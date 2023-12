Delfina pide la presencia de fuerzas federales en Texcaltitlán tras enfrentamiento

La Gobernadora informó este sábado que solicitará la presencia permanente de las fuerzas federales en Texcaltitlán para atender a los pobladores.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, confirmó que el saldo del enfrentamiento en el municipio Texcaltitlán fue de 14 muertos, de los cuales, 10 eran presuntos integrantes de la Familia Michoacana, como Rigoberto “N”, alias “El Payaso”, líder local del grupo delictivo y quien extorsionaba a los pobladores de la región.

La Gobernadora informó que desde el primer momento de los hechos mantuvieron comunicación y se realizó un amplio despliegue con la policía estatal, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal para garantizar la paz y mantener el orden.

“Expresarles mi más profundo pesar, cada vida que se pierde es un golpe en el corazón de nuestra comunidad, una herida en el tejido social de nuestra sociedad. Como Gobernadora, lamento profundamente estos acontecimientos, reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz”, dijo la Gobernadora en conferencia de prensa.

Acompañada por el Fiscal General José Luis Cervantes Martínez, el Secretario de Seguridad, Andrés Andrade Tellez, además de representantes de la Guardia Nacional, la Marina y Sedena, envió un mensaje: “Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad en nuestro amado estado, tenga la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que hechos como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo: no están solos, estamos con ustedes”.

La Gobernadora informó este sábado que solicitará la presencia permanente de las fuerzas federales en Texcaltitlán para atender a los pobladores.

“Solicitaremos al gobierno federal la presencia permanente de las fuerzas federales en la legión, para cuidar y proteger a nuestros pobladores”, informó la mandataria.

EL ENFRENTAMIENTO

El cobro de piso a comuneros desató un enfrentamiento entre éstos y presuntos miembros de La Familia Michoacana, dejando un saldo de 14 muertos, cuatro pobladores y 10 supuestos delincuentes, entre ellos “El Payaso”, líder de esta organización criminal, además de cuatro heridos de bala y dos desaparecidos, confirmaron autoridades.

De acuerdo con las autoridades, “El Payaso” contaba con una orden de aprehensión y desde el 14 de junio de 2022 se intentó detenerlo, pero un grupo de 12 personas que lo acompañaban lo protegieron y logró huir.

A través de videos que circulan en redes sociales se aprecia el momento en el que los presuntos delincuentes se ubican en el centro de un predio y los habitantes caminan hacia ellos rodeándolos y enfrentándolos con palos, machetes, hoces, mientras que ellos responden disparando sus armas de fuego.

Pobladores y presuntos miembros del crimen organizado se habrían enfrentado presuntamente por los cobros por "derecho de piso" a comerciantes y productores, disputa que habría dejado a varias personas sin vida, en Texcaltitlán, #EdoMéx pic.twitter.com/2guK2UXMEL — Azucena Uresti (@azucenau) December 8, 2023

Pobladores afirmaron que miembros del grupo criminal la Familia Michoacana se habían presentado en el pueblo para exigir a los agricultores locales el pago de “derecho de piso”, es decir, una extorsión por cada metro cuadrado de terreno cultivado.

El delegado comunal Noé Olivares fue uno de los que murió al enfrentar a miembros de La Familia Michoacana, destacaron sus vecinos y amigos en redes sociales.

La exigencia de extorsiones por todo y a cualquier negocio es algo habitual en territorios mexicanos que están controlados por los cárteles. Generalmente, las exigencias de pago van unidas a amenazas o a ataques, quema de ranchos o tiendas, secuestros o incluso asesinatos de quien se niega a pagar.

La Familia Michoacana es un grupo criminal del centro del país que ha emboscado a policías y que en 2022 masacró a 20 habitantes de la localidad de Totolapan, en el vecino estado de Guerrero. En ese ataque murieron el Alcalde de la localidad, su padre y otros 18 hombres.