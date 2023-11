F1: El mexicano Pato O’Ward acaba décimo quinto en primeros libres del GP de Abu Dabi

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) – El piloto británico George Russell (Mercedes) lideró este viernes los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del calendario y sobre el circuito de Yas Marina, por delante del novato brasileño Felipe Drugovich (Aston Martin) y el australiano Daniel Ricciardo (AlphaTauri), mientras que Carlos Sainz (Ferrari) fue séptimo y Fernando Alonso (Aston Martin) no saltó a pista.

La primera sesión de este último GP de la temporada estuvo marcada por la presencia de 10 rookies –principiantes– sobre la pista, ya que los equipos tienen que cumplir una norma que la FIA introdujo a principios de 2022, por la que deben montar a un piloto joven en al menos dos tandas de libres. Red Bull montó en sus dos monoplazas a Jake Dennis e Isack Hadjar, por lo que ni Max Verstappen ni Sergio “Checo” Pérez participaron en la primera hora de pruebas en Abu Dabi.

Mercedes dio la oportunidad a Frederik Vesti; Ferrari, a Robert Shwartzman; McLaren, a Patricio “Pato” O’Ward; Aston Martin, a Felipe Drugovich; Alpine; a Jack Doohan; Williams; a Zak O’Sullivan; Alfa Romeo, a Théo Pourchaire; y Haas; a Oliver Bearman. Así, los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso no corrieron, como tampoco Lewis Hamilton o Lando Norris.

Russell tops the session, Drugovich a close second 💪 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/DXGj70LYPg

Estos primeros libres arrancaron con los pilotos más jóvenes recopilando datos con las famosas “parrillas” para obtener datos de los flujos de aire. Y es que la presencia de estos rookies es fundamental para las probaturas de los equipos de cara a 2024, aunque también se juegan la confianza que la escudería puede depositar en ellos en un futuro no muy lejano.

Pero el peso de los pilotos titulares no tardó en notarse, y en los primeros minutos George Russell (Mercedes) ya se puso al frente, con un 1:27.6 y más de 7 décimas de ventaja sobre un Sainz que se puso segundo en el inicio. El británico ya no bajó de ese primer puesto, pero sí fue mejorando sus cronos, hasta marcar un 1:26.072 que confirmó su buen ritmo en los primeros libres.

No hubo grandes cambios en la zona alta, con el estadounidense Logan Sargeant (Williams) coqueteando con los primeros puestos para luego caer fuera del ‘top 10’. Y es que la sorpresa de la sesión fue Drugovich, que fue siempre más rápido que su compañero, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), y terminó segundo a solo dos décimas (1:26.360) del tiempo de Russell, confirmando que era el novato más preparado.

Lots of laps in FP1 for @PatricioOWard.

Bring on the post-season test for more time in the #MCL60. 👊#AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/qNxTB1YK4V

— McLaren (@McLarenF1) November 24, 2023