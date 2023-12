La Familia Michoacana somete a productores a extorsión, mal que se propaga en el país

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El enfrentamiento que tuvo lugar en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, entre presuntos miembros del crimen organizado con vecinos del lugar es un reflejo de la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, que, particularmente, en lo que corresponde al delito de extorsión ha presentado un constante incremento, tanto a nivel nacional como en el territorio mexiquense.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos tuvieron lugar en una cancha deportiva, en donde agricultores se citaron con presuntos integrantes de una célula de la Familia Michoacana, quienes exigían el pago de derecho de piso a los campesinos. Sin embargo, los agricultores no habrían juntado el monto solicitado, por lo que intentaron llegar a un acuerdo.

Esta agrupación criminal opera en cuatro estados fundamentalmente: en toda la parte de Tierra Caliente, una región que abarca Michoacán, Guerrero y Estado de México, y ahora ha incursionado en Morelos. La célula más importante de la Familia Michoacana , que no es la única, es la de los hermanos Hurtado Olascoaga, “El Fresa” y “El Pez”, que se concentra en la parte de Guerrero, de Tierra Caliente. Una de sus principales actividades ilícitas que le vale millonarios ingresos es precisamente la extorsión a la que han sometido, por ejemplo, a agricultores de aguacate y limón en Michoacán, y a pequeños negocios en Guerrero.

A nivel nacional, en los últimos cinco años, de 2018 a 2023, las víctimas de extorsión han ido en aumento. Por ejemplo, en 2018 se registraron seis mil 895 víctimas en este delito, según cifras registradas en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que en el 2019 hubo nueve mil 003, un incremento del 30.5 por ciento.

En 2020, año de la pandemia por COVID-19, el número de víctimas por este delito tuvo un ligero descenso, ya que se registraron ocho mil 380, 623 víctimas menos que en 2019. Para 2021, la cifra de víctimas de extorsión nuevamente tuvo un repunte, ya que los casos registrados por el SESNSP llegaron a nueve mil 408, 1028 más que en 2020, lo que a su vez representó una alza del 12 por ciento más.

Este aumento en las víctimas del delito de extorsión a nivel nacional se volvió a presentar durante el 2022, ya que en ese año se registraron 11 mil 039 casos, mil 631 víctimas más que el año anterior, lo que representó un incremento del 17 por ciento. Mientras que de enero a noviembre de este 2023, las víctimas por extorsión en todo el país ya alcanzan las 10 mil 255.

Las entidades con el mayor número de víctimas de extorsión en los últimos cinco años fueron: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, y Zacatecas, siendo el territorio mexiquense en donde se registraron, durante ese periodo y de manera consecutiva, el mayor número de casos de extorsión, según datos del SESNSP.

En la capital mexicana el delito de extorsión ha tenido varios repuntes, por ejemplo, en 2018, se registraron 536 víctimas de extorsión y para 2019, esta cifra incrementó a 883. En 2020, las víctimas disminuyeron a 360, pero para el 2021 volvieron a aumentar a 543. Durante el 2022, hubo 368 casos de extorsión, mientras que en lo que va de este 2023, de enero a noviembre, los casos ya suman 494.

El estado de Guanajuato pasó de tener 15 casos de extorsión en 2018 a 908 en lo que va de este 2023, una alza de 5 mil 953 por ciento. En 2020, esta entidad sumó 20 casos de extorsión y en el 2021, se registraron 19 víctimas de dicho delito. Fue en el 2021, cuando éstas alcanzaron las 373; en 2022, los casos llegaron a 668; y de enero a noviembre del presente año las víctimas de extorsión fueron 908.

Jalisco, por su parte, fue otro estado en donde, de 2018 a noviembre de 2023, se ha registrado un considerable número de víctimas de extorsión. En 2018, se registraron 786; en 2019, 765; en 2020, 763; 2021, 656; en 2022, 722; y en los primeros 11 meses de este 2023, las víctimas de extorsión ya suman 617.

Otro estado con un repunte de víctimas de extorsión fue Nuevo León, que aunque en 2018, registró 575 víctimas de extorsión; en 2019, 549; y en 2020, 416; en 2021, al inicio de la administración del Gobernador Samuel García, la cifra aumentó a 648; en 2022, presentó otro aumento, ya que hubo 781 víctimas de este delito, y en lo que va de este 2023, de enero a noviembre, ya se contabilizan 775.

En Veracruz, durante el 2018, se registraron 593 víctimas de extorsión; en 2019, hubo 837; en 2020, se presentó un ligero descenso, ya que se contabilizaron 722; pero en 2021, los casos volvieron a aumentar a 768. Este incremento en el número de víctimas continuó los siguientes años, por ejemplo, en 2022, se presentaron 857 víctimas y de enero a noviembre de este 2023, ya son 850 casos.

Zacatecas es otra entidad en donde el delito de extorsión ha ido en aumento, ya que en 2018, se registraron 243 víctimas del mismo; en 2019, hubo 355; en 2020, 384; en 2021, los casos sumaron 514; y en 2022, 527. No obstante, según datos del SESNSP, durante este 2023, de enero a noviembre, sólo se presentaron 72 casos, lo que significaría una reducción del 86 por ciento.

El Estado de México fue la entidad con el mayor número de víctimas de extorsión, de 2018 a lo que va de este 2023, cifras que también fueron incrementando año con año. En 2018, las víctima por este delito sumaban mil 629, según datos mensuales del SESNSP, pero para el 2019, el número de casos se elevó a dos mil 487, 858 víctimas más de un año a otro, los que se traduce en un aumento del 52 por ciento en ese delito.

En el 2020, las víctimas del delito de extorsión fueron tres mil 152, 665 más en comparación con el 2019, una alza del 26 por ciento. Para el 2021, las víctimas de extorsión sumaron tres mil 439 y para el 2022, éstas alcanzaron las cuatro mil 411, 972 casos más, lo que se traduce en un aumento, entre estos dos años, del 28 por ciento. Además, de enero a noviembre de este 2023, las víctimas del delito de extorsión en el territorio mexiquense ya suman tres mil 912.

Otros datos que muestran el avance en el delito de extorsión son los que el pasado 11 de septiembre se publicaron en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que se indicó que durante el 2022, hubo 26.8 millones de delitos a nivel nacional, lo que representa una tasa de 28 mil 701 delitos por cada 100 mil habitantes.

El delito de extorsión fue el tercero más frecuente a nivel nacional, con cinco mil 056 casos, por cada 100 mil habitantes, lo que se traduce en el 17.6 por ciento del total de delitos, sólo detrás del delito de fraude, con cinco mil 770 casos por cada 100 mil habitantes, y del robo o asalto en la calle o en el transporte público, con cinco mil 689 casos por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, la ENVIPE destacó que durante el 2022, sólo se denunciaron el 10.9 por ciento del total de los delitos que tuvieron lugar, lo que evidencia que es la existencia de una cifra negra de delitos no denunciados. Además, indicó que sólo en el 69.3 por ciento de las denuncias que se interpusieron, el Ministerio Público (MP) o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación.

“Lo anterior implica que del total de delitos ocurridos en 92.4 por ciento no se investigó (cifra oculta o cifra negra)”, indicó el sondeo del Inegi, mientras que, subrayó, que del total de las carpetas que se iniciaron, en el “46.1 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia”.