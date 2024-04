Boston: Detienen a 100 manifestantes propalestinos en la Universidad Northeastern

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) – Un centenar de manifestantes han sido detenidos este sábado tras la intervención de la policía para desalojar una acampada propalestina en la Universidad Nororiental (Northeastern University) de Boston, según ha informado la propia institución educativa.

Los agentes primero han dado el aviso para que la gente se marchara y finalmente han cargado y desalojado a los activistas concentrados en el campus universitario, informa la filial de la cadena NBC.

BREAKING: Arrests are taking place at Northeastern University: pic.twitter.com/o6Oj5hrUm4

This was the police marching into the camp: pic.twitter.com/7xfgkvCGu0

— Steve McGuire (@sfmcguire79) April 27, 2024