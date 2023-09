El mexicano “Pato” O’ Ward vuelve a la F1; correrá con McLaren en la P1 de Abu Dhabi

Por Sergio Mancillo

Ciudad de México, 16 de septiembre (AS).– “Pato” O’Ward volverá a subirse a un auto de Fórmula 1 toda vez que pilotará el Mclaren de Lando Norris en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. El regiomontano ha destacado en Indycar y por ello, tendrá nuevamente la oportunidad de mostrar su talento en la máxima categoría del automovilismo.

Mediante sus redes sociales Mclaren dio el anuncio de que O’Ward estará presente en las pista de Yas Marina el próximo viernes 24 de noviembre cuando inicien las actividades de la última fecha del calendario 2023.

Pato O’Ward will be back in our F1 car in Abu Dhabi! 🙌

After another successful season with @ArrowMcLaren, Pato will once again take part in FP1 at the #AbuDhabiGP. pic.twitter.com/2qRChZTZVg

— McLaren (@McLarenF1) September 16, 2023