“Checo” Pérez saldrá séptimo en la Sprint del GP de EU; Verstappen gana la pole

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 21 de octubre (AsMéxico).- Sergio Pérez sigue batallando en las sesiones de clasificación y en esta ocasión obtuvo el séptimo lugar en la parrilla de salida para la carrera sprint. “Checo” no pudo estar al nivel de Max Verstappen de los Ferrari al siempre estar unas décimas atrás y la mala noticia es que Lewis Hamilton, su rival por el subcampeonato del mundo, arrancará tercero.

“CHECO” PÉREZ SUPERA SÓLIDAMENTE LA SQ1

“Checo” afrontó nuevamente una sesión de clasificación con más dudas que certezas. El piloto mexicano sigue sin encontrarse con el RB19 y así afrontó la sprint shootout, que define las posiciones de salida de la carrera corta. Pérez se encontró con tráfico en el pitlane y por ello fue el último en salir a pista al aparecer con compuesto medio.

Sergio solamente necesitó una vuelta rápida para asegurar su boleto a la siguiente etapa. El mexicano marcó 1.36.347 que lo puso en el sexto lugar, a tres décimas de Max, siendo el Sector 1 y 3 donde más pierde “Checo” contra su coequipero.

Everything is really tight out there, one tenth could have made significant difference.

Still a long weekend to go. 💪

Todo está muy apretado, una décima pudo haber hecho mucha diferencia.

El fin de semana es muy largo aún 💪#SP11 #USGP pic.twitter.com/6BTDxmxLdW

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 21, 2023