“Soñaba desde niño competir de rojo”, dice Hamilton tras fichar con Ferrari para 2025

LONDRES (AP) — Ser piloto de Ferrari el próximo año es un sueño hecho realidad para Lewis Hamilton, pero el siete veces campeón de la Fórmula Uno se mantiene “100 por ciento comprometido” con Mercedes hasta entonces, escribió el sábado.

La próxima temporada será la última de Hamilton con Mercedes antes de unirse a Ferrari en el 2025 en una decisión que impactó al mundo del automovilismo. Reconoció que esta semana ha estado llena de “emociones”.

Dijo que “es el momento correcto para hacer un cambio y tomar un nuevo reto”. Hamilton, de 39 años, comparó esta decisión a cuando dejó a McLaren por Mercedes hace 11 años. Hasta entonces Mercedes había tenido problemas para competir los mejores equipos.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024