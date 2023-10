Max Verstappen se adueña del Gran Premio de EU; “Checo” Pérez termina en quinto lugar

El campeón del mundo remontó y ganó su 15º carrera del año; mientras que Fernando Alonso salió del pit-lane, peleó hasta ser octavo y abandonó a seis vueltas del final.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) se impuso este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, un recital más del campeón del mundo, en ritmo y estrategia, para ganar por delante de Lewis Hamilton (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

El margen se estrechó en la 19ª carrera de la temporada, con cuatro aún para que termine el Mundial, aunque con ambos Mundiales sentenciados. Red Bull ve recortar su autoridad a Mercedes y McLarean, pero Verstappen salía sexto y ganó su 50º GP de F1. Hamilton, en su mejor momento en dos años, apretó hasta el final.

La gestión de los neumáticos fue decisiva, con un buen ritmo de los tres de cabeza, pensándose los Mercedes ir a una sola parada. No era buena idea, vieron pronto, como sufrió un Charles Leclerc (Ferrari) que terminó sexto saliendo de la pole, mientras el español Carlos Sainz (Ferrari) rozó el podio para terminar cuarto.

Por su parte, para Fernando Alonso se confirmó la pesadilla de la semana de las mejoras de Aston Martin, que tardaron en funcionar y cuando lo hicieron se quedaron sin nada. El doble campeón del mundo salió desde el pit-lane, con su equipo retocando ya todo lo posible después de una mala clasificación el viernes, y aunque funcionó por momentos, terminó en un amargo abandono.

Austin tuvo su baile pero al final pocas sorpresas. Toca pensar en 2024, en que será más igualado, pero Verstappen firmó su récord de victorias en una temporada y tiene amplio margen para una cifra histórica. El de Red Bull, que ya ganó el sprint del sábado, de nuevo no tuvo rival y tampoco regaló nada entre sus paradas.

Norris aguantó bien, mientras su compañero Oscar Piastri se vio obligado a abandonar por un choque en las primeras vueltas tras ganar varias posiciones con el semáforo en verde. La salida fue limpia, sin accidente en la primera curva como le costó la carrera el año pasado a Sainz. A Leclerc sí le costó la pole, mientras el madrileño ganó posición por dentro pero pronto las perdió.

Win #15 for Max Verstappen in 2023 🏆 That equals his own record for most wins in a season 😮#F1 #USGP pic.twitter.com/tAhIaU6Qt3 — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Verstappen y Hamilton remontaron enseñando mucho más potencial, gestionando neumáticos aunque se pasaron en Mercedes. Una parada no era factible y Red Bull movió ficha antes quizá de manera decisiva.

Ferrari se la jugó con Leclerc, poniendo el neumático duro pensando en no volver a parar, pero el monegasco se quedó sin opciones en las últimas vueltas, al contrario que un Sainz de menos a más.

Con el regreso a boxes a 20 vueltas del final, Verstappen no tardó en tomar la delantera, con Norris y Hamilton detrás. Sainz fue en su caza, mientras Leclerc era obligado por Ferrari a dejarle pasar por tener mejores condiciones de neumáticos, pero al madrileño le faltaron vueltas para alcanzar el podio.

RACE REPORT: Verstappen keeps Norris and Hamilton at bay to seal 50th career win in Austin #F1 #USGP Read more ⤵️https://t.co/5OdxYNyBZW — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Igualmente, a Hamilton no le dio tiempo a cazar a Verstappen llegando a ponerse a un segundo y medio, aunque sin duda el neerlandés gestionó todo.

Las Américas no trajeron traca final, aunque una diferencia entre equipos mucho menor. Por detrás de Sainz entró Sergio Pérez (Red Bull), Leclerc fue sexto y, en la lucha por el subcampeonato de Constructores contra Mercedes, George Russell fue séptimo.

El sabor amargo fue el de Alonso, que rozó buenos puntos después de salir último, una remontada que tenía a tiro el octavo puesto cuando desde la radio le informaron de una avería en el fondo plano de su monoplaza. Al final, Aston Martin y el español encontraron el ritmo y los ajustes, doliendo así un cero que el sábado asumían.

DRIVER STANDINGS (after Austin 🇺🇸) Hamilton is now 19 points behind Perez 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/iQ40zaAjta — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

