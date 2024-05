La ayuda militar de EU está en camino y marcará diferencia real, dice Blinken en Kiev

Por Matthew Lee

KIEV, Ucrania, 14 de mayo (AP).— El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este martes que la ayuda militar de Washington está en camino a Ucrania, y que marcará una “diferencia real” en el campo de batalla, durante una visita no anunciada del diplomático para tranquilizar a un aliado que enfrenta una nueva y feroz ofensiva rusa.

En ataques cada vez más intensos a lo largo de la frontera nororiental en los últimos días, Moscú ha capturado entre 100 y 125 kilómetros cuadrados de territorio, que incluyen al menos siete localidades, según analistas. Aunque la mayoría de esas poblaciones ya estaban deshabitadas, miles de civiles de la zona han huido de los combates.

Los analistas consideran que este es uno de los momentos más peligrosos para Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, y el Presidente del país, Volodímir Zelenski, pidió el martes más sistemas de defensa aérea para proteger a los civiles que están bajo fuego ruso en el noreste.

La visita se produce menos de un mes después de que el Congreso aprobó un paquete de ayuda exterior largamente aplazado que incluía una partida de 60 mil millones de dólares para Ucrania, que se destinará en gran parte a reponer los mermados sistemas de artillería y de defensa antiaérea.

La nueva ayuda “ya está en camino”, añadió Blinken, que apuntó que parte de ella ya había llegado al país.

El nuevo operativo ruso sobre la región nororiental de Járkiv y su avance en la provincia de Donetsk, en el este, se produce luego de meses en los que en el frente de casi mil kilómetros no se registraron cambios.

As I told President @ZelenskyyUA , the U.S. has been by Ukraine's side from day one, and we will stay by your side. pic.twitter.com/NbQx5IqPOw

Más de siete mil 500 civiles han sido evacuados de la zona, según las autoridades. Las fuerzas del Kremlin están ampliado también su ofensiva sobre las regiones de Sumy y Chernihiv, en el norte, según las autoridades de Kiev, y los soldados ucranianos, superados en armamento y número, trataban de hacerlos retroceder.

Las tropas combatían calle a calle en las afueras de Vovchansk, que es una de las localidades más grandes de la zona de Járkiv, dijo el Gobernador regional, Oleh Syniehubov, en declaraciones a la televisora nacional. Dos civiles murieron en bombardeos rusos el martes, añadió.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que los combates se estaban cobrando un elevado número de víctimas.

I returned to Kyiv today to demonstrate our unwavering support for Ukraine as they defend their freedom against Russian aggression. pic.twitter.com/7ruIw6GgVd

Zelenski dio las gracias a Blinken por la ayuda de Estados Unidos, pero agregó que necesitan más, incluyendo dos sistemas de defensa antiaérea Patriot para proteger urgentemente Járkiv.

Ya se han entregado artillería, interceptores de defensa antiaérea y misiles balísticos de largo alcance —y algunos de estos elementos ya están en el frente—, dijo un alto funcionario estadounidenses que viajaba con Blinken en un tren nocturno desde Polonia, y que habló con la prensa bajo condición de anonimato antes de las reuniones del mandatario.

Antes del viaje, según funcionarios estadounidenses apuntaron que desde la firma de la iniciativa el mes pasado, la Casa Blanca ha anunciado ya mil 400 millones en asistencia militar a corto plazo y seis mil millones en ayudas a más largo plazo.

Today, I hosted @SecBlinken for a detailed discussion of the battlefield situation, support for our soldiers, and ongoing defense cooperation.

We discussed the need for Patriot systems in Ukraine to protect our cities and communities, such as Kharkiv and the surrounding region.… pic.twitter.com/xXMRoHnJvU

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2024