Hombre acusado de intentar asesinar al premier de Eslovaquia permanecerá en prisión

Pezinok, Eslovaquia, 18 de mayo (AP).- El hombre acusado de intentar asesinar al Primer Ministro eslovaco, Robert Fico, recibió el sábado la orden de permanecer tras las rejas. Fico se encuentra en estado grave, pero estable, tras sobrevivir a múltiples disparos, dijeron las autoridades.

El Tribunal Penal Especializado de Eslovaquia ordenó la detención del sospechoso después de que los fiscales señalaron que temían que pudiera huir o perpetrar otros delitos si quedaba en libertad, indicó un portavoz del tribunal. El sospechoso puede apelar la decisión ante la Corte Suprema.

Fico, de 59 años, fue baleado en el abdomen el miércoles cuando saludaba a sus partidarios tras una reunión del gobierno en la antigua localidad minera de Handlova, señalaron las autoridades. El sospechoso disparó cinco veces y posteriormente fue derribado y arrestado.

La Fiscalía ordenó a la policía que no identificara públicamente al sospechoso ni revelara otros detalles sobre el caso, pero informes no confirmados, publicados en la prensa, señalan que se trata de un jubilado de 71 años de edad conocido como poeta aficionado y que pudo haber trabajado como guardia de seguridad en un centro comercial en el suroeste del país.

Prime Minister of Slovakia, Robert Fico, who was shot five times in an assassination attempt, has come to his senses and is conscious

He remains in a serious yet stable condition, local media reports.

🟩 @RTnews_unc3 pic.twitter.com/r3vw9Uvg2n

— Jack Straw (@JackStr42679640) May 18, 2024