Verstappen conquista GP de Las Vegas; Leclerc rebasa a “Checo” en la última vuelta

Por Jenna Fryer

LAS VEGAS, 19 de noviembre (AP).— Max Verstappen ganó el sábado su carrera 18 de la temporada de Fórmula 1 tras adelantar a Charles Leclerc en el Gran Premio de Las Vegas, que resultó ser uno de los más competitivos de la temporada pese a un inicio desastroso del llamativo y costoso evento.

“¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas!”, coreó el tricampeón del mundo al basar junto a la bandera ondeada por Justin Bieber. Verstappen había criticado la carrera en todas las ocasiones que tuvo, pero corrió con un traje inspirado en Elvis y se llevó la victoria en el Strip de Las Vegas, una famosa zona de hoteles y casinos en la ciudad.

Era la tercera carrera de la temporada en Estados Unidos, más que cualquier otro país, impulsada por la F1 y el grupo al que pertenece, Liberty Media. Pero el evento ha sido criticado —especialmente por Verstappen— por su opulencia y sus excesos.

