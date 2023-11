Leclerc se lleva la Pole en el GP de las Vegas; “Checo” Pérez saldrá en el lugar 11

Por Jesús Balseiro

Ciudad de México, 18 de noviembre (As México).- Leclerc tendrá su oportunidad. En un año más bien gris, con varias poles pero poco lustre, el monegasco sale a ganar este sábado el GP de Las Vegas desde la primera posición de la parrilla. El Ferrari fue, por mucho, el coche más competitivo en el Strip. Por eso duele mucho el segundo de Sainz, a 44 milésimas en la pista, pegado a su compañero en la tabla de tiempos pero muy lejos de la lucha por la victoria. Partirá duodécimo por esa inoportuna sanción al cambiar la batería, por culpa de la maldita tapa de alcantarilla que destrozó su Ferrari el viernes. El segundo triunfo del año habría sido posible. Ahora la bola de partido es para Charles. Bola envenenada: Carlos la aprovechó en Singapur, ahora Leclerc debe estar a la altura del gran Ferrari.

Fue una clasificación abierta detrás, con sorpresas, con Verstappen humano (tercero, segundo sin Sainz) y con ausencias notorias en el top 10. Sí estuvo Alonso, décimo con el Aston Martin, aunque se esperaba más vistas las primeras vueltas de Fernando. Su intento inicial en la Q3 le situó cuarto, en una teórica segunda fila. Pero en la vuelta decisiva todos mejoraron menos el asturiano, y la evolución en una pista tan verde fue crucial. Definitiva. Alonso saldrá noveno, también por el castigo a Sainz.

