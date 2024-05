AMLO lamenta la muerte del Presidente de Irán; la SRE envía condolencias a su pueblo

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México, expresó hoy sus condolencias por el deceso de Ebrahim Raisi, Presidente de la República Islámica de Irán, quien perdió la vida el domingo luego de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente.

Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano mostró su apoyo al pueblo iraní después de que se le pidiera su opinión sobre el trágico hecho ocurrido ayer, en el que murieron el Presidente de Irán y otras tres personas que le acompañaban, incluyendo al Canciller Hossein Amir Abdollahian.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también externó su pésame “al pueblo y al Gobierno de Irán”.

MANDATARIOS DEL MUNDO EXTERNAN SU PÉSAME A IRÁN

Con sus declaraciones, López Obrador se unió a la lista de mandatarios del mundo que se han expresado en torno al fallecimiento de Ebrahim Raisi, luego de que el helicóptero que lo transportaba se estrellara en una zona montañosa ubicada en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental.

Entre los mandatarios que han manifestado su sentir al pueblo iraní se encuentran Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, quien afirmó que él, y el “pueblo de Cuba, lamentan la pérdida de un gran amigo, político admirable y querido por su pueblo”.

Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, también ofreció su apoyo a Irán, cuyo pueblo, aseguró, es “ejemplo de dignidad, moral y resistencia”.

El Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue otro de los mandatarios que usaron sus redes sociales para compartir sus condolencias a las familias de los fallecidos, al Gobierno y al pueblo de Irán.

Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano.

◾️ President Vladimir Putin expressed his deepest condolences to Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran Ayatollah Ali Khamenei over the death of Iran’s President Ebrahim Raisihttps://t.co/TSXGM6T62f pic.twitter.com/71zAegos5i

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 20, 2024