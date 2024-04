Norris se lleva la “pole” para la carrera sprint del GP de China; “Checo” será sexto

Madrid, 19 de abril. (EuropaPress).- El piloto británico de McLaren, Lando Norris, se llevó este viernes la primera “pole” al Sprint de la temporada bajo la lluvia de Shanghai, escenario del Gran Premio de China, con Lewis Hamilton (Mercedes) en la segunda plaza y Fernando Alonso (Aston Martin) en la tercera posición, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) comenzará desde la quinta plaza.

Lando Norris, con suspense debido a que en un principio su tiempo de vuelta fue anulado por límites de pista, logró hacerse con la “pole” al Sprint de este sábado del GP de China y saldrá primero en la primera carrera con este formato tras marcar un tiempo de 1.57.940. Acompañándolo en primera línea estará su compatriota Lewis Hamilton que, muy rápido durante toda la Q3 en condiciones de lluvia, acabó a más de un segundo (1.261) de Norris.

La nota positiva de la jornada en clave española la dio Fernando Alonso, que logró su mejor posición en una clasificación de la temporada con un meritorio tercer puesto a casi dos segundos (1.975) del mejor tiempo. Junto al asturiano arrancará el líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull), que en condiciones de mojado tan solo pudo colocar su coche en la cuarta plaza.

Un puesto más atrás, liderando la tercera línea, se encuentra Carlos Sainz , a más de dos segundos y que una vez más arrancará por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc por tercera “qualy” consecutiva ya que el monegasco tan sólo pudo acabar en la séptima posición, con el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) entre medias.

Por último, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el finlandés Valteri Bottas (Stake) y el chino Zhou (Stake) saldrán en la octava, novena y décima posición respectivamente, en una carrera que se prevé que se celebre sobre un asfalto seco.

“Q1” Y “Q2” CON CONDICIONES DE SECO

Las condiciones fueron diferentes en las dos anteriores calificaciones, que sí se disputaron en seco. En la “Q1”, “Checo” Pérez fue el más rápido seguido del McLaren de Norris, mientras que Verstappen se tuvo que conformar con la tercera posición.

Very tricky conditions out there, everything changed in the last minute. A little frustrated with my final Q3 lap, I went out on the final corner and lost the chance to stay up front.

However this track offers a lot overtaking chances, so tomorrow we can fight from there.… pic.twitter.com/LXcnZamw6k

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 19, 2024