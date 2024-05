Tras llamado de AMLO, maestros dejarán campamento en el Zócalo para marcha “rosa”

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reubicará su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, tras el llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar provocaciones con la protesta de la “Marea Rosa” que tendrá lugar el próximo domingo.

Desde el Día del maestro, conmemorado el pasado miércoles, maestras y maestros de la CNTE que se movilizaron al Zócalo de la Ciudad de México instalaron un plantón en el sitio para exigir la derogación absoluta de la reforma educativa aprobada por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y demandar a la Administración de López Obrador mejores condiciones laborales. Según la Coordinadora, persiste el incumplimiento de la promesa presidencial de respetar todos los derechos de maestros y maestras.

Durante las movilizaciones de esa tarde, la CNTE calificó como insuficiente el aumento de un 10 por ciento al salario de las y los docentes en México, anunciado por el Presidente López Obrador. “Representa apenas unos cuantos pesos más, y es una burla decir que vamos a ganar 17 mil 300 pesos, cuando eso está muy lejos de lo que gana realmente un docente con plaza inicial”, señaló Pedro Hernández, Secretario general de la sección 9 de la Coordinadora en la Ciudad de México.

Esta mañana, el dirigente anunció que reubicarán el plantón en otro sitio. “No vamos a converger (con la marcha de la oposición), nosotros somos CNTE, no pertenecemos ni apoyamos a algún partido político, mantenemos nuestra independencia. El Zócalo es de los trabajadores, del pueblo, nos mantendremos si así consideran nuestros compañeros”, dijo Hernández.

SÍ HABRÁ LÁBARO PATRIO EN EL ZÓCALO, REAFIRMA AMLO

El Presidente López Obrador también volvió a asegurar que la Bandera de México sí se izará el próximo domingo, cuando la denominada “Marea rosa” acompañe a los candidatos a la Presidencia y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz y Santiago Taboada, respectivamente, en su cierre de campaña.

“Y también para los del bloque conservador, que están dale y dale que les quitamos la bandera, no, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, es de todos los mexicanos. Pero hay veces, yo no tenía todos los informes, no culpo a los que se manifiestan, que son opositores a nosotros, sino hay otras manifestaciones donde han querido bajarla y han roto todo el sistema de izamiento”, comentó el Presidente.