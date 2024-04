Funcionario de EU informa de bombardeo con misiles de Israel en el territorio iraní

El incidente se produce mientras las tensiones siguen siendo altas en todo el Medio Oriente.

Dubai/Madrid (AP/EuropaPress) — Los medios iraníes han informado de al menos tres explosiones cerca de una base militar ubicada en el noroeste de la ciudad de Isfahán, donde se encuentra la instalación nuclear más grande de Irán, al sur de la capital del país, Teherán, en lo que se sospecha que puede ser un ataque de las Fuerzas Armadas israelíes.

Fuentes consultadas por la agencia semioficial de noticias Fars han indicado que las defensas áereas se han activado en respuesta a un objeto que se sospecha que es un microvehículo aéreo no tripulado y que uno de los posibles objetivos era el radar del ejército, agregando que las instalaciones nucleares se encuentran “en completa seguridad”.

No obstante, las defensas aéreas iraníes se han activado en varias provincias del país. De hecho, se ha escuchado una explosión en el oeste de la ciudad de Tabriz, en el extremo occidental del país, detonación que los medios apuntan a “un disparo de defensa” al identificar “un objeto sospechoso”. Esta zona cuenta con refinerías petroquímicas.

Por su parte, el director de comunicación del aeropuerto ha indicado en declaraciones a la agencia Mehr que se han cancelado hasta las 10:30 horas los vuelos a Teherán, Isfahán y Shiraz, en el sur del país.

🚨🇮🇷 #ULTIMAHORA EXPLOSIONES EN IRÁN, SIRIA, BAGDAD – NO CONFIRMADO QUE SEAN DE ISRAEL Medios iraníes: Se escucharon 3 explosiones enormes en Isfahán, al sur de Teherán. Esta ciudad alberga una de las principales instalaciones nucleares de Irán. Las otras explosiones… pic.twitter.com/xlBsycBBFG — Maverick News (@NewsYcultura) April 19, 2024

Varios funcionarios estadounidenses han señalado a las cadenas de televisión ABC y CBS que Israel ha lanzado misiles contra Irán en represalia por el ataque iraní del sábado, en el que disparó más de 300 drones y misiles, la mayoría de ellos interceptados por Israel y sus aliados, incluido Estados Unidos. Sin embargo, por el momento, ni las autoridades iraníes ni israelíes se han pronunciado hasta el momento de forma oficial.

Irán disparó baterías de defensa antiaérea luego de que surgieron reportes de explosiones cerca de la ciudad de Isfahan, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

IRNA reportó que las defensas antiaéreas hicieron disparos en varias provincias. No dio detalles sobre por qué dispararon.

Los vuelos comerciales comenzaron a desviar sus rutas el viernes por la mañana temprano sobre el oeste de Irán sin explicación, mientras una agencia de noticias semioficial de la República Islámica afirmó que se habían escuchado “explosiones” sobre la ciudad de Isfahán.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El incidente se produce mientras las tensiones siguen siendo altas en todo el Medio Oriente después del ataque sin precedentes de Irán con misiles y aviones no tripulados contra Israel.

Las aerolíneas con base en Dubai Emirates y FlyDubai comenzaron a desviarse alrededor del oeste de Irán alrededor de las 4:30 horas, tiempo local. No ofrecieron ninguna explicación, aunque las advertencias locales a los aviadores sugirieron que el espacio aéreo podría haber estado cerrado.

La agencia de noticias semioficial Fars informó sobre el sonido de explosiones sobre Isfahan, cerca de su aeropuerto internacional. No ofreció ninguna explicación sobre la explosión. Sin embargo, Isfahan alberga una importante base aérea para el ejército iraní, así como sitios asociados con su programa nuclear.

El Gobierno de Irán no ofreció comentarios inmediatos. La televisión estatal iraní comenzó a mostrar una alerta en pantalla reconociendo un “ruido fuerte” cerca de Isfahán, sin dar más detalles de inmediato.

🇮🇱 ISRAEL ATACA IRÁN 🇮🇷 El Estado de Israel ha lanzado un ataque contra varios puntos de Irán, como la ciudad de Isfahán, donde se encuentran una importante base militar e instalaciones nucleares. También se informa de ataques no confirmados en Siria e Irak. pic.twitter.com/DpkU1YhDFO — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 19, 2024

Isfahán está a unos 350 kilómetros (215 millas) al sur de la capital de Irán, Teherán.