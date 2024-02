Ferrari presenta el SF-24, el vehículo que la escudería usará esta temporada de la F1

MADRID, 13 Feb. (EuropaPress).- El equipo Ferrari de Fórmula 1 presentó este martes el SF-24, su nuevo monoplaza para la temporada 2024, un coche renovado y “fácil de conducir” con el que el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz tratarán de plantar cara a los dominantes Red Bull y acabar con la sequía de la escudería italiana 16 años después, dando “un paso adelante” para “estar siempre entre los mejores”.

En un evento telemático desde Maranello, el equipo dio a conocer el SF-24, un monoplaza que “rompe con la tradición de los dos últimos años”. Primero, por su diseño, con el que Enrico Cardile y su equipo se propusieron crear “un coche fácil de conducir y que reaccione de forma predecible” para los pilotos.

El propio Cardile explicó que el SF-24 es “una plataforma completamente nueva”, en la que “se han rediseñado todas las áreas”. “Hemos tenido en cuenta lo que nos dijeron los pilotos y hemos convertido esas ideas en una realidad de ingeniería, con el objetivo de darles un coche más fácil de sacar el máximo partido y llevarlo al límite. No nos hemos impuesto ninguna restricción de diseño aparte de la de ofrecer un coche fuerte y honesto”, expresó.

Otro punto que desde Ferrari insistieron en que se ha mejorado es el motor, a pesar de que el reglamento en este sentido “esté congelado”. “Hemos revisado todos los procesos relacionados con el motor con el fin de maximizar el rendimiento. Además, hemos trabajado muy estrechamente con nuestros socios para optimizar aún más los procedimientos relacionados con la fiabilidad”, dijo el responsable de la unidad de potencia, Enrico Gualtieri.

The moment you’ve all been waiting for…

The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024