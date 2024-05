Taboada manipula y tuerce datos al final de su campaña para buscar acercarse a Clara

El domingo 12 de mayo se realizó el tercer y último debate chilango entre los candidatos y la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, Salomón Chertorivski y Clara Brugada, antes de las elecciones del próximo 2 de junio. Durante la discusión, los tres candidatos expusieron algunas de sus propuestas, presumieron datos y para atacarse utilizaron cifras engañosas pero el candidato de PAN-PRI-PRD adoptó medias verdades como sello. Acá lo que dijeron verdadero, falso o engañoso.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- El tercer y último debate chilango se realizó el domingo 12 de mayo, a tres semanas de la jornada electoral del próximo 2 de junio. Esta era la última oportunidad para intentar mover las preferencias de los votantes indecisos de la Ciudad de México (CdMx). Santiago Taboada, candidato de la alianza opositora del PAN- PRI-PRD, apostó por una estrategia de confrontación dirigida a Clara Brugada, candidata de Morena, con datos falsos y engañosos.

Durante la discusión, moderada por los periodistas Luisa Cantú Ríos y Pedro Pablo Gamboa, participaron Christopher Mateo y Aby, dos niños que realizaron cuestionamientos a los candidatos y la candidata sobre el medio ambiente e infancias que viven en situación de calle. Luego se entró de llenó a los temas principales: seguridad y justicia, y planeación de desarrollo urbano e inmobiliario; y aunque la ex alcaldesa de Iztapalapa y el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, también expusieron datos engañosos, Taboada sumó más dichos cuestionables.

La manipulación de cifras que adoptó Taboada en este último debate se enmarca en los diferentes llamados que han hecho los ideólogos de la derecha para atacar al oficialismo. Por ejemplo, el publicista Carlos Alazraki señaló hace un par de años, después de las elecciones de 2021, que esa debe ser la manera en la que la derecha haga campaña. “Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda, mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va”, dijo en ese entonces. No es el único, a nivel federal, el excanciller Jorge Castañeda planteó a la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, lanzar acusaciones a lo largo del segundo debate presidencial e ir, incluso, ante las reglas pactadas por los candidatos.

TABOADA DICE ENCABEZAR ENCUESTAS

El candidato de PRI-PAN-PRD, Santiago Taboada comenzó su discurso de entrada al afirmar que va primero en las encuestas: “Empiezo primero porque vamos primero en las encuestas”. Esta afirmación es discutible pues los ejercicios estadísticos con entrevistas realizadas casa por casa, como los de Enkoll y Parametría, favorecen a la morenista Clara Brugada.

En el último sondeo de la agencia Enkoll, Brugada obtendría el 55 por ciento de los votos; mientras que Taboada alcanzaría el 40 por ciento; y en tercer lugar se ubicaría Salomón Chertorivski con apenas cinco puntos porcentuales. La casa encuestadora Berumen también da ventaja a Brugada con 53 por ciento, el candidato de la oposición 32 puntos y del candidato de Movimiento Ciudadano apenas un punto porcentual. Otros resultados que desmienten a Taboada son:

Consulta Mitofsky, al 19 de marzo: Clara Brugada 50.9 por ciento, Santiago Taboada 36.8 por ciento y Salomón Chertorivski 5.7 por ciento.

El Financiero: 44 puntos para Brugada, 36 para Taboada y 7 puntos Chertorivski

Parametría: la candidata de Morena 46 por ciento, candidato de la oposición 32 y de Movimiento Ciudadano 5 puntos

La encuesta que le da el triunfo en la intención del voto a Taboada, como a Xóchitl Gálvez, es Massive Caller, pues el más reciente ejercicio realizado a principios de mayo le da ventaja al candidato con 42.3 por ciento, Clara Brugada abajo con 39.1 por ciento, Salomón Chertorivski 5.9 por ciento e indecisos 12.7 por ciento.

¿BENITO JUÁREZ, MÁS SEGURA QUE IZTAPALAPA?

En el segmento de seguridad y justicia, Santiago Taboada sostuvo y repitió en varias ocasiones que la alcaldía Benito Juárez, la que administró desde 2018, es la más segura del país y que Iztapalapa, gobernada por Clara Brugada, se convirtió en la más insegura; como respuesta, la candidata afirmó lo contrario pero ¿quién tiene la razón?

Frases de Taboada: “Las diez colonias más inseguras de la ciudad están en alcaldía gobernadas por Morena, seis de ellas en Iztapalapa. Yo logré que Benito Juárez sea la alcaldía más segura del país cuando ella (Brugada) logró la más insegura”. “Iztapalapa es la alcaldía más insegura de la ciudad”.

Primero lo de las colonias, de acuerdo con los datos abiertos del reporte de seguridad de la Ciudad de México, cuyas cifras más recientes son a junio de 2022, las colonias de la capital donde se iniciaron más carpetas de investigación por delitos de alto impacto (como homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión y todo tipo de robos), las 10 colonias con mayor incidencia delictiva son San Pedro Mártir (Tlalpan), San Sebastián (Azcapotzalco), Tecoloxtitlan (Iztapalapa), Estrella (Gustavo A. Madero), Cerillos III (Xochimilco), 20 de noviembre (Venustiano Carranza), Carmen Serdán (Coyoacán), Santa Martha Acatitla Norte II (Iztapalapa), Santa Cecilia Tepetlapa (Xochimilco) y Romero Rubio (Venustiano Carranza).

Esto desmiente a Taboada pues no todas esas colonias están en alcaldías gobernadas por Morena, ni la mayoría están en Iztapalapa. Ahora ¿cuál es la alcaldía más insegura de la CDMX? Según información del Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2023, Brugada tiene razón y Benito Juárez sí es más insegura que Iztapalapa. Las cinco alcaldías con mayor incidencia delictiva, por cada 100 mil habitantes son: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán.

Las carpetas de investigación iniciadas por delitos de alto impacto son totalmente diferentes a la percepción de seguridad donde sí, los ciudadanos se sienten mucho más inseguros en Iztapalapa que en la Benito Juárez. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI publicada en abril de 2024, Iztapalapa es la alcaldía con mayor percepción de inseguridad de toda la Ciudad de México.

Esta encuesta no mide delitos, mide si la gente de determinada demarcación se siente o no segura viviendo en dicho lugar. Según los resultados, la percepción de inseguridad en Iztapalapa aumentó de 62.5 a 72.0 por ciento en la última medición; mientras que en Benito Juárez dicha percepción bajó de 15.2 a 11.1 por ciento, lo que ubicó a la demarcación con menor percepción de inseguridad en todo el país.

Van más cifras, el boletín estadístico de la incidencia delictiva de la CdMx de marzo de 2024 confirma lo del Secretariado Ejecutivo: en Benito Juárez se cometen más delitos que en Iztapalapa. Este informe detalla los delitos ocurridos por kilómetro cuadrado en cada una de las alcaldías y durante marzo en dicha demarcación se cometieron 54.6 delitos por kilómetro cuadrado, segundo lugar sólo por detrás de Cuauhtémoc con 87.3; y en octavo lugar Iztapalapa con 22 delitos.

En conclusión, aunque en Iztapalapa se cometen menos delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes que en Benito Juárez, en esta alcaldía sus habitantes tienen percepción de seguridad más alta; es decir, Taboada usó cifras engañosas, y la candidata de Morena acertó al afirmar que Benito Juárez es la cuarta alcaldía con mayor incidencia delictiva.

TABOADA Y CLARA CHOCAN POR CIFRAS

En otra intervención, el candidato Santiago Taboada afirmó que la CdMx “es la cuarta entidad con más feminicidios en el país”, a lo que la candidata de Morena dijo que con Claudia Sheinbuam como Jefa de Gobierno “disminuyó en todas las alcaldías la inseguridad”.

Lo dicho por el candidato es verdad tomando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la incidencia delictiva del fuero común, pues del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2024 se han registrado en México 4 mil 817 casos de feminicidios, 362 carpetas iniciadas en la CdMx, efectivamente el cuarto lugar a nivel nacional por detrás del Edomex con 668, Nuevo León 386, y Veracruz con 369. Sobre la afirmación de Clara Brugada, de acuerdo con el análisis del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, sí se ha observado una reducción en la incidencia delictiva en la capital comparando el primer bimestre del 2019 contra el primer bimestre del 2024.

Otro dato sobre inseguridad retomados por los candidatos fue lo dicho por Salomón Chertorivski: “9 de cada 10 delitos no se denuncian”, lo que es verdadero de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, durante 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos en México, de los cuales el 92.4 por ciento no se denunció o la autoridad encargada no inició una carpeta de investigación.

“CÁRTEL INMOBILIARIO DE MORENA”

En el tema dos que versó sobre desarrollo urbano, Clara Brugada retomó lo decisión de las autoridades electorales que prohibía vincular a Taboada con el cártel inmobiliario, el esquema de corrupción que comenzó en la alcaldía Benito Juárez: “Ellos quisieron amordazarnos con lo del cártel inmobiliario para que no habláramos de la corrupción, pero aquí estamos y no nos van a callar”, dijo.

Como respuesta, el candidato panista señaló que el cártel inmobiliario fue creado por Andrés Manuel López Obrador en su gestión como mandatario de la capital (2000-2005), durante la cual implementó el Bando 2, una medida para detonar el desarrollo inmobiliario en algunas alcaldías de la capital y establecer reglas de construcción: “Iniciaré mi intervención con las palabras del fundador del Cártel Inmobiliario. ‘Yo tomé la decisión, yo soy el responsable porque considero que eso le da sustentabilidad a la ciudad. No es culpa del delegado, asumo toda la responsabilidad’. Clara, estoy citando a Andrés Manuel López Obrador en las escalinatas de Benito Juárez, defendiendo sobre todo que inició con el desorden inmobiliario en la ciudad”.

Taboada mostró una cartulina con los rostros de los que llamó “el cártel inmobiliario de Morena. Aquí están alcaldes, diputados, senadores, funcionarios de Morena y hasta secretarios de estados que se beneficiaron de corrupción inmobiliaria. Hoy te demuestro: ustedes invadieron predios, pisos de más, hasta casas que fueron regaladas por el gobierno de la Ciudad”.

Pero la primera referencia al cártel inmobiliario ocurrió apenas hace un par años y los involucrados son panistas. La Fiscalía de Ciudad de México informó sobre la investigación en curso contra un grupo de exfuncionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez implicados en casos de corrupción urbanística. De acuerdo con la dependencia, este cartel opera desde hace más de 15 años a través de una red de políticos, en su mayoría del Partido Acción Nacional, y se trata de un esquema de corrupción que favorece con permisos y autorizaciones a empresas constructoras e inmobiliarias para quebrantar la ley de ordenamiento territorial de la Ciudad, permitiéndoles levantar pisos en exceso a cambio de sobornos.

Todo comenzó el 16 de agosto de 2021, cuando la explosión de una lavadora en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, provocó la destrucción de la fachada de un edificio de departamentos de reciente construcción. Los afectados denunciaron deficiencias en la construcción del edificio por lo que la Fiscalía de Ciudad de México comenzó una investigación a la empresa constructora y solicitó el nombre de los dueños de los departamentos. En la relación apareció como poseedor de dos departamentos no declarados Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez, que para entonces ya era investigado por el Ministerio Público.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ciudad de México (PAOT) alertó desde 2014 al entonces alcalde de Benito Juárez, Jorge Romero, sobre una serie de irregularidades en al menos siete construcciones de la alcaldía pero mantuvo intactas todas las propiedades. Hasta abril de 2024, más de 130 edificios forman parte de la investigación, y han procesado al menos a 15 funcionarios públicos, incluyendo el exalcalde Christian von Roehrich.

