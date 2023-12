Quién era “El Payaso”, el presunto líder de la Familia Michoacana asesinado en Edomex

Los extorsionadores de la organización criminal supuestamente obligaban a los habitantes del municipio mexiquense a pagar un peso por cada metro cuadrado de siembra.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Rigoberto de la Sancha, alias “El Payaso”, presunto líder de la Familia Michoacana, fue asesinado ayer en Texcaltitlán, Estado de México, región de la que se encargaba y a la que presuntamente había llegado para recoger el cobro de piso a los pobladores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) confirmó que “El Payaso” era una de las 14 personas que murieron durante el enfrentamiento entre integrantes del grupo criminal y ciudadanos, así como uno de los objetivos principales de las autoridades mexiquenses.

Rigoberto de la Sancha, quien tenía una orden de aprehensión en su contra por un homicidio cometido en junio del 2022, había llegado al municipio para recibir el pago de los pobladores por el uso de las tierras.

“Tenemos la confirmación prácticamente que uno de los privados de la vida es precisamente este líder criminal que se encargaba de la zona y, precisamente, también de un par de sicarios de alto nivel o mediano que teníamos como objetivos prioritarios. Entonces son tres bajas de objetivos prioritarios”, detalló el titular de la FGE, José Luis Cervantes Martínez.

EL CRIMINAL, JEFE de PLAZA ASESINADO por POBLADORES de #Texcaltitlán @Edomex

Es el tipo q exigía $, amenazaba con arma larga a la gente, e intentó dispararles…

Así lo rodearon, desarmaron, apalearon y mataron.

Era miembro de la Familia Michoacana.

Así se lucia… y así acabó. pic.twitter.com/uxV7UFZfeQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 9, 2023

“El Payaso” había sido señalado como el responsable del ataque ocurrido el 18 de marzo de 2021 en el municipio de Coatepec Harinas, donde 13 elementos de seguridad perdieron la vida, razón por la que estaba en la mira de las autoridades estatales y federales.

De la misma forma, en junio del año pasado en el paraje de Texcaltitlán, el líder de La Familia Michoacana operó la emboscada donde murieron 12 miembros del grupo criminal.

Aunque no hubo ninguna baja de elementos de seguridad, “El Payaso” logró escapar por una vereda, por lo que seguía siendo buscado por autoridades mexiquenses, hasta el día de ayer, cuando Rigoberto de la Sacha fue asesinado por los pobladores de Texcaltitlán.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó de las 14 personas que murieron, 11 pertenecían a la organización criminal y tres eran pobladores.

"NO SAVES CUÁNTO DARIA

XQ ESTUBIERAS AQUÍ”

Así le lloran a los mugrosos.

Son msjs difundidos por la hermana de uno de los tipos q mantenían aterrorizados a los pobladores de #Texcaltitlán @Edomex y q acabaron asesinados.

Aparecen dibujos de Pez y Fresa, jefes de la FM. pic.twitter.com/Qg8lROPS4L — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 9, 2023

“Adicionalmente, se tiene conocimiento de cuatro personas lesionadas por proyectil de arma de fuego y de dos más desaparecidas”, informó la dependencia estatal.

Las primeras versiones señalan que los ciudadanos habían sido citadas en una cancha de fútbol donde se les cobraría el uso de suelo, con una cuota obligatoria de un peso por cada metro cuadrado de siembra de haba y avena.

Hombres y mujeres del pueblo se organizaron para matar a los extorsionadores, quienes al llegar al lugar, fueron recibidos con machetes y escopetas.

“YA ESTÁ LA GN”: AMLO

Hace unas horas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que las fuerzas federales ya están presentes en Texcaltitlán, donde un enfrentamiento el viernes dejó 14 muertos.

“Ya está la Guardia Nacional”, dijo luego de su mitin en Tejupilco. Más temprano, la Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, había indicado que desde el primer momento de los hechos mantuvieron comunicación y se realizó un amplio despliegue con la policía estatal, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal para garantizar la paz y mantener el orden.

Antes, durante un mitin en territorio mexiquense, López Obrador había pedido a la población combatir entre todos el narcotráfico y la extorsión para evitar enfrentamientos como el de ayer. El mandatario federal también hizo un llamado a prevenir prevenir el uso de drogas para poder erradicar encuentros entre ciudadanos e integrantes del crimen organizado.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México: la extorsión, el llamado pago de piso, todo esto lo tenemos que combatir pero entre todos”, dijo el titular del Ejecutivo.

“ESTO NOS NOS PARALIZA”: DELFINA GÓMEZ TRAS ENFRENTAMIENTO

La Gobernadora del Edomex informó que desde el primer momento de los hechos mantuvieron comunicación y se realizó un amplio despliegue con la policía estatal, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal para garantizar la paz y mantener el orden.

EN VIVO | Informe a Medios de Comunicación. #ElPoderDeServir https://t.co/NOYGukZHjN — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) December 9, 2023

“Expresarles mi más profundo pesar, cada vida que se pierde es un golpe en el corazón de nuestra comunidad, una herida en el tejido social de nuestra sociedad. Como Gobernadora, lamento profundamente estos acontecimientos, reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz”, dijo la Gobernadora en conferencia de prensa.

Acompañada por el Fiscal General José Luis Cervantes Martínez, el Secretario de Seguridad, Andrés Andrade Tellez, además de representantes de la Guardia Nacional, la Marina y Sedena, envió un mensaje: “Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad en nuestro amado estado, tenga la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que hechos como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo: no están solos, estamos con ustedes”.

La mandataria estatal adelantó en su momento que solicitaría la presencia permanente de las fuerzas federales en Texcaltitlán para atender a los pobladores.