La onda de calor provocará temperaturas máximas superiores a 40 °C en 23 estados: SMN

México, 9 de mayo (SinEmbargo).- Las altas temperaturas continúan en México, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves que se registrarán temperaturas que incluso superarán los 45 grados Celsius en algunos estados del territorio nacional.

A través de un comunicado, detalló que Campeche, Chiapas, Guerrero, el norte de Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán serán los estados donde las temperaturas alcanzarán un máximo de más de 45 grados Celsius.

En Coahuila, Durango, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, el norte de Querétaro, Quintana Roo, el norte y sureste de Puebla, Sinaloa y Sonora, las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 45 grados.

Por su parte, temperaturas máximas de 35 a 40 grados son las que se pronostican para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, el suroeste del Estado de México, Guanajuato y Zacatecas.

Finalmente, en el caso de la Ciudad de México (CdMx) y Tlaxcala, las temperaturas máximas rondarán entre los 30 y 35 grados, precisó el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el reporte más reciente, la onda de calor que afecta actualmente al territorio mexicano “es generada por una circulación anticiclónica posicionada en niveles medios de la atmósfera”.

Para prevenir cualquier tipo de afectaciones derivadas de las altas temperaturas, la Comisión hizo un atento llamado a la población a tomar medidas preventivas, tales como evitar exponerse a la radiación solar durante periodos prolongados; hidratarse bien; estar al tanto de cualquier indicación emitida por el Sector Salud y Protección Civil; así como prestar atención especial a enfermos crónicos, infantes y adultos mayores.

La Conagua también advirtió que se esperan rachas de viento que irán de los 60 a los 80 kilómetros por hora (km/h) en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

En el caso Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 km/h con posibles tolvaneras.

En cuanto a lluvias se refiere, se alertó a la gente por la posibilidad de ligeros chubascos en la CdMx, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Además, se presentarán lluvias aisladas en los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.

En las sierras de Chihuahua, Baja California, Durango y Sonora, habrá heladas con temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius.

De acuerdo con el boletín de la Conagua, tales lluvias y vientos serán ocasionados “por una línea seca sobre el norte y noreste del país”; así como por “un frente frío que se aproximará a la frontera norte del territorio mexicano, la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión que se extenderá sobre las regiones noreste, centro y oriente; aire inestable superior; y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México”.

Para el Valle de México, se tiene previsto por la mañana un ambiente templado. Por la tarde, dominará el cielo parcialmente nublado, ambiente de caluroso a muy caluroso, viento de dirección variable de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en la Ciudad de México y el Estado de México, principalmente en zonas de tormenta.

En la Ciudad de México, el termómetro alcanzará una temperatura mínima de 18 a 20 grados Celsius y una máxima de 32 a 34 grados; mientras que, en Toluca, Estado de México, se llegará a una mínima de nueve a 11 grados y a una máxima de 28 a 30 grados Celsius.

LA CDMX EMITE ALERTAS POR ALTAS TEMPERATURAS

Derivado de las altas temperaturas que se pronostican en varias de las alcaldías que conforman a la CdMx, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) decidió emitir la Alerta Naranja.

Las demarcaciones que se encuentran bajo la Alerta Naranja por el pronóstico de temperaturas de hasta 33 grados son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del jueves 09/05/2024 en las demarcaciones de @AlcCuajimalpa, @ALaMagdalenaC y @GobMilpaAlta.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/rv13xK0Ges — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 8, 2024

En el caso de las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, se estiman temperaturas máximas de entre 28 y 30 grados Celsius, por lo que se activó la Alerta Amarilla para dichos territorios.

Protección Civil recomendó a la población no exponerse al Sol por periodos prolongados, no realizar actividades intensas bajo el rayo del Sol, no consumir alimentos en la vía pública debido a que éstos se descomponen con mayor rapidez; así como usar bloqueador solar, vestir ropa con colores claros, y utilizar lentes para el Sol, gorras o sombreros.

Por último, la SGIRPC pidió reportar cualquier emergencia a los números 911, al 555 658 1111 (Locatel) y al 555 683 2222 (SGIRPC).