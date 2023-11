Verstappen gana GP de Abu Dabi; “Checo” Pérez es penalizado y queda fuera del podio

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos (AP).— Max Verstappen cerró un memorable año con una cómoda victoria el domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, con la que el campeón de la Fórmula Uno extendió a 19 su cuenta récord de triunfos en la temporada y la 54ta de su carrera para situarse tercero en la tabla histórica.

Verstappen finalizó por delante del Ferrari Charles Leclerc y el Mercedes de George Russell, además de llevarse el punto de bonificación por la vuelta más rápida.

Con 54 victoria de por vida, el neerlandés quedó por delante de Sebastian Vettel, ex de Red Bull. Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (103) son los únicos que le superan.

In a class of his own #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/G0r3cE2kGn

— Formula 1 (@F1) November 26, 2023