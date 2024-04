SONDEO ¬ Politécnicos critican a presidenciables por no comunicar sus propuestas

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) piensan que entre las dos candidatas y el candidato presidenciales no hay propuestas claras, pues en el primer debate presidencial lo que vieron fueron ataques. Reconocieron que les hace falta informarse pero también que los aspirantes a cargos públicos deberían enfocar más de sus campañas en redes sociales. Acá lo que alumnos y alumnas del Poli piensan del proceso electoral 2024.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) consideran que las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como el candidato Jorge Álvarez Máynez, no han expuesto sus propuestas y plan de gobierno de manera clara, pues lo que les dejó el primer debate presidencial fueron ataques entre ellos, sin tocar los temas que les preocupan a este sector de la población.

SinEmbargo acudió a planteles del Politécnico —como ya lo hizo en la UNAM y el ITAM— para preguntarle a los estudiantes lo que opinan del actual proceso electoral, y del candidato y las dos candidatas de cara al segundo encuentro del próximo domingo.

Universitarios de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) y de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) compartieron que el actual proceso electoral sigue enfocado en difundir la información a través de métodos poco útiles para los jóvenes, quienes se informan más por redes sociales.

Una estudiante, identificada como Fernanda, reconoció que les hace falta informarse mejor pero a los aspirantes a cargos públicos les hace falta utilizar mejores métodos para difundir sus propuestas.

“Muchos no somos suficientemente curiosos para informarnos, pero en las campañas es necesario utilizar mejores métodos para conocer sus propuestas. Falta difusión de su información, y lo que vemos más es que se han peleado más entre los candidatos. Las lonas ya no sirven de mucho, es propaganda vacía que no ayuda a saber lo que proponen y contamina”, señalaron.

Otro alumno, Josué, dijo que las campañas no están llegando a los jóvenes porque, desde su punto de vista, las candidatas y candidato presidenciales no tienen estrategias para llamar la atención y dar a conocer sus propuestas, lo que ocasiona la falta de interés en el proceso y en acudir a votar.

LO QUE DEJÓ EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL

En cuanto a la opinión que los estudiantes del IPN tienen de las candidatas Sheinbaum y Gálvez, así como de Álvarez Máynez, refirieron que los conocieron mejor con el primer debate presidencial, pero no así sobre sus propuestas pues les dejó la idea de conflicto entre los tres.

Irving, alumno de la ESIA, opinó que la candidata de Morena lo que propone es seguir con el mismo gobierno del presidente López Obrador. Mientras que alumnos de la ESIME refirieron que el debate consistió en tirarse ataques entre los tres sin proponer soluciones a los problemas del país: “son solo tres opciones pero ninguna es buena para hacer un cambio. Hemos visto cómo se pelean en lugar de dar propuestas”.

Lo dicho por estudiantes politécnicos se puede comparar con las opiniones de la comunidad de la UNAM, quienes destacaron la importancia de que dos mujeres sean las que lideren la carrera presidencial pero, en su mayoría y como los alumnos del IPN, lamentaron que sus propuestas no lleguen a los jóvenes porque lo que más han visto es propaganda en las calles que les preocupa por la contaminación que pueda ocasionar, y peleas entre los tres candidatos en redes sociales.

También contrastan con las respuestas que dieron los universitarios del ITAM, los que coincidieron en que el diálogo entre jóvenes y candidatos es importante para la toma de decisiones. Y destacaron lo importante de salir a votar independientemente del partido o ideología, pero que lo importantes es que las personas se informen y sean críticos de los candidatos; retomaron temas como el de la contaminación que ocasiona la propaganda en espacios públicos y la falta de estrategias para llegar a todos los sectores de la población con sus propuestas.

Vale la pena recordar que en las elecciones del próximo 2 de junio, millones de jóvenes votarán por primera vez para elegir a la siguiente Presidenta o Presidente del país. Y es que según el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), las personas de 18 a 29 años de edad son el segundo sector más grande, sólo por detrás de las personas adultas mayores. En total, 26 millones 182 mil 287 jóvenes en este rango de edad podrán acudir a las urnas.

