Una mexicana crea “método verde” para producir hidrógeno sin dañar el medio ambiente

Por Carina López y Pool Contreras

MÉXICO, 30 de mayo (Xinhua).– En la actualidad existe un problema global de salud y medio ambiente debido al uso desmedido de hidrocarburos, por lo que la científica mexicana Karen Valencia García creó un método para obtener hidrógeno sin dañar el medio ambiente.

El hidrógeno por lo general se obtiene mediante fuentes de hidrocarburo, lo que implica la emisión de dióxido de carbono (CO2), un compuesto que contribuye al cambio climático.

El hidrógeno es un gas que actúa como potente combustible para hacer funcionar a vehículos, además de que se le puede utilizar para generar electricidad y calor.

De acuerdo con la doctora en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el objetivo del proyecto es seguir con la obtención de este elemento químico, considerado un aliado de la movilidad de distintos transportes sin utilizar hidrocarburos.

“En este caso, nuestros materiales se activan con la energía solar. No requerimos una fuente extra, no requerimos quemar hidrocarburos, no requerimos de nada de eso. Únicamente se va a obtener a través del sol directamente o de alguna lámpara de luz led”, explicó Valencia García a Xinhua.

El proceso desaparece la huella de carbono y ayuda a frenar el cambio climático, la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los dos materiales con los que trabajó la universitaria fueron nitruro de carbono y sulfuro de cadmio, a los cuales hizo modificaciones hasta que uno de ellos absorbió el amplio espectro de la energía solar.

El otro material lo llevó a escala nanométrica para que ambos lograran separar las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno.

“Entonces, básicamente esos dos materiales ahorita son los que llegaron a ser la estrella. Se sigue trabajando con ellos haciendo la versión 2.0 y también se está trabajando en otros materiales, como el sulfuro de zinc, que también nos ha dado muy buenos resultados, pero esos están en investigación todavía”, detalló Valencia García.

Aunque en muchos países ya se utiliza el hidrógeno como fuente de energía con el fin de mover automóviles o trenes, para su producción se recurre a los hidrocarburos, uno de los motivos que impulsó la investigación para encontrar una alternativa a los combustibles fósiles.

Para poder utilizar el “hidrógeno verde” en transportes en México, Valencia García comentó que se tendría que contar con una infraestructura adecuada para obtener todos sus beneficios.

“Sí tiene que haber un compromiso de hacer el cambio de infraestructura, y que pudiéramos hacer ya una planta donde todo este hidrógeno que estamos generando realmente sea almacenado, y pueda ser utilizado. Nosotros seríamos los productores”, refirió.

A decir de la especialista, la investigación tiene relevancia porque acerca a la humanidad a la producción de hidrógeno sustentable, así como a la cantidad que se requiere para que sea viable económica y ecológicamente como lo demanda la población.

Según la entrevistada, conforme se avance en las investigaciones será más rentable la producción de hidrógeno, de tal forma, que cada vez sea más barato y viable su uso.

“Se está trabajando en generar cada vez más hidrógeno”, dijo la científica mexicana, al agregar que el objetivo es que “el método sea mucho más barato y más costeable”.

El uso de hidrógeno es esencial para múltiples procesos industriales, además de que también tiene aplicaciones en el sector energético y el transporte.

Como fuente de energía limpia, el hidrógeno puede reducir el impacto ambiental y contribuir a un suministro de energía sostenible.