El Presidente llama a luchar contra narco y extorsión tras enfrentamientos en Edomex

El Presidente López Obrador llamó a la población a evitar que los jóvenes consuman drogas para que no ocurran enfrentamientos.

– Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este sábado a la población combatir entre todos el narcotráfico y la extorsión para evitar enfrentamientos como el de ayer en Texcaltitlán, Estado de México, que dejó 14 muertos.

El mandatario federal también hizo un llamado a prevenir prevenir el consumo de drogas para poder erradicar encuentros entre ciudadanos e integrantes del crimen organizado.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México: la extorsión, el llamado pago de piso, todo esto lo tenemos que combatir pero entre todos”, dijo el titular del Ejecutivo.

Desde Pungarabato, Michoacán, el mandatario federal solicitó que se atienda el consumo de drogas, pues consideró que si aumenta, la situación se complicaría más, como en Estados Unidos, donde refirió que hay una “pandemia”.

El Presidente López Obrador, quien se encontraba en la zona de tierra caliente, donde colindan las fronteras de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, reservó su opinión sobre lo ocurrido en el municipio mexiquense.

Previamente, había prometido que en su mensaje, hablaría sobre el enfrentamiento de ayer, donde presuntos delincuentes murieron a manos de los pobladores que se defendían del cobro de piso.

Finalmente, el titular del Ejecutivo insistió en prestar atención a los jóvenes para evitar que se unan a los cárteles de droga y al consumo de las mismas.

“Los gobiernos anteriores lo único que hacían era decir ‘son ninis’ que ni estudian ni trabajan y nunca atendieron a los jóvenes. Por eso los enganchaban y se los llevaban a las filas de la delincuencia. Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, ofrecer a los jóvenes oportunidades, que no se sientan solos, que no haya vacío. Hay que apapacharlos mucho, mucho amor, mucho amor en la familia”, dijo en su discurso, donde estuvo acompañado por la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

“ESTO NOS NOS PARALIZA”: DELFINA GÓMEZ TRAS ENFRENTAMIENTO

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, confirmó que el saldo del enfrentamiento en el municipio Texcaltitlán fue de 14 muertos, de los cuales, 10 eran presuntos integrantes de la Familia Michoacana, como Rigoberto “N”, alias “El Payaso”, líder local del grupo delictivo y quien extorsionaba a los pobladores de la región.

La Gobernadora informó que desde el primer momento de los hechos mantuvieron comunicación y se realizó un amplio despliegue con la policía estatal, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal para garantizar la paz y mantener el orden.

“Expresarles mi más profundo pesar, cada vida que se pierde es un golpe en el corazón de nuestra comunidad, una herida en el tejido social de nuestra sociedad. Como Gobernadora, lamento profundamente estos acontecimientos, reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz”, dijo la Gobernadora en conferencia de prensa.

EN VIVO | Informe a Medios de Comunicación. #ElPoderDeServir https://t.co/NOYGukZHjN — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) December 9, 2023

Acompañada por el Fiscal General José Luis Cervantes Martínez, el Secretario de Seguridad, Andrés Andrade Tellez, además de representantes de la Guardia Nacional, la Marina y Sedena, envió un mensaje: “Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad en nuestro amado estado, tenga la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que hechos como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo: no están solos, estamos con ustedes”.

La Gobernadora informó este sábado que solicitará la presencia permanente de las fuerzas federales en Texcaltitlán para atender a los pobladores.

“Solicitaremos al gobierno federal la presencia permanente de las fuerzas federales en la legión, para cuidar y proteger a nuestros pobladores”, informó la mandataria.

ENFRENTAMIENTO DE CIUDADANOS CONTRA EXTORSIONADORES

El cobro de piso a comuneros desató un enfrentamiento entre éstos y presuntos miembros de La Familia Michoacana, dejando un saldo de 14 muertos, cuatro pobladores y 10 supuestos delincuentes, entre ellos “El Payaso”, líder de esta organización criminal, además de cuatro heridos de bala y dos desaparecidos, confirmaron autoridades.

Pobladores y presuntos miembros del crimen organizado se habrían enfrentado presuntamente por los cobros por "derecho de piso" a comerciantes y productores, disputa que habría dejado a varias personas sin vida, en Texcaltitlán, #EdoMéx pic.twitter.com/2guK2UXMEL — Azucena Uresti (@azucenau) December 8, 2023

De acuerdo con las autoridades, “El Payaso” contaba con una orden de aprehensión y desde el 14 de junio de 2022 se intentó detenerlo, pero un grupo de 12 personas que lo acompañaban lo protegieron y logró huir.

A través de videos que circulan en redes sociales se aprecia el momento en el que los presuntos delincuentes se ubican en el centro de un predio y los habitantes caminan hacia ellos rodeándolos y enfrentándolos con palos, machetes, hoces, mientras que ellos responden disparando sus armas de fuego.

El municipio mexiquense Texcaltitlán limita al norte con Temascaltepec y con San Simón de Guerrero; al este con Coatepec Harinas; al sur con Almoloya de Alquisiras y Sultepec, y al oeste con Tejupilco.

Actualmente es gobernado por Javier Lujano Huerta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien también fue Alcalde de ese municipio de 2019 a 2021.