ENTREVISTA ¬ Editar es una vocación en constante resignificación: Santi Hernández

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- La labor de un editor es generosa con la palabra escrita y está todo el tiempo en una constante resignificación, así lo afirma Santiago Hernández Zarauz en su libro, Cuentahílos: Elogio del editante.

En entrevista para “La Tertulia”, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo, Santiago Hernández Zarauz, cofundador del sello editorial Minerva y músico en el grupo Zuaraz, habló sobre su más reciente obra, a la que describe como un homenaje a la profesión de editor.

“Editar es una labor generosísima con la palabra escrita, justo escribir de eso, yo no me reconozco como editor, me impone muchísimo la palabra quizá también por personas con las que he convivido que me parece que tienen un bagaje para acercarse al texto con una mirada tan aguda y tan trabajada que la palabra o el gerundio habitante pues como que me daba me daba chance de jugar con eso. Editar es como una labor, una vocación que está todo el tiempo en constante resignificación”.