana, y los hermanos Olascoaga van en ascenso, a quienes en noviembre de 2022, La OFAC consideran colíderes de “La Nueva Familia Michoacana”— y sancionó por su participación en la “distribución de ‘fentanilo arcoíris’, que se está propagando en Estados Unidos”.

En el estado de Michoacán también surgieron las primeras autodefensas, en febrero de 2013, ya con Enrique Peña Nieto a la cabeza del Gobierno federal, agrupaciones que presuntamente tenían el objetivo de combatir al crimen organizado ante el abandono del Estado, pero que en varios casos fueron cooptados por el crimen organizado.

– Con información de El Sur, InSight Crime y AP

