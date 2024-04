VIDEOS: Simpatizantes de Claudia y Xóchitl llegan a Estudios Churubusco; echan porras

Este Segundo Debate Presidencial tendrá el ”Formato B”, el cual prevé preguntas que harán las personas de diversas partes del país, y que se proyectarán en una de las pantallas correspondiente a los Estudios Churubusco.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República sostendrán este domingo su Segundo Debate, de los tres encuentros previos a las elecciones del próximo 2 de junio.

Simpatizantes de las candidatas de “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, y “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, comenzaron a llegar horas antes para concentrarse en los alrededores del escenario de esta noche, que será el Foro 2 de los Estudios Churubusco, ubicados en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Así van las porras para Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez afuera de los Estudios Churubusco, donde se realizará el debate presidencial.

Con casi cuatro horas de anticipación, cientos de seguidores de Morena comenzaron a llegar a las inmediaciones de los Estudios Churubusco, donde se llevará a cabo el segundo cara a cara entre los aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez.

Isaac Rosales reporta: morenistas ya colocan pantallas para ver el debate afuera de los Churubusco.

7 pm, en #CanalAstillero tendremos reportes directos de Isaac, #ÁlixFernanda y #LuisSalas: sondeos, entrevistas, ambiente

Y análisis con pókar de ases: Martha Olivia, Témoris,…

Seguidores de la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), se dieron cita en avenida Tlalpan para expresar su apoyo a Sheinbaum Pardo.

Ya hay seguidores de @Claudiashein en las cercanías de los #Churubusco, reporta @_alixfernanda .

A las 7 pm iniciaremos programa previo al debate presidencial, que también podrá ver en #CanalAstillero, al igual que nuestro análisis posterior

Entre gritos de “¡Presidenta, Presidenta!” y “Claudia, escucha, la salida está en tu lucha”, niños, jóvenes y adultos, con tambores y trompetas, se concentraron al exterior de la sede de hoy para recibir a su candidata.

Mientras tanto, la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), envió un mensaje previo al segundo encuentro con la morenista Sheinbaum Pardo y el emecista Álvarez Máynez.

“Esta lucha que definirá los siguientes 30 años del futuro de México no se trata de mí, se trata de ti. Te necesito apoyándome en las calles, con tu familia y en las redes sociales”, escribió en sus redes sociales.

“Hoy tenemos debate a las ocho de la noche. No se lo pierdan. Vamos a hablar de economía, tú sabes que el dinero no alcanza; vamos a hablar de medio ambiente; de pobreza; de infraestructura, no hay agua… muchos temas”, recordó en un mensaje grabado.

"Esta lucha que definirá los siguientes 30 años del futuro de México no se trata de mí, se trata de ti. Te necesito apoyándome en las calles, con tu familia y en las redes sociales. Acompáñame a las 8 de la noche en este segundo #DebateINE."

Los invitados especiales para este nuevo enfrentamiento entre las candidaturas tendrán un lugar especial en el Foro 2 de los Estudios Churubusco, ubicados en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Álvarez Máynez tenía previsto llegar a las 18:00 horas al Debate Presidencial acompañado de sus padres, Felipe y Martha Gabriela, su hermana Gabriela, su sobrina Sofía y su pareja Sarah Aguilar, junto con sus hijos.

En seguida, arribará la representante del frente opositor, Gálvez Ruiz, y finalmente, Sheinbaum Pardo

“La ruta hacia el desarrollo de México”, serán la temática de este penúltimo encuentro entre los candidatos que se reunirán esta noche para compartir sus propuestas y responder las preguntas de la ciudadanía sobre crecimiento económico; empleo e inflación; infraestructura y desarrollo; pobreza y desigualdad; cambio climático; y desarrollo sustentable.

Este Segundo Debate Presidencial tendrá el ”Formato B”, el cual prevé preguntas que harán las personas de diversas partes de la República Mexicana, y que se proyectarán en una de las pantallas correspondiente a los Estudios Churubusco.

Previamente, los consejeros del INE determinaron que el segundo y tercer debate serán transmitidos de manera obligatoria en radio y televisión, de acuerdo al Artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

¡Aficionados que viven la pasión del debate….. !!! Así se vive el ambiente a la entrada de Estudios Churubusco #DebateINE #ClaudiaArrasaDebate #ClaudiaPresdienta

Las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y el candidato Jorge Álvarez Máynez llegan al segundo debate presidencial después de 59 días de campaña que han costado a las y los mexicanos más de 425 millones de pesos. Los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) son los que más gastaron hasta el momento, pero eso no ha impactado en la popularidad de su representante, quien se mantiene en el segundo lugar de las encuestas y es también la que menos eventos realiza.