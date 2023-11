Verstappen logra la última pole del año en el GP de Abu Dhabi; “Checo” saldrá en el 9

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 25 de noviembre (ASMéxico).- Sergio Pérez terminó su última clasificación de la temporada 2023 de la Fórmula 1 con un mal sabor de boca. Con un auto difícil de manejar y una vuelta eliminada en Q3, “Checo” se tuvo que conformar con la novena posición en la parrilla de salida del domingo del Gran Premio de Abu Dhabi.

“CHECO”, EN LOS TIEMPOS DE MAX VERSTAPPEN

Comenzó la última clasificación del año donde los pilotos tardaron cinco minutos en salir a la pista. “Checo” afrontó esta qualy con el objetivo de asegurar la primera fila de partida y desde la Q1 dio indicios que podría conseguirlo.

We had very limited time on the track, but I feel good potential in the car! We're hoping to stay competitive throughout the weekend.

Tuvimos muy poco tiempo en la pista, pero veo un buen potencial en el coche! Esperamos seguir competitivos todo el fin de semana. #SP11 pic.twitter.com/kiqUNTewwf

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 24, 2023