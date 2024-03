“Checo” saldrá quinto en el GP de Baréin; Verstappen consigue la primera pole del año

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) – El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) conquistó este viernes la primera pole position del Mundial 2024 en el Gran Premio de Baréin, con un gran ritmo imbatible en calificación, seguido del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes), mientras Carlos Sainz (Ferrari) fue cuarto y Fernando Alonso, sexto.

El vigente campeón saldrá el primero en la carrera de este sábado después de marcar un 1:29.179, dos décimas mejor que el Ferrari de Leclerc (1:29.407) y tres por delante de Russell (1:29.485). La ilusión española tuvo que contentarse con el cuarto puesto de Sainz (1:29.507), en la misma décima que Alonso (1:29.542), que saldrá sexto, a cuatro décimas del neerlandés.

Todo ello en una calificación que dejó a los nueve mejores pilotos separados solo por medio segundo, salvo un Nico Hulkenberg que se quedó a más de un segundo del mejor crono, aunque dentro del top 10 de manera asombrosa. La primera calificación de la temporada deja a Ferrari, de momento, como único gran rival para el dominio esperado de Red Bull y Verstappen.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener 🙌#F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E

