“Checo” Pérez acaba tercero en práctica del GP de Yeda; Sainz es baja por apendicitis

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) – El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha liderado la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que ya no ha participado el español Carlos Sainz (Ferrari), que será operado de apendicitis, y en la que Fernando Alonso (Aston Martin) ha sido sexto a seis décimas del holandés.

En una tanda marcada por el accidente del chino Guanyu Zhou (Kick Sauber), que salió ileso tras destrozar su coche contra las protecciones, el vigente campeón del mundo paró el crono en 1:28.412 en su vuelta más rápida, con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a menos de dos décimas.

