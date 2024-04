SONDEO ¬ Alumnos del ITAM (antes fueron los de la UNAM) lanzan retos a las candidatas

Estudiantes universitarios del ITAM aún no tienen claro por quién votar en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, pero entre la montaña de propuestas expuestas por Sheinbaum, Gálvez y Máynez, hay quienes se inclinan por la candidata de Morena, aunque también hay opiniones a favor de la candidata de la oposición. Le preguntamos a alumnos y alumnas lo que opinan y esto nos dijeron.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) aún tienen pendiente su decisión de por quién votar en las elecciones del próximo 2 de junio. Entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, hay quienes se inclinan por algunas propuestas de la candidata de Morena pero también alumnos que consideran a la candidata de Fuerza y Corazón por México como la única opción a pesar de tener preguntas pendientes sobre sus propuestas. Del candidato emecista, son más las dudas porque no saben qué intereses representa y hasta prefieren no mencionarlo.

El martes 2 de abril, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, encabezó un evento en el ITAM para exponer su proyecto de cara a las elecciones. Los estudiantes escucharon sus propuestas, la cuestionaron sobre algunos temas y otros más mostraron su apoyo con el grito “Presidenta, presidenta”; en medio esto, un grupo de alumnos aprovechó para protestar en su contra y asegurar que no toda la comunidad itamita la respalda.

Gálvez se presentó en el auditorio Raúl Baillerès de esta universidad, a donde no toda la comunidad que quería ingresar pudo hacerlo por falta de espacio; para cubrir la demanda, el ITAM colocó un par de pantallas en una explanada de las instalaciones y por una hora, la candidata presidencial de la oposición expuso su proyecto y también le cuestionaron algunas de sus propuestas como la “mega cárcel” que quiere construir y cómo apoyará a las poblaciones LGBT+, luego de que en la Cámara de Diputados la bancada del PAN votó contra prohibir las terapias de conversión.

En este contexto, en SinEmbargo aprovechamos para preguntarles a las y los estudiantes de la ITAM lo que opinan del actual proceso electoral, así como del candidato y las dos candidatas, ejercicio similar al realizado en Ciudad Universitaria de la UNAM.

ESTUDIANTES PIDEN DIÁLOGO CON CANDIDATOS

Siete universitarios del ITAM compartieron sus opiniones y, aunque se puede identificar su inclinación política, coincidieron en que el diálogo entre jóvenes y candidatos es importante para la toma de decisiones, de cara a las votaciones presidenciales. Por ejemplo, el estudiante de Derecho, Juan Pablo Alarcón, dijo que la única candidata que le interesa que le responda sus pregunta es Xóchitl Gálvez, pues a Sheinbaum y a Máynez no le nace preguntarles.

“En lo personal, estoy harto porque se ha hablado de las campañas desde antes, se debió haber respetado el periodo electoral y llevamos demasiado tiempo hablando de esto. Todos los candidatos deben ser más contundentes con sus respuestas y empezar a dar espacios a los jóvenes pero yo tengo más preguntas para Xóchitl que para los demás”.

Otro joven, David Hernández que estudia Ciencia Política, consideró importante cambiar el enfoque de las campañas electorales pues aunque él y las candidatas presidenciales hacen eventos en alcaldías y municipios, señaló que muchos jóvenes estudiantes no se enteran y en eso deberían enfocarse, “en acercarse a las personas que no están interesados en la política”.

“Todavía no he determinado por quién votar, el diálogo ayuda y pues hay candidatos que no se vinieron a presentar a la universidad, lo que te deja pensando en tu papel como alumno pues deciden no venir y refleja el poco interés que tienen. Definitivamente sé por quién no votar pero todavía tengo que determinar un par de cosas”, dijo sobre su voto.

Ricardo Correa, otro alumno de la ITAM, junto a la estudiante de Economía, Fernanda Salazar, destacaron lo importante de salir a votar independientemente del partido o ideología; dijeron que es primordial que las personas se informen y sean críticos de los candidatos, y retomaron temas como el de la contaminación visual que ocasiona la propaganda en espacios públicos y la falta de estrategias para llegar a todos los sectores de la población.

“Estoy más a favor de Claudia Sheinbaum, sin embargo invito a todos a que vean la información de todos los candidatos, que sean críticos y apegados a la realidad porque quieren gobernar con cosas que hay un papel sin saber lo que realmente necesitan las comunidades”, señaló Ricardo.

“Algo que a mi nunca me va a parecer es la parte de la contaminación visual, entiendo la necesidad pero el llenar cada espacio público con sus carteles me parece que debe cambiar. En general, hay muchas propuestas interesantes pero lo mejor es informarnos, ir a votar y manifestarnos cuando no estemos de acuerdo con algo”, agregó Fernanda.

Diego Crespi, alumno de séptimo semestre de Derecho, fue uno de los que participaron en la protesta mientras Xóchitl Gálvez visitaba el ITAM. Señalaron que el objetivo de manifestarse era mostrar que no toda la comunidad de esa escuela apoya a la candidata y que están en desacuerdo con sus propuestas y los partidos que la impulsan. Crespi dejó claro que tampoco es simpatizante de Morena, sólo se definió como un ciudadano crítico de los aspirantes y servidores públicos.

“Como ciudadanos críticos que desde nuestra trinchera defendemos que en este país mejoren las cosas porque eso es lo que queremos y estamos hartos de los mismos políticos de siempre, de las mismas alianzas, de que no haya jóvenes en la política, de que no que se cuide el medio ambiente, de que no se considere a las comunidades LGBT+, a las comunidades indígenas, a los migrantes. Estas campañas nos muestran que definitivamente el país no ha mejorado en cuanto a su democracia”, refirió.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.